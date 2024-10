使いやすいコンパクト設計！タカミエンジ「BCエナジーシリーズ折り畳みソーラーパネル」

タカミエンジは、「BCエナジー」の新製品 ポータブルソーラーパネル「PV-D200」を2024年10月中旬より順次発売します。

タカミエンジ「BCエナジーシリーズ折り畳みソーラーパネル」

商品名 : BCエナジーシリーズ折り畳みソーラーパネル

発売日 : 2024年10月中旬より順次

種類 : ポータブルソーラーパネル

製品型番: PV-D200

価格 : 63,800円(税込)

サイズ : W580×H550×D40(解放時:W2551×H580×D15)

重量 : 6.5kg

最大出力: 200W

販売場所: ホームページ、ECサイト

URL : https://bc-energy.jp/

■商品の特徴

*軽量・コンパクト設計で持ち運びがらくらく

本体重量が6.5kgと軽く、折りたたむことが可能で、手軽に持ち運ぶことができます。

広げた状態の大きさはW2551mm×H580mmですが、折りたたむとW580mm×550mmまで小さくなります。

またハンドルがついているので、かばんを持ち運ぶような感覚で便利な設計です。

コンパクトで持ち運びらくらく

*高出力

最大23.5%の高変換率ソーラーパネル(4面)を搭載し、最大200Wの高出力を実現。

また、パネルを3台直列接続すると最大600Wで高速充電も可能です。

※発電量は、実際の日射や設置場所などの環境により大きく変化します。

高出力で高速充電

*単体での利用も可能

ソーラーパネル自体にも3種類計4つの出力ポートがついており、Type-C、USB、DCでスマートフォンやタブレットなどの通信機器を直接充電することが可能です。

直接通信機器を充電可能

