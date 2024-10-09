¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¶ìÀï¤¹¤ë¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥« photo/Getty Images

¼Ì¿¿³ÈÂç

Åß¤Î°ÜÀÒ¤¬Ç»¸ü¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÎMF¥«¡¼¥Ë¡¼¡¦¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¡Ê20¡Ë¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¥¯¥é¥Ö¤âÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£±Ñ¡ØCAUGHTOFFSIDE¡Ù¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£

2022Ç¯²Æ¤Ë¥¢¥¹¥È¥ó¡¦¥ô¥£¥é¤«¤é¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¡£¤½¤ÎÇ¯¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°Âè10Àá¥¦¥ë¥Ö¥ºÀï¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤¹¤â¡¢Äê°ÌÃÖ¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤Ë¤Ï»ê¤é¤º¡¢¤³¤³¤Þ¤ÇÆ±¥¯¥é¥Ö¤Ç¤Ï¸ø¼°Àï28»î¹ç¤Î½Ð¾ì¤Ç2¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£

¥¨¥ó¥Ä¥©¡¦¥Þ¥ì¥¹¥«¤¬¿·´ÆÆÄ¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿º£¥·¡¼¥º¥ó¤Ï¥«¥é¥Ð¥ª¥«¥Ã¥×3²óÀï¥Ð¥í¡¼Àï¤Î14Ê¬¤Î¤ß¤Î½Ð¾ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¤Î¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ç¤Ï¹½ÁÛ³°¤È¤¤¤¦Î©¤Á°ÌÃÖ¤À¡£¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÆ±Áª¼ê¤Î°ÜÀÒ¤ò¾µÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¡¢»î¹ç¤Ë½Ð¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç¿·Å·ÃÏ¤òÃµ¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£

¤½¤ó¤Ê¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤¹¥¯¥é¥Ö¤Î1¤Ä¤¬AC¥ß¥é¥ó¤Î¤è¤¦¤Ç¡¢Æ±¥¯¥é¥Ö¤ÏÄã¥³¥¹¥È¤Ç³ÍÆÀ¤Ç¤­¤ëÃæÈ×¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÅß¤Î°ÜÀÒ»Ô¾ì¤Ç³ÍÆÀ¤ËÆ°¤­½Ð¤¹²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£

¤³¤³¿ôÇ¯¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤Ï¥ß¥é¥ó¤Ë¿ô¿Í¤ÎÁª¼ê¤ò°ÜÀÒ¤µ¤»¤Æ¤ª¤ê¡¢´Ø·¸¤ÏÎÉ¹¥¤Î¤¿¤á¡¢¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¹Ô¤¯²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤âÆ±¥á¥Ç¥£¥¢¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÏÆ±Áª¼ê¤ò´°Á´°ÜÀÒ¤ÇÇäµÑ¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¥ì¥ó¥¿¥ë°ÜÀÒ¤Î¾ì¹ç¤ÏÇã¼èµÁÌ³¤òÍ×µá¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£

¸½ÃÊ³¬¤Ç¤Ï¥ß¥é¥ó¤¬Í­ÎÏ¸õÊä¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢¥ª¥Õ¥¡¡¼¼¡Âè¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï½Ð¾ìµ¡²ñ¤òµá¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ø¤Î°ÜÀÒ¤ò·èÃÇ¤¹¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤À¤í¤¦¡£º£²Æ¤Ë¤Ï¥¯¥ê¥¹¥¿¥ë¡¦¥Ñ¥ì¥¹¤â¥Á¥å¥¯¥¦¥§¥á¥«¤Î³ÍÆÀ¤Ë¶½Ì£¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÁèÃ¥Àï¤¬µ¯¤³¤ë²ÄÇ½À­¤â¤¢¤ë¤¬¡¢¥Á¥§¥ë¥·¡¼¤ÇÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿20ºÐ¤Îµî½¢¤Ë°ú¤­Â³¤­ÃíÌÜ¤À¡£