¡Ö×ÖÅÙÈÖÁÈ¡×¡Öµö²Ä½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¡×Ê¿Ìî»çÍÔ¡¡1¿Í¤À¤±¡È¥À¥ó¥¹±ÇÁü¤Ê¤·¡É¤Ëµ¿ÌäÊ®½Ð¡ÖTOBE¡×¤ËÇÁ¤¯¡È¥¸¥ã¥Ë¡¼Ï©Àþ¡É
¡¡10·î7Æü¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¤½¤ÎÆ»¤Î¥×¥í¤¬Áª¤ÖËÜÅö¤ÎNo.1 ¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¤ÎNumber_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤Î°·¤¤¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¾å¤ÇÊªµÄ¤ò¾ú¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ïºä¾åÇ¦¤¬¡È¤´°Õ¸«ÈÖ¡É¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¡¢Sexy Zone¡Ê¸½¡¦timelesz¡Ë¤Î¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæÅç·ò¿Í¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤òÌ³¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢¥À¥ó¥¹¤Î¥×¥í300¿Í¤ÎÅêÉ¼¤Ë¤è¤ê¡Ö·ÝÇ½³¦¤ÇºÇ¤âÀ¨¤¤No.1¥À¥ó¥µ¡¼¡×¤òÈÖÁÈÆÈ¼«¤Ë·èÄê¡£¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ï20Âå¤È30ÂåÉôÌç¤ËÊ¬¤±¤é¤ì¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥È¥Ã¥×20¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡20ÂåÉôÌç¤Î¥È¥Ã¥×5¤Ï¡¢1°Ì¤¬BE:FIRST¤ÎSOTA¡¢2°Ì¤¬Snow Man¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¡¢3°Ì¤¬Ê¿Ìî¡¢4°Ì¤¬THE JET BOY BANGERZ¤Î·¬¸¶¹ª¸÷¡¢5°Ì¤¬King ¡õ Prince¤Î郄¶¶³¤¿Í¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥é¥ó¥¥ó¥°È¯É½»þ¡¢Èà¤é¤Î¥À¥ó¥¹¥·¡¼¥ó¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡Ä¡Ä¡£
¡Ö¾å°Ì¤Ë¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¤·¤¿¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤Ï¼ÂºÝ¤Î¥À¥ó¥¹VTR¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤À¤±VTR¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£Ê¿Ìî¤µ¤ó¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¥À¥ó¥¹¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¥°¥ë¡¼¥×¡Øs**t kingz¡Ù¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤Îshoji¤µ¤ó¤¬¡¢Èà¤ÎÍÙ¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¿ô½½ÉÃ¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ß¤Ç¤·¤¿¡×¡Ê·ÝÇ½µ¼Ô¡Ë
¡¡Ê¿Ìî¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢X¤Ç¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÔÂè3°Ì¤ÎNumber_i¤ÎÊ¿Ìî»çÍÔ¤µ¤ó¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Î×ÖÅÙ¤Ç1¿Í¤À¤±¤¢¤ó¤Ê°·¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¤À¤È¤·¤¿¤é¶»Êµ°¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É º£¤À¤Ë¤½¤ó¤ÊÍÄÃÕ¤Ê»ö¤ä¤Ã¤Æ¤ëTBS¤Ë¸¸ÌÇ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Õ
¡Ô°ìÈÌ¿Í¤Ç¤âÊ¬¤«¤ë×ÖÅÙÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿¤Í ¥¬¥ÁÅêÉ¼¤«¤âµ¿¤ï¤·¤¤¤Ç¤¹¡¡¥¬¥Ã¥«¥ê¤ÊÈÖÁÈ¤Ç¤·¤¿ ÆóÅÙ¤È¤³¤Î¤è¤¦¤Ê×ÖÅÙÈÖÁÈÊüÁ÷¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Õ
¡¡¤Ê¤É¡¢ÈÖÁÈ¤òÊüÁ÷¤·¤¿TBS¤Ø¤ÎÈãÈ½¤¬µ¯¤³¤ë°ìÊý¡¢
¡Ô¤¦¡¼¤ó¡¡TOBEÂ¦¤¬±ÇÁü»ÈÍÑµö²Ä½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿²ÄÇ½À¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¡©¡Õ
¡Ô¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¤Î·ï¡¢¤Þ¤¿ÊÑ¤Ë°Ç¤À¤È¤«°µÎÏ¤À¤È¤«Áû¤¬¤Ê¤¤¤Ç¡ÄÃ±¤ËTOBE¤¬Number_i¤Î±ÇÁü¤ä¼Ì¿¿¤Î»ÈÍÑµö²Ä½Ð¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡Ä¡Õ
¡¡¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Ê¿Ìî¤¬½êÂ°¤·¡¢ÂìÂô½¨ÌÀ»á¤¬Î¨¤¤¤ë·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖTOBE¡×Â¦¤Î»ö¾ð¤Ë¤è¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤È¤¤¤¦¿äÂ¬¤â¸«¤é¤ì¤ë¡£
¡Ö2°Ì¤Î¥é¥¦¡¼¥ë¤µ¤ó¤È5°Ì¤Î郄¶¶¤µ¤ó¤Ï¥À¥ó¥¹¤ÎVTR¤¬Î®¤ì¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ë¤Ï¡¢Travis Japan¤ÎµÜ¶á³¤ÅÍ¤µ¤ó¡Ê7°Ì¡Ë¤ä¾¾ÅÄ¸µÂÀ¤µ¤ó¡Ê18°Ì¡Ë¡¢SixTONES¤Î¥¸¥§¥·¡¼¤µ¤ó¡Ê16°Ì¡Ë¤Ê¤É¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÎÃæÅç¤µ¤ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤·¤Æ¡¢STARTO ENTERTAINMENT¡Ê°Ê²¼¡¢STARTO¼Ò¡Ë¤Î¥¿¥ì¥ó¥È¤¬Â¿¿ô¡¢ÈÖÁÈ¤ËÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Ï2023Ç¯5·î¤Þ¤Ç¡¢STARTO¼Ò¤ÎÁ°¿È¤È¤Ê¤ëµì¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ë½êÂ°¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤¢¤ë¼ï¡È¥é¥¤¥Ð¥ë¡É»öÌ³½ê¤È¤¤¤¨¤ëTOBE¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤¦¤·¤¿ÇØ·Ê¤«¤é¡¢TBSÂ¦¤¬STARTO¼Ò¤Ë¡È×ÖÅÙ¡É¤·¤ÆÊ¿Ìî¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤òÎ®¤µ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤ë¥Õ¥¡¥ó¤¬¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢TBS¤Î¸ø¼°X¤Î¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ë¹³µÄ¤¹¤ë¿Í¤Þ¤Ç½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡×¡ÊÆ±¡Ë
¡¡TOBE¤Ï¡¢Æ±¼Ò¤ä½êÂ°¥¿¥ì¥ó¥È¤¬È¯¿®¤¹¤ë²èÁü¤äÆ°²è¤òX¤äInstagram¤Ê¤É¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤³¤È¤ò¥Õ¥¡¥ó¤Ëµö²Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿ÅÀ¤«¤é¡¢Æ±¼Ò¤Ï¡È¥ª¡¼¥×¥ó¡É¤Ê°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤·¤«¤·¡¢¶È³¦Æâ¤Ç¤Ï¤³¤ó¤Ê¡È°ìÌÌ¡É¤âÊ¹¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ñ¸«¤ä¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Î¼Ì¿¿»ÈÍÑ¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤ä¤ä¸·¤·¤¤°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£2024Ç¯2·î¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤¬¡Ø¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥¸¥ó æÃ¡Ù¤Î¥Æ¥ì¥ÓCM¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼½¢Ç¤²ñ¸«¤¬¤ª¤³¤Ê¤ï¤ì¤¿ºÝ¡¢Â¿¤¯¤ÎÊóÆ»¿Ø¤¬½¸¤Þ¤ê¡¢Èà¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¡¢ÊóÆ»¿Ø¤Ë¤Ï¡Øµ»ö¤Ç»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¤¼Ì¿¿¤ÎËç¿ô¤Ï¡»Ëç¤Þ¤Ç¡Ù¡ØÆó¼¡»ÈÍÑ¤ÏNG¡Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¾ò·ï¤¬ºÙ¤«¤¯ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¤Î¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È°Ê³°¤Ë¤â¡¢TOBE¤¬¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿¤ä±ÇÁü¤Ë´Ø¤·¤Æ¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ò·ï¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¸¥ã¥Ë¡¼´îÂ¿Àî»á¤ä¥á¥ê¡¼´îÂ¿Àî»á¤¬Â¸Ì¿¤À¤Ã¤¿¤³¤í¤Î¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤¬½ÐÀÊ¤·¤¿µ¼Ô²ñ¸«¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¦¥§¥Ö¤ËÅ¾ºÜ¤¹¤ë¤Î¤ò¶Ø»ß¤·¤¿¤ê¡¢»ÈÍÑ²ÄÇ½¤Ê¼Ì¿¿¤ÎËç¿ô¤ò»ØÄê¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸·¤·¤¯¼Ì¿¿´ÉÍý¤ò¤ª¤³¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¼Ì¿¿·ÇºÜ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎTOBE¤Î»ÑÀª¤Ë¡¢¥¸¥ã¥Ë¡¼»á¤é¤Î¡ÈÌÌ±Æ¡É¤ò´¶¤¸¤ë´Ø·¸¼Ô¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ê¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¡¡º£²ó¡¢Ê¿Ìî¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Á°½Ð¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¤Ï¤³¤¦¸ì¤ë¡£
¡ÖNumber_i¤Ï¡¢TBS·Ï¤Î²»³ÚÈÖÁÈ¡ØCDTV ¥é¥¤¥Ö¡ª ¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¶É¤Ï¿Íµ¤¤Î¹â¤¤Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¤ò»È¤¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ï¤º¡£°Õ¿ÞÅª¤Ë¡¢Ê¿Ìî¤µ¤ó¤Î±ÇÁü¾Ò²ð¤ò¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤Ï¹Í¤¨¤Ë¤¯¤¤¡£»ÈÍÑ°ÍÍê¤ò¤·¤¿¤â¤Î¤Î¡¢TBS¤ÈTOBE¤ÇÀÞ¤ê¹ç¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤¬¤¢¤ê¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ê·ë²Ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡Ä¡Ä¤È¤¤¤¦²ÄÇ½À¤ÏÂç¤¤¤Ë¤¢¤êÆÀ¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡È¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥ï¥ó¡É¤¬Í³Íè¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ï¡¢ÈÖÁÈ¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ë»×¤¦¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¡¼¡¼¡£