”一夫多妻制アイドルグループ” 清 竜人25が、9日(水)22時公開のYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」第481回に登場する。【関連写真】純白ドレスをまとった清 竜人25メンバー【6点】「THE FIRST TAKE」は、一発撮りのパフォーマンスを鮮明に切り取るYouTubeチャンネル。チャンネル登録者数は10月9日時点で1010万人を突破し、日本のYouTubeチャンネルのなかで、音楽ジャンルでは最多登録者数となっている。

第481回に登場するのは、ソロアーティストとして活動していた清 竜人が、2014年に立ち上げた一夫多妻制アイドルユニット「清 竜人25」。プロデューサー兼メンバーの清とその妻である女子メンバーで構成され、妻らとともに、一緒に歌い踊り、ハーレム状態でパフォーマンスを繰り広げ、アイドルの固定概念を覆すまったく新しいエンターテイメントを披露する。2017年6月にラストコンサートを開催しプロジェクトに終止符を打ったが、今年5月、メンバーを新たに再結成が発表された。今回披露するのは2014年結成時のデビュー曲をリアレンジした『Will you marry me ? 』。TikTokでも話題のこの曲を、新たな4人の“夫人”とともに多幸感溢れる一発撮りにて披露する。清 竜人は、「また呼んでいただけて光栄です。前回は一人でしたが、今回は4人の愛する妻と歌いました」と語り、妻である清 さきなは「心臓が口から出ちゃうかと思いました、、、!」、清 凪は「歌うのが大好きなので『THE FIRST TAKE」に出演できて嬉しかったです!」、清 真尋は「いつも見ていたので出演できて嬉しかったです、自慢しよ〜!」、清 ゆなは「ま、まさか私が『THE FIRST TAKE』に〜!?」とコメントしている。■清 竜人25 - Will you marry me ? / THE FIRST TAKE【あわせて読む】“一夫多妻制アイドルユニット”清竜人25の新夫人が公開「全員最高すぎて激ヤバです」