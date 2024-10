東京ディズニーシーでは、2024年11月2日より、“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”を開催!

もうすぐ初雪が降りそうなケープコッドを舞台にしたストーリー。

今回は、そんな“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”のぬいぐるみバッジを紹介していきます。

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”ぬいぐるみバッジ

発売日:2024年11月2日から

販売店舗:東京ディズニーシー「マクダックス・デパートメントストア」

※東京ディズニーシーへ入園された方のみ購入できます

※店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります

※状況により販売店舗が変更になる場合があります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください

「ダッフィー」ぬいぐるみバッジ

価格:各2,700円

「ダッフィー」デザインのぬいぐるみバッジ。

淡い水色のダッフルコートを着ています。

白いマフラーがかわいい☆

「ステラ・ルー」ぬいぐるみバッジ

価格:各2,900円

「ステラ・ルー」デザインのぬいぐるみバッジ。

まるでバレリーナのような素敵なコスチュームです☆

「リーナ・ベル」ぬいぐるみバッジ

価格:各2,700円

「リーナ・ベル」デザインのぬいぐるみバッジ。

ピンク色のポンチョを身につけています。

ポンポンのついたマフラーや帽子もかわいい!

東京ディズニーシー“ダッフィー&フレンズのダンシング・スノーフレークス”ぬいぐるみバッジの紹介でした。

© Disney

※グッズやメニューの内容は予告なく変更になる場合があります。また、在庫状況により、期間中であっても品切れや販売終了となる場合や、期間終了後も販売を継続する場合があります

※写真はイメージです

