à¸÷¤ë·¯¤òá¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¡¢µÜºê»ë»¡¤ÎÌÜÅª¤Ï¡Ö17ÈÖÌÜ¤ÎÌî¼ê¡×È¯·¡¡¡ºûÀîµÈ¹¯¤¬2¥é¥ó¤Ç¥¢¥Ô¡¼¥ë¡¡CSÏÈ³ê¤ê¹þ¤ß¤ÏÃ¯¤À¡©
¡¡¢¡¤ß¤ä¤¶¤¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¡¡¥í¥Ã¥Æ4¡½2¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Ê9Æü¡¢µÜºê¥¢¥¤¥Ó¡¼¡Ë
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Î¾®µ×ÊÝÍµµª´ÆÆÄ¡Ê53¡Ë¤¬¡¢µÜºê¤Ç³«ºÅÃæ¤Î2·³¶µ°é¥ê¡¼¥°¤ò»ë»¡¤·¤¿¡£½©¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤Æî¹ñ¤ÎÂÀÍÛ¤¬¥¸¥ê¥¸¥ê¤È¾È¤ê¤Ä¤±¤ëÃæ¡¢»î¹ç½ªÎ»¤Þ¤Ç¥Ð¥Ã¥¯¥Í¥Ã¥ÈÎ¢¤Î¥¹¥¿¥ó¥É¤«¤é¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Ë»ëÀþ¤òÁ÷¤êÂ³¤±¤¿¤Î¤Ï¡¢16Æü¤«¤é¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥·¥ê¡¼¥º¡ÊCS¡Ë¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ËÁ÷¤ê¹þ¤à¡Ö17ÈÖÌÜ¤ÎÌî¼ê¡×¤ò¸«¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¡ÖÌî¼ê¤Ï17¿Í¤Ç¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢17ÈÖÌÜ¤Ï¤Þ¤À·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¼ÂºÝ¤ËÂÇ¤Ä¡¢ÂÇ¤¿¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤â´¶¤¸¤ë¤â¤Î¡¢¸÷¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ì¤Ð¤Ê¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¡£º£Æü¡¢ÌÀÆü¤È¸«¤Æ¤ß¤Æ¡£±ÇÁü¤Ç¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¤è¤ê¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¸«¤Æ¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤ÇÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ç¡×¡£1·³¤Ï¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤ÇÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤¢¤¨¤ÆµÜºê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤À¤Î¤Ë¤ÏÌõ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡±¦Â¼ó¤ÎÇ±ºÃ¤«¤éÉüµ¢¤òÌÜ»Ø¤¹¶áÆ£·ò²ð¤Î¾õÂÖ¤Ë¤â¤è¤ë¤¬¡¢Àï¤¤¤ÎÂçÏÈ¤Ï¥ê¡¼¥°À©ÇÆ¤·¤¿¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÀï¤¤¤òÆ§½±¤¹¤ë¡£¡ÖCS¤ò¡Ê¥ì¥®¥å¥é¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¡ËÀï¤Ã¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢¶õµ¤¤Ç¤ä¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÁª¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°ìÈÖÌÜ»Ø¤¹¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤é¡£¡Ê17¿ÍÌÜ¤ò¡Ë¥¹¥¿¥á¥ó¤Ç»È¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤±¤É¡¢»È¤Ã¤¿»þ¤ËÂÇ¤Ã¤¿¤é¡¢¤Þ¤¿¼¡¤â¤¤¤³¤¦¤«¤Ê¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¡Ø¤Þ¤ÀÁ´°÷·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤è¡Ù¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡ÊÁª¼ê¤Ë¡ËÅÁ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¡×¤ÈºÇ¸å¤Î¶¥Áè¤òÂ¥¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Î¥í¥Ã¥ÆÀï¤Ï8²ó¤Þ¤ÇÌµÆÀÅÀ¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢9²ó¤ËºûÀîµÈ¹¯¤¬ÆÃÂç¤Î2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤Æ¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£°Ï¤ß¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¾®µ×ÊÝ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤éÊ¹¤¯¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ä¤í¡£´¶¼Õ¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÊóÆ»¿Ø¤ò¸«ÅÏ¤·¡¢¥Ë¥ä¥ê¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£10Æü¤ÎÀ¾ÉðÀï¡Ê¤Ò¤Ê¤¿¥µ¥ó¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥àµÜºê¡Ë¤â»ë»¡¤·¡¢¥é¥¹¥È1ÏÈ¤ò¸«¶Ë¤á¤ë¡£¡Ê¾®ÈªÂç¸ç¡Ë