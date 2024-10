東京ディズニーシーでは、2024年11月2日より、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”を開催!

もうすぐ初雪が降りそうなケープコッドを舞台にしたストーリーです。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”から「ステラ・ルー」を主役にしたグッズ・お土産を紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”「ステラ・ルー」グッズ・お土産

発売日:2024年11月2日

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”にて販売される「ステラ・ルー」グッズ・お土産をまとめて紹介していきます。

ボストンバッグ

価格:5,600円

習い事や小旅行、パークにもぴったりのボストンバッグ。

ファスナーについたふわふわのファーもワンポイントです。

ポーチ

価格:2,900円

ファスナーにふわふわなファーをあしらったポーチ。

反面ずつ異なるアートが使用されているのもポイントです。

ステンレスボトル

価格:3,900円

持ち手付きで持ち運びしやすいステンレスボトル。

「ステラ・ルー」をイメージした華やかなカラーで仕上げられています。

フェイスタオル

価格:2,300円

習い事や小旅行にもぴったりなフェイスタオル。

ゴールドでデザインされた”ダンシング・スノーフレークス”のロゴもおしゃれです。

ブランケット

価格:6,400円

ふわふわと暖かいブランケット。

星型のケースに収納すると、クッションやインテリアとしても楽しめます。

ボールペンセット

価格:1,700円

ニュアンスカラーが4色そろったボールペンセット。

インクの色はセピア、ボルドーブラック、ブルーブラック、インディゴブラックです。

ステーショナリーセット

価格:2,900円

日々の出来事や練習の記録を書くのにぴったりなステーショナリーセット。

まるで雪の結晶のように、きらきらとしたフレークが揺れるノートカバー、ノートA5、ペンケース、付箋、マスキングテープがセットになっています。

ポストカード&ステッカー

価格:800円

思わず飾っておきたくなるようなポストカード2枚には、”ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”のストーリーが書かれたカード付き。

ステッカーはスマホケースに挟めるサイズです。

キーチェーンセット

価格:3,300円

クリアな素材がポイントのキーチェーン3個セット。

雪の結晶や星のモチーフなどを散りばめた、かわいいグッズです。

ミニタオルセット

価格:2,700円

お土産にもぴったりなミニタオルセット。

「ステラ・ルー」「ダッフィー」「リーナ・ベル」それぞれがデザインされたミニタオル3枚セットです。

きんちゃくセット

価格:2,700円

サイズの異なるきんちゃく3枚セット。

普段使いとしてはもちろん、旅行の時にも活躍してくれます。

キャンディー

価格:1,000円

オーガンジー素材がロマンティックなデザインの巾着入りのミックスベリーミルク風味のキャンディー。

「ステラ・ルー」にぴったりな星形のキャンディーが個包装で入っています。

アソーテッド・チョコレート

価格:1,200円

宝石箱のように引き出して開けるパッケージに入ったアソーテッド・チョコレート。

ミルク、アーモンドクリーム、ストロベリー風味&スウィート、スウィート&ミルクのアソーテッド・チョコレートは、ほっと一息つく時のご褒美にもぴったりです。

アソーテッド・クッキー

価格:2,000円

雪の結晶のダンスを踊る「ステラ・ルー」と「ダッフィー」「リーナ・ベル」がデザインされたパッケージのアソーテッド・クッキー。

おみやげにもぴったりなチョコレートカバードクッキーとスライスアーモンドクッキー(チョコレート付き)が詰め合わせてあります。

ショッピングバッグ

価格:1,000円

雪の結晶のダンスを踊る「ステラ・ルー」をデザインしたショッピングバッグ。

マフラーを巻いた「ダッフィー」と「リーナ・ベル」も描かれています。

クリスマスツリー

価格:6,800円

サンタ帽を被った「ステラ・ルー」と、パステルピンクの色合いがかわいらしいクリスマスツリー。

おうちに飾るだけでクリスマス気分が高まりそうです☆

雪が舞う中で優雅に踊る「ステラ・ルー」たちの様子を描いた、ロマンティックなデザインのグッズ。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”にて販売される「ステラ・ルー」グッズ・お土産の紹介でした。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

