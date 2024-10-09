2Ãú·ý½Æ¤¬Ì¥¤»¤ë100Ê¬´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ì¡ºÍ¡ØÉ´¼°¡Ù³«ºÅ¡ª¾®ËÙÍµÇ·¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤Î100Ê¬¤ò»äÃ£¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×
µÈËÜ¶½¶È½êÂ°¤Î¾®ËÙÍµÇ·¤ÈÀîÃ«½¤»Î¤«¤éÀ®¤ëÌ¡ºÍ¥³¥ó¥Ó¡¦2Ãú·ý½Æ¡£¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê2003¡×¡¢¡ÖÆüÀ¶¿©ÉÊ THE MANZAI 2014¡×¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¡¢·ÝÎò30Ç¯¤òÄ¶¤¨¤¿º£¤âËèÇ¯¿·¥Í¥¿¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ó¤Ê2Ãú·ý½Æ¤ÎËèÇ¯¹±Îã¡¢100Ê¬´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÌ¡ºÍ¤ò¤¹¤ë¥é¥¤¥Ö¡ØÉ´¼°¡Ù¤¬º£Ç¯¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¡Ú¾ÜºÙ¤ÏFANY¥Á¥±¥Ã¥È¤Ø¡Û
¥Í¥¿£±ËÜ¾¡Éé¡£¥»¥ó¥¿¡¼¥Þ¥¤¥¯¤ò¶´¤ó¤Ç100Ê¬´Ö¤Ò¤¿¤¹¤éÌ¡ºÍ¤ò¤·Â³¤±¤ë2¿Í¤ÏËèÇ¯¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Ï2Ãú·ý½Æ¤Î¾®ËÙÍµÇ·¤ÈÀîÃ«½¤»Î¤Ë¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤ò¹Ô¤¤¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡½¡½¥é¥¤¥Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬Î¨Ä¾¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÀîÃ«¡ÖÌÌÇò¤¤¤â¤Î¤¬¤Ç¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¾®ËÙ¡Ö50ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢½é¤á¤Æ¤ÎÉ´¼°¡£50Ç¯¤Ç·Ð¸³¤·¤¿¿ÍÀ¸¤ò¤Ö¤Ä¤±¤è¤¦¤È´èÄ¥¤Ã¤Æ¤ëºÇÃæ¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡×
¡½¡½²þ¤á¤Æ¥é¥¤¥ÖÌ¾¡ÖÉ´¼°¡×¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤
ÀîÃ«¡Ö¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡¢¤â¤¦¥¬¥ó¥À¥à¥Õ¥¡¥ó¤ÏÅÜ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤«¤Ê(¾Ð)¤³¤ì¤À¤±¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤À¤«¤é¤â¤¦µö¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡¢¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤Í¡×
¾®ËÙ¡Ö100Ê¬´Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×Ì¡ºÍ¡ØÉ´¼°¡Ù¡£20Ç¯°Ê¾å¤Þ¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¸åÇÚ¤¿¤Á¤ä°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤â"É´¼°¤È¸À¤¨¤Ð100Ê¬´ÖÌ¡ºÍ"¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢Ä¹¤¯¤ä¤ë¤â¤ó¤À¤Ê¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡×
¡½¡½¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
ÀîÃ«¡Ö¤â¤¦¤Í¡¢²áµî¤Îµ²±¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡£²áµî¤Îµ²±¤¬¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¤É¤ó¾Ã¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð)¤³¤ì¤«¤é¤ÎÃ±ÆÈ¸ø±é¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×
¾®ËÙ¡Ö¤À¤¤¤Ö100Ê¬¤Î»È¤¤Êý¤â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤ó¤Á¤ã¤¦¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤Î¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Ú¡¼¥¹ÇÛÊ¬¤â¾å¼ê¤Ë¤Ê¤ê¡¢50ºÐ¤Ê¤ê¤Î¡ÖÉ´¼°¡×¤ò¸«¤»¤ì¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£º£¤Þ¤Ç¤È¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤È¤Þ¤¿¤Á¤ç¤Ã¤È°ã¤¦¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¤Î¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤éÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
¡½¡½¤ª2¿Í¤Î¥Í¥¿¤ÏÆü¾ï¤Ç¶¦´¶¤·¤ä¤¹¤¤ÆâÍÆ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤¢¤Ã¤¿¶¦´¶¤òµá¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÀîÃ«¡Ö¶¦´¶¤«¡Á¡£ËÍ¤é¤¬¤³¤Î¡Ø2Ãú·ý½Æ¡Ù¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥ÓÌ¾¤ò¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¬¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¡¢SNS¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤À¤«¤é¡¢´Á»ú¤Î"Æó"Ãú·ý½Æ¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÊÑ´¹¤¹¤ë¤ÈÀäÂÐ´Á»ú¤Ç½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¡£ËÍ¤¿¤Á¤Ï¿ô»ú¤Î"2"Ãú·ý½Æ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤ß¤Ê¤µ¤ó´Ö°ã¤ï¤ì¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤â´Ö°ã¤ï¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤³¤ó¤Ê»þÂå¤¬Íè¤ë¤È¤Ï»×¤ï¤Ø¤ó¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢ÊÑ´¹¤·¤ä¤¹¤¤Êý¤Ë¤·¤Æ¤ª¤¤¤¿¤é¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÁêÊý¤Ï¡¢´Ö°ã¤¨¤¿¿Í¤Ë¡¢¡Ø´Ö°ã¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡¢"2"Ãú·ý½Æ¤Ç¤¹¡¢ÊÌ¤Ë¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ù¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ê¥×¤òÈô¤Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£¤½¤ì¤â¤Ê¤ó¤«·ù¤ä¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ç¤¹(¾Ð)¡×
¾®ËÙ¡ÖºÇ¶áLINE¤ò³«¤¤¤Æ¡¢¡Ø¤¢¤ì²¿¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤È»×¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤ó¤Ç¤¹¡×
ÀîÃ«¡Ö¤¢¡Á¤¤¤è¤¤¤è¤ä¤Ê¡£¥¹¥Þ¥Û¤ò»ý¤Ã¤Æ¡Ø¤¢¤ì²¿¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤«¡©¡Ù¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆLINE³«¤¤¤Æ¡Ø²¿¤¹¤ë¤ó¤ä¤Ã¤¿¤«¤Ê¡©¡Ù¤Ç¤·¤ç¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤ä¤Í¡×
¾®ËÙ¡Ö¤½¤ì¤¬Áý¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É...³§¤µ¤ó¡¢¤¢¤ë¤¢¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©(¾Ð)¡×
¡½¡½ºÇ¸å¤ËÆÉ¼Ô¤Ë¸þ¤±¤Æ¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
ÀîÃ«¡Öº£²ó¡¢3¸ø±é¤È¤âÂç¤¤Ê·à¾ì¤Ç¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò¤È¤â¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¿Í¤ËÀ¸¤Î2Ãú·ý½Æ¤ÎÌ¡ºÍ¤ò100Ê¬¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
¾®ËÙ¡ÖËÍ¤â¤ï¤¯¤ï¤¯¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëº£²ó¤Î3¸ø±é¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¿Í2¸ø±é°Ê¾å¤Ï¸«¤Æ¤Û¤·¤¤¤«¤Ê¡£3¸ø±é¤È¤â¡¢¤â¤Á¤í¤óÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢1¿Í2¸ø±é¤ÏÍè¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£Â»¤Ï¤µ¤»¤Þ¤»¤ó¡ª¤¢¤Ê¤¿¤Î100Ê¬¤ò»äÃ£¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡ª¡×
Ê¸=HOMINISÊÔ½¸Éô
¸ø±é¾ðÊó
£²Ãú·ý½Æ Ã±ÆÈ¥é¥¤¥Ö¡ÖÉ´¼°¡×2024
²ñ¾ì¡§¡¥ë¥ß¥Íthe¤è¤·¤â¤È
¡¡¡¡¡¡¢¤è¤·¤â¤ÈÊ¡²¬ ÂçÏÂ¾Ú·ô·à¾ì
¡¡¡¡¡¡£¤Ê¤ó¤Ð¥°¥é¥ó¥É²Ö·î
³«ºÅÆü»þ¡§¡2023Ç¯11·î18Æü(ÅÚ) ³«¾ì19:00¡¿³«±é19:20¡¡
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¢2024Ç¯11·î24Æü(Æü) ³«¾ì19:15¡¿³«±é19:30
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡£2023Ç¯11·î26Æü(Æü) ³«¾ì19:00¡¿³«±é19:30
ÎÁ¶â¡§Á°Çä 3,000±ß ¡¿ÅöÆü 3,800±ß
½Ð±é¼Ô¡§2Ãú·ý½Æ
¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¤³¤Á¤é
ºÇ¿·¤ÎÊüÁ÷¾ðÊó¤Ï¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ø