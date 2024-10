【Joshin web:「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」抽選販売】10月9日13時より順次開始

上新電機は、通販サイト「Joshin web」にて「PlayStation 30周年アニバーサリーコレクション」の抽選販売を本日10月9日より開始した。

今回抽選受付が開始となったのは「PS5 デジタル・エディション 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」、「PS Portal リモートプレーヤー 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」、「DualSense Edge 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」の3商品。「DualSense 30周年アニバーサリー リミテッドエディション」については取り扱い予定はあるものの販売方法については未定としている。

抽選販売へ応募するには、10月3日時点で上新電機の「VIPスマイル」または「プラチナスマイル」の会員であること、10月8日時点でPC版メールマガジンの配信を希望していること、上新電機グループ従業員およびその家族・関係者以外であること、これら3つを満たす必要がある。10月24日以降より当選結果を発表し、発売日以降のお届けとなる。

抽選販売の応募条件

