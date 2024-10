『第25回東京フィルメックス』ラインアップ発表記者会見が9日、オンラインで開催され、出展作品や見どころが公開された。同イベントは、11月23日から12月1日の9日間にわたって、東京・丸の内TOEI、ヒューマントラストシネマ有楽町で開催され、例年のホール開催からシアター開催に変更になった。「東京フィルメックス・コンペティション」は10作品、「特別招待作品」は11作品、「メイド・イン・ジャパン」は4作品、「プレイベント」は『今だけ、スクリーンで!東京フィルメックス25年の軌跡』と題して全6作品、関連企画として全5作品の計36作品が上映される。

オープニングには、ジャ・ジャンクー監督のカンヌ映画祭コンペで上映された話題作『Caught by the Tides』を国内初上映する。コンペ部門国際審査員を務めるロウ・イエ監督最新作『未完成の映画』を特別招待作品として上映。そのほか、クロージング上映にはホン・サンス監督の新作『スユチョン』やツァイ・ミンリャン監督、リティ・パン監督ら巨匠の最新作、さらに世界中の強烈な若手作品もピックアップして紹介する。上映作品は以下のとおり。【『第25回東京フィルメックス』ラインアップ】■東京フィルメックス・コンペティション『四月』 デア・クルムベガスヴィリ監督『サントーシュ』サンディヤ・スリ監督『ハッピー・ホリデーズ』スカンダル・コプティ監督『黙視録』ヨー・シュウホァ監督『ベトとナム』チューン・ミン・クイ監督『女の子は女の子』シュチ・タラティ監督『白衣蒼狗(はくいそうく)』チャン・ウェイリャン監督、イン・ヨウチャオ共同監督『空室の女』チウ・ヤン監督『家族の略歴』リン・ジェンジエ監督『ソクチョの冬』コウヤ・カムラ監督■特別招待作品『無所住』ツァイ・ミンリャン監督『未完成の映画』ロウ・イエ監督『Caught by the Tides(英題)』ジャ・ジャンクー監督『ポル・ポトとの会合』リティ・パン監督『愛の名の下に』エリザベス・ロー監督『スユチョン』ホン・サンス監督『スホ』アストリッド・ロンデロ監督、フェルナンダ・バラデス監督『ザ・ゲスイドウズ』宇賀那健一監督『地獄に落ちた者たち』ロベルト・ミネルヴィーニ監督『何処(どこ)』ツァイ・ミンリャン監督『ブルー・サン・パレス』コンスタンス・ツァン監督■メイド・イン・ジャパン『ユリシーズ』宇和川輝監督『雪解けのあと(仮)』ルオ・イーシャン監督『椰子の高さ』ドゥ・ジエ監督『DIAMONDS IN THE SAND』ジャヌス・ビクトリア監督■プレイベント「今だけ、スクリーンで!東京フィルメックス25年の軌跡」『天使の眼、野獣の街(上映題:アイ・イン・ザ・スカイ)』ヤウ・ナイホイ監督『世界で一番悲しい音楽』ガイ・マディン監督『無用』ジャ・ジャンクー監督『スリ(上映題:文雀)』 ジョニー・トー監督『私の少女(上映題:扉の少女)』チョン・ジュリ監督『コンプリシティ/優しい共犯(上映題:コンプリシティ)』近浦啓監督