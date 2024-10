東京ディズニーシーでは、2024年11月2日より、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”を開催!

もうすぐ初雪が降りそうなケープコッドを舞台にしたストーリーです。

“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”にて販売されるグッズ・メニューをまとめて紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”まとめ

開催期間:2024年11月2日〜

“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”ストーリー

すっかり冬が訪れたケープコッド。

ステラ・ルーは寒い日もダンスの練習をかしません。

葉っぱや霜柱をじっくり観察していたリーナ・ベルが言いました。

「もうすぐ、この冬初めての雪がふるはず」

ダッフィーは思わず空を見上げます。

「雪がふりはじめたら、うちに戻って練習を続けなきゃ」

ステラ・ルーはつぶやきました。

しばらくすると、空から白いふんわりとした雪が舞いおりてきました。

ダッフィーは大よろこび!

雪をつかまえようと両手を伸ばして右へ左へ自由気ままに雪を追いかけます。

帰ろうとしていたステラ・ルーはその手をとめました。

「これだ!」

雪が舞う中、ステラ・ルーはダッフィーの動きをヒントに優雅に、そして楽しく踊りはじめました。

ダッフィーも見よう見まねで踊りだしました。

リーナ・ベルはそんな二人をみて言いました。

「雪の結晶がぐるぐる回っているみたい。まるで雪の結晶ダンスだね」

その言葉をきいて、ステラ・ルーはとてもうれしくなりました。

「雪の結晶ダンス・・・そうだ!最高のダンスができた!」

流れ星のように雪が舞う中でステラ・ルーとダッフィーは雪の結晶となって踊りつづけました。

“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”グッズ

販売店舗:マクダックス・デパートメントストア

ダンスが大好きな「ステラ・ルー」のぬいぐるみコスチュームとしてバレエの衣装やトゥシューズ、雪の結晶(スノーフレークス)のデザインが施されたティアラが登場。

「ダッフィー」と「リーナ・ベル」のぬいぐるみコスチュームとして冬らしいデザインのコートやマフラー、帽子などがラインナップされています。

ダンスが大好きな「ステラ・ルー」のぬいぐるみコスチュームとしてバレエの衣装やトゥシューズ、雪の結晶(スノーフレークス)のデザインが施されたティアラが登場。

「ダッフィー」と「リーナ・ベル」のぬいぐるみコスチュームとして冬らしいデザインのコートやマフラー、帽子などがラインナップされています。

ぬいぐるみバッジ!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"グッズ・お土産

ぬいぐるみチャームは7人!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"グッズ・お土産

ダンスのレッスンに持って行きたくなるようなグッズも展開。

小物がたくさん入るボストンバッグや持ち運びやすいステンレスボトルなどが販売されます。

ニュアンスカラーのインクのボールペンセットやノートカバーの入ったステーショナリーセットのほかポストカード&ステッカー、ボールペンセットも登場。

レッスンの内容を振り返る日記をつける時などにも役立ちそうなグッズが盛りだくさんです。

ほかにも、ひいらぎのアクセントがおしゃれなサンタクロースをイメージしたデザインのファンキャップもラインナップ。

大きな靴下の中から「ダッフィー」がお顔を出したデザインのショルダーバッグも展開されます。

サンタ帽のダッフィー!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」"ディズニー・クリスマス2024"グッズ

そして白いベレー帽とマフラーを身につけた「リーナ・ベル」の大きなぬいぐるみが登場。

「リーナ・ベル」とお揃いのコーディネートでクリスマスのパークを訪れるのもおすすめです。

「リーナ・ベル」のカチューシャ&ぬいぐるみ!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」"ディズニー・クリスマス2024"グッズ

クリスマスカラー7人!東京ディズニーシー「ダッフィー&フレンズ」"ディズニー・クリスマス2024"ぬいぐるみバッジ

“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”メニュー

主な販売店舗:ケープコッド・クックオフ

「ケープコッド・クックオフ」などの店舗では、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”デザインのフードスーベニアを販売。

楽しく踊る「ステラ・ルー」たちや雪の結晶が描かれたカップや

スーベニアカップ付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"ストロベリーミルクプリン&ヨーグルトムース

プレートは対象のデザートに合わせて購入することができます。

お星様形のスーベニアプレート付き!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"カシスゼリー&ラズベリームースケーキ

対象のメニューに付けることができるドリンクボトルには、バレエの衣装であるチュチュやトゥシューズなどのアイコンが散りばめられています。

そのほか、冬らしい温かみのある素材を使用したランチケースが登場。

流れ星のように雪が舞う中で踊る「ステラ・ルー」たちの様子がデザインされたランチケースは、温かく優しい手触りで、寒くなるこれからの季節にぴったりです。

「ケープコッド・クックオフ」では、ダッフィー&フレンズのステラ・ルーをイメージしたクリーム&ベリードリンクが2023年に続き再登場。

ブルーベリーチーズのクリームとラズベリーゼリーが入ったドリンクは、まるでスウィーツのようなクリーミーな口当たりと甘酸っぱさが楽しめます。

ディズニーホテル

提供期間:2024年11月2日(土)〜2025年1月14日(火)の

東京ディズニーシー・ホテルミラコスタの中国料理レストラン「シルクロードガーデン」では、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス””カントニーズランチとスペシャルドリンクが登場。

前菜や中国蒸しパン、メイン料理のほか、デザートには雪の結晶となって踊るステラ・ルーやダッフィーたちを表現したデザートが楽しめます。

また、ライチシロップやバタフライピーティーがベースになったドリンクに、雪の結晶形のホワイトチョコレートをトッピングしたスペシャルドリンクも用意されます。

ディズニーリゾートライン

ディズニーリゾートラインでは「ダッフィー&フレンズのフォールズ・サウンド・インビテーション」デザインのフリーきっぷを各駅の自動券売機で販売します。

※在庫状況により、イベント期間中であっても品切れや販売終了となる場合があります。

"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"デザイン!ディズニーリゾートライン フリーきっぷ

もうすぐ初雪が降りそうなケープコッドを舞台に繰り広げられるかわいいストーリー!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”は、2024年11月2日よりスタートです。

ぬいぐるみチャームは7人!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"グッズ・お土産

ぬいぐるみコスチューム!東京ディズニーシー"ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス"グッズ・お土産

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

