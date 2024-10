ITZY、タイトル曲「GOLD」MV予告映像を公開…強烈なロックサウンドと輝くビジュアルに注目

ITZYが新曲「GOLD」のミュージックビデオの予告映像を公開し、カムバックの雰囲気を盛り上げた。JYPエンターテインメントは本日(9日)0時、公式Youtubeチャンネルを通じてタイトル曲「GOLD」のミュージックビデオの予告映像を初公開し、注目を集めた。公開された映像の中でメンバーらは、新曲「GOLD」のように輝くビジュアルを誇った。強烈なエレキギターのロックサウンドとクセになるメロディーと共に、パワフルな歌声で雰囲気を圧倒した彼女らは、「平穏さをrip 大混乱を起こしたことがなかったlit 私の本能を目覚めさせ Going to my head, going all out of control Cuz I shine so bright like dynamite GOLD」という歌詞で堂々とした魅力を披露し、ミュージックビデオのフルバージョンへの期待を高めた。タイトル曲「GOLD」には、K-POPのヒット曲メーカーであるライアン・S・ジューン(Ryan Jhun)、アメリカ人気プロデューサーのデム・ジョインツ(Dem Jointz)など、有数の作曲家が参加し、完成度を高めた。

世界28の地域で32回規模の2度目のワールドツアー「ITZY 2ND WORLD TOUR」を終え、新曲「GOLD」でカムバックする彼女らはデビュー以降、初めてダブルタイトル曲として「GOLD」と「Imaginary Friend」を披露する。発売当日(15日)午後5時にはカウントダウンライブを行い、11月2日には公式ファンミーティングを通じてMIDZY(ファンの名称)と交流する。ITZYのニューミニアルバム「GOLD」は、15日午後6時に発売される。