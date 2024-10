東京ディズニーシーでは、2024年11月2日より、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”を開催!

もうすぐ初雪が降りそうなケープコッドを舞台にしたストーリー。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”デザインのスーベニアランチケースを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”スーベニアランチケース

価格:プラス1500円 セットにスーベニアランチケースを付けることができます()

発売日:2024年11月2日

販売店舗:東京ディズニーシー/アメリカンウォーターフロント「ケープコッド・クックオフ」ほか

※ショーダイニングエリアでの販売はありません

今回紹介するのは、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”デザインのスーベニアランチケース。

サイドや持ち手に優しい手触りの生地を使った、 温かな雰囲気のスーベニアランチケース。

寒い日もダンスの練習を欠かさない「ステラ・ルー」の様子がデザインされています。

対象メニューに追加できる「ステラ・ルー」メインのかわいいスーベニアランチケース。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”スーベニアランチケースの紹介でした。

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

