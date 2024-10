東京ディズニーシーに、2024年11月2日より、毎年恒例の新しい年を記念したコレクションドールが登場!

2025年は「ステラ・ルー」とのセットです☆

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズ”コレクションドール2025

価格13,000円

発売日:2024年11月2日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「マクダックス・デパートメントストア」など

東京ディズニーシーに、新しい年を記念したコレクションドールが2025年も登場!

「ダッフィー」と

「ステラ・ルー」の和装姿のフィギュアがセットになっています。

ボックスの中にコレクションドールと羽子板が入っています。

紫を基調にした和装の「ステラ・ルー」のコレクションドール。

新年を迎えるのにピッタリな装いです☆

コレクションドールが2025年も登場!

和装姿の「ダッフィー」と「ステラ・ルー」のコレクションドールはお正月飾りにもおすすめです☆

東京ディズニーシー ダッフィーコレクションドール2025は2024年11月2日より発売です。

※スペシャルグッズの内容は、予告なく変更になる場合があります。

※写真はイメージです ©Disney

