城田優が芸能生活25周年の記念コンサート開催　ゲストで花總まり登場

城田優さんが芸能生活25周年を祝う初のオーケストラコンサートを、10月7日に開催。スペシャルゲストに花總まりさんも登場し、デュエットを初披露しました。

公演前には囲み取材も。オーケストラコンサートについて、「演奏家や花總さんと素晴らしい音楽が奏でられることを幸せに思う」と喜びを語っていました。

デビュー以降、テレビや映画だけでなく、ミュージカルでは主演を務め、最近では日本とシンガポールで開催した「TOKYO」でも話題を呼んだ城田さん。他にもアーティストとしても活躍しており、コンサートを開催したりアルバムを発表したりしています。

今回の「城田優 25th Anniversary Orchestra Concert 〜featuring Naoya Iwaki」は、そんな城田さんの芸能生活25周年を記念したコンサートです。

ここ数週間は、今回のコンサートのためにいろいろと考えたり歌ったりすることが多く、感慨深い時間だったと振り返ります。

ソロでは初となるフルオーケストラでのコンサートについては、デビュー当時から応援してくれているファンはもちろん、最近知ったファンにもあらためて「城田はこういう人なんだよ」ということを、音楽で表現できればと力強く意気込んでいました。

さらに「久しぶりに曲を出させていただきます」と、新曲「夢の種〜I’ll be by your side」について語った城田さん。ピアノの宮本貴奈さんと共作したそうで、久しぶりの音楽活動ということで気合いも入ったといいます。

そして「自分で曲を書いて歌詞を書いて、自分の声で届けるという、自分が小さい頃から憧れていたシンガーソングライターという活動の場もどんどん作っていけたらと思っています」と語ります。

■ 甥っ子が登場するサプライズも!

コンサートは、SMAPの「らいおんハート」からスタート。城田さんの25年前の歌声の音源が流れると、それに続いてオーケストラの演奏が始まり、城田さんの歌声が響くという今回ならではの演出も。観客と一緒に25年の時の流れを体感。

続いて2020年にコロナ禍のため完走できなかったコンサート「城田優 Concert Tour 2020〜Mariage〜」で披露される予定だった楽曲が続きます。

今回のコンサートは2部構成となっており、昼公演1部の終わりにはサプライズで城田さんの甥っ子である太郎くんがステージに登場。25周年を祝い、バラの花束を渡しました。その際にバラを「チューリップ」と紹介するなど、太郎くんの可愛らしさに会場は笑顔に包まれます。

ゲストの花總さんとはミュージカル「エリザベート」の楽曲をデュエット。ちなみにミュージカル「エリザベート」では、2015年と2016年に花總さんがエリザベート役、城田さんがトート役で共演しています。

この日は「夜のボート」というエリザベートとフランツのデュエット曲を初披露。初めてトート以外の感覚でエリザベートと対面したという城田さん。感情を作って歌うと、その心情が痛いほど沁みて、リハーサルでも泣いてしまったと明かします。

アンコールでは再び花總を呼び込み、「Amazing Grace」を一緒に熱唱。夜公演では観客が携帯電話のライトを点灯し、会場を光で満たすサプライズも。城田さんは幻想的な風景に思わず感嘆の声を漏らし、感動。

最後のカーテンコールでは、10月30日に配信リリースされる新曲「夢の種〜I’ll be by your side」も披露した城田さん。観客一人ひとりに語りかけるかのようにしっとりと歌い上げていました。

ポップス曲やミュージカル曲、オリジナル楽曲と多彩なラインナップで観客を魅了した城田さん。大阪公演は10月30日にフェスティバルホールで開催されます。

