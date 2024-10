DEZERT主催<【This Is The "FACT"】TOUR 2024>が、10月5日の名古屋公演を皮切りに11月15日の東京公演まで、東名阪3ヵ所3公演で開催される。同ツアーはDEZERTが対バン相手の地元に討ち入るべく、名古屋DIAMOND HALLにlynch.、大阪BIGCATにSadie、Zepp ShinjukuにMUCCを迎えて行われるもの。その初日名古屋公演のオフィシャルレポートをお届けしたい。

■<DEZERT Presents【This Is The “FACT”】TOUR 2024 VS lynch.>2024年10月5日(土)@愛知・名古屋DIAMOND HALL セットリスト



【lynch.】01. OBVIOUS02. EXCENTRIC03. EVOKE04. 斑05. INVINCIBLE06. UNELMA07. THE OUTRAGE SEXUALITY08. GALLOWS09. pulse_10. ALLIVE【DEZERT】01.「擬死」02. 心臓に吠える03.「殺意」04. ミスターショットガンガール05. 私の詩06. 神経と重力07. 匿名の神様08.「遺書。」09. 君の脊髄が踊る頃に10. TODAYencoreen1. ADORE w/葉月・玲央 (lynch.)en2.「変態」w/葉月・玲央 (lynch.)