新ブランド『exc』特別販売も！匠大塚 池袋東武店「増床リニューアルオープン」

匠大塚は、東武百貨店 池袋本店5階にある匠大塚 池袋東武店が、2024年10月24日(木)に増床リニューアルオープンします。

匠大塚 池袋東武店「増床リニューアルオープン」

匠大塚は、東武百貨店 池袋本店5階にある匠大塚 池袋東武店が、2024年10月24日(木)に増床リニューアルオープン。

■増床リニューアルオープンする『匠大塚 池袋東武店』の特徴

池袋駅直結の匠大塚 池袋東武店は、百貨店内で展開する家具専門店の単独出店としては都内最大級の売場面積となり、新規取扱ブランドを含め展示商品数を倍増してリニューアルオープンします。

東武百貨店 池袋本店5階の売場面積が、現在の広さの倍近くまで増床し、今まで以上に商品数を増やし百貨店内単独出店の家具専門としては、都内最大級となります。

匠大塚オリジナル新ブランド『exc(エクス)』の特別販売をはじめ、国内外170社以上のブランド・メーカーから厳選した家具インテリアを展示販売。

メーカー・ブランドの枠を超えてソファ・ダイニングセット・ベッド&マットレス・収納家具・カーテン・絨毯・照明などさまざまなカテゴリー・デザイン・価格帯の商品展開で、現代の多様化する住環境やライフスタイルに合わせて、トータルにワンストップで提案。

また家具の専門知識を持つインテリアアドバイザーが、商品選びからトータルコーディネート、アフターメンテナンスまでサポート。

■匠大塚の特徴

匠大塚は創業当初より「確かな価値との出会い」を企業スローガンとして掲げ、日本最大級の家具インテリア専門店『春日部本店』を旗艦店に、都内では池袋、石川県は金沢市香林坊に展開。

国内外のメーカー・ブランド170社以上、取扱商品数約20,000点の中から厳選した家具・カーテン・照明・絨毯などを各店舗で展示販売。

高級家具の生産拠点で知られるイタリア・メダや、ヨーロッパのファイブスターホテルの家具インテリアを手がけるアジアの優良工場でつくられる他社にはない匠大塚オリジナルインテリアや、日本各地の伝統ある「匠の技」を継承するMade in Japanの逸品など、魅力ある家具インテリアを中心にさまざまなカテゴリーの商品展開を進めています。

また家具の専門の知識を持ったインテリアアドバイザーが、お客様のニーズに合わせた商品の提案や、トータルコーディネート、オーダー家具の製作、アフターサービスに至るまで行い、『おウチ時間』を快適に過ごすための提案をします。

今後ますますサスティナビリティが必要とされる時代だからこそ、「長く使え、人とともに歩む家具」をしっかり提案し、未来の豊かな暮らしの実現のため、つくり手と、それを求めるお客様との出会いの場を提供していきます。

「品質・デザイン・価格・サービスにこだわった“匠品質”」をキーワードに、皆様に見て・触って・実感していただける“リアル”を追求したインテリアショールームを目指しています。

■展示インテリア一例

数々の有名ブランドの製造を担い、世界が認める工場でつくられる匠大塚オリジナルインテリアをはじめ、日本各地の「匠の技」を感じるMade in Japanの魅力あるインテリアを展示販売。

「おウチ時間」を快適で素敵に過ごすための家具インテリアを提案します。

匠大塚オリジナル新ブランド『exc(エクス)』。

匠大塚がファイブスターホテルの家具インテリアを手がける工場とのコラボレーションで誕生したNEWインテリアコレクション。

ソファ、ダイニングセット、リビングテーブル、収納家具、デスクなど、さまざまなコレクションを展示します。

匠大塚が取り扱う北欧新ブランドNORDIC21のソファ『ハズソン』。

デンマーク 生まれのシンプルでタイムレスなデザインで、張地には立体感のあるブークレを使い、リビングを優しい雰囲気にしてくれます。

イタリア・メダで製作する匠大塚オリジナルインテリアコレクション『ESSENZA』も展示数を大幅に増やして展示販売。

くつろぎもインテリアもワンランク上の「おウチ時間」へ。

英国屈指のハイブランドのインテリアをはじめ、クラシックスタイルも展示販売。

伝統の「継承と革新」。

広島府中でつくる日本の伝統工芸の「匠の技」を継承したモダンスタイルインテリア。

匠大塚オリジナルマットレス『ARTIS』全モデルを展示。

睡眠にこだわったMade in Japanのオリジナルマットレスも試すことが出来ます。

■店舗情報詳細

名称 : 匠大塚 池袋東武店

HP : https://takumi-otsuka.jp

リニューアルオープン: 2024年10月24日(木)

所在地 : 東武百貨店 池袋本店5階

営業時間 : 10:00〜19:00

定休日 : 東武百貨店 池袋本店の定休日に準ずる

取扱商品 : 家具インテリア(ソファ・ダイニング・ベッド・

収納家具・カーテン・照明・絨毯など)

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新ブランド『exc』特別販売も!匠大塚 池袋東武店「増床リニューアルオープン」 appeared first on Dtimes.