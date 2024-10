名古屋発台湾ラーメン店 「味仙本店」監修商品も！ファミリーマート「ファミマル　カップ麺フェア」

ファミリーマートは、ファミペイを提示して、プライベートブランド「ファミマル」のカップ麺・カップスープを買うと豪華景品に応募できるキャンペーンを、2024年10月8日(火)から全国のファミリーマート約16,300店舗にて開催中です。

ファミリーマート「ファミマル カップ麺フェア」

■ファミマルのカップ麺を買って「味仙本店へ行こう!JTB旅行券50,000円分」をゲット!

「ファミマル」のカップ麺は、豚骨・味噌・家系・背脂・旨辛などバラエティ豊富なオリジナルの「カップ麺」から、名古屋発祥の元祖台湾ラーメンのお店 「味仙本店」や、北海道・札幌で人気の味噌拉麺専門店「けやき」、山形の有名店「琴平荘」など、ラーメン有名店が監修したファミリーマート限定商品まで、バラエティ豊富なカップ麺を取り揃えています。

「ファミマル カップ麺フェア」と題し、「ファミペイ」を提示して対象のファミマルカップ麺・カップスープを買ってスタンプを貯めると、豪華景品に応募できるキャンペーンを実施します。

ファミリーマート店舗で対象商品を購入すると、対象商品の購入毎に「ファミペイ」にスタンプが1つたまります。

ためたスタンプ数に応じて、お好みのコースに応募できます。

スタンプ16個で、「50,000円分のJTB旅行券」が抽選で当たるなど、豪華景品が用意されています。

【実施期間】

スタンプ付与期間:2024年10月8日(火)〜10月28日(月)まで

応募期間 :2024年10月8日(火)〜11月1日(金)まで

【対象商品】

ファミマルカップ麺各種・春雨ヌードル鶏白湯味・春雨ヌードル台湾ラーメン味など、店内POPがついた商品が対象商品です

スタンプ16個コース:「味仙本店へ行こう!50,000円分のJTB旅行券」10名さま

スタンプ3個コース :「ファミマル カップ麺おすすめセット」30名さま

スタンプ1個コース :「ファミマル 味仙本店監修台湾ラーメン無料ファミペイクーポン」1,000名さま

【キャンペーン詳細はこちら】

https://www.family.co.jp/campaign/spot/2410_famipay-stamp_famimaru_cup-noodles_cp.html

※対象商品は売場で確認してください。

■累計販売数100万食突破の「味仙本店」監修カップ麺シリーズから「汁なし台湾ラーメン」が10月15日(火)新発売

ファミリーマートでは、創業1962年の元祖台湾ラーメンのお店として有名な「味仙本店」監修のカップ麺を2024年6月から定番化して発売しており、累計販売数が100万食を突破(※)した大人気商品です。

今回、新たに「ファミマル 味仙本店監修 汁なし台湾ラーメン」を10月15日(火)から発売します。

従来の汁ありの台湾ラーメンと比べて、麺を太くすることで食べ応えを追及しており、ガツンとパンチの利いたソースと絡めて食べていただくことで、辛旨麺とひき肉の旨味とニンニクがクセになる一杯です。

魚粉や卵黄がアクセントの「台湾まぜそば」とは異なる、「味仙」の台湾ラーメン特有の辛さと豚肉の旨みとニンニクを利かせた「汁なし台湾ラーメン」を楽しめます。

(※)2024年6月6日〜10月6日までの「ファミマル 味仙本店監修 台湾ラーメン」の累計販売数量

■商品詳細

新商品情報

【商品名】ファミマル 味仙本店監修 汁なし台湾ラーメン

【発売日】10月15日(火)

【価格】297円(税込320円)

【発売地域】全国

【内容】「味仙本店」監修の台湾ラーメンのカップ麺です。

豚の旨みに、ニンニク・唐辛子のパンチを利かせた、食べ応えのあるクセになる一杯です。

ファミマル 味仙本店監修 汁なし台湾ラーメン

有名店監修商品の一例

【商品名】ファミマル 味仙本店監修 台湾ラーメン

【価格】258円(税込278円)

【発売地域】全国

【内容】「味仙本店」監修の台湾ラーメンのカップ麺です。

唐辛子の辛味とニンニクの旨みがくせになる辛旨スープが特長です。

ファミマル 味仙本店監修 台湾ラーメン

【商品名】ファミマル けやき札幌味噌ラーメン

【価格】297円(税込320円)

【発売地域】全国

【内容】北海道・札幌で人気の味噌拉麺専門店「けやき」監修のカップ麺です。

奥深く濃厚な味噌スープにもっちりとしたちぢれ麺が絡む一杯です。

ファミマル けやき札幌味噌ラーメン

【商品名】ファミマル 中華そば処琴平荘 中華そば

【価格】297円(税込320円)

【発売地域】全国

【内容】山形の有名店「琴平荘」監修の中華そばのカップ麺です。

チキンエキスをベースに、焼あご・かつお・ほたて・さばなどの魚介の旨みを加えたあっさりとした魚介醤油風味のスープです。

ファミマル 中華そば処琴平荘 中華そば

人気商品の一例

【商品名】横浜家系 豚骨醤油ラーメン

【価格】198円(税込213円)

【発売地域】全国

【内容】食べ応えのある、縦型ビッグサイズの横浜家系豚骨醤油ラーメン。

豚の旨味をベースに、鶏油をきかせた豚骨醤油スープです。

噛みごたえのある極太ノンフライ麺を使用しています。

横浜家系 豚骨醤油ラーメン

【商品名】濃厚札幌味噌

【価格】158円(税込170円)

【発売地域】全国

【内容】豚の旨みとガーリックがきいた濃厚な味噌スープが、もっちりとした弾力が特長のウェーブフライ麺によく絡む一品です。

濃厚札幌味噌

【商品名】コク旨博多豚骨

【価格】158円(税込170円)

【発売地域】全国

【内容】豚の風味をきかせた濃厚でマイルドな豚骨スープが、歯切れの良い、ストレート麺によく絡む一品です。

コク旨博多豚骨

■「ファミマル カップ麺」無料クーポンが1万名さまに当たる!

期間中、ファミリーマート公式X(旧Twitter)(@famima_now)をフォローのうえ、対象のポストをリポストすると、特設サイトにて抽選で合計1万名さまに「ファミマル カップ麺」の無料クーポンが当たります。

実施期間:10月15日(火)10:00〜10月21日(月)23:59

引換期間:10月15日(火)10:00〜10月28日(月)23:59

対象商品:・ファミマル 小海老天ぷらそば(西日本)

・ファミマル 小海老天ぷらそば(東日本)

・ファミマル 濃口つゆきつねうどん(東日本)

・ファミマル 関西風きつねうどん(西日本)

・ファミマル 濃厚札幌味噌

・ファミマル 濃厚旨辛担々麺

・ファミマル 背脂風中華そば

・ファミマル コク旨博多豚骨

