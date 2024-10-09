¾åÃÏÍºÊå¡¢Æ±¶¿¡¦»°¾åÂç¼ù¥¢¥Ê¤Ë¡ÖÁá¤¹¤®¤ó¤À¤è¡Ä¡×¡¡£±£¸Ç¯¤Ë¤Ï¿Ê¼¡ûúµÄ°÷¡¢½©»³æÆ¸ã¤È²£¿Ü²ìÌîµå²ñ¤â
¡¡ÇÐÍ¥¤Î¾åÃÏÍºÊå¤¬£¹Æü¡¢¥¹¥ì¥Ã¥º¤Ç£¸Æü¤Ëë¾Êó¤¬ÅÁ¤¨¤é¤ì¤¿¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Î»°¾åÂç¼ù¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£¾åÃÏ¤â»°¾å¥¢¥Ê¤â¡¢Æ±¤¸¿ÀÆàÀî¸©²£¿Ü²ì»Ô½Ð¿È¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï¡Ö¤¢¤ëÆü¥Æ¥ìÄ«¤Ç½àÈ÷¤·¤Æ¤¿¤é¥Î¥Ã¥¯²»¤¬¤·¤Æ¡Ø¤´°§»¢¤è¤í¤·¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡Ù¤Æ¡¢°ì½ï¤Î¼ýÏ¿¤Ç¤â¤Ê¤¤¤Î¤Ë¡¢¼ã¼ê¤Î¥¤¥±¥á¥ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ø»ä¤â²£¿Ü²ì½Ð¿È¤ÇÌîµå¤â³ØÀ¸»þÂå¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Æ°§»¢¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤¹¤°Ï¢Íí¸ò´¹¤·¤¿¤ó¤À¡×¤È¡¢»°¾å¥¢¥Ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤³¤«¤é°ì½ï¤Ë¿©»ö¤Ë¹Ô¤¯Ãç¤È¤Ê¤ê¡¢ºÙ¤«¤¯µ¤¤¬¤Ä¤¯»°¾å¥¢¥Ê¤Ë¡Ö¤³¤ê¤ã²Ä°¦¤¬¤é¤ì¤ë¥¿¥¤¥×¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤¿£÷¡×¤È¾åÃÏ¤âÂç¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¡Ö¸«¤¿ÈÖÁÈ¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿»þ¤ÏÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¥¼¡ª¤Æ£Ì£É£Î£Å¤·¤¿¤é¤½¤Î¤ªÎé¤ÎÊÖ»ö¤âÁá¤¤¤·¾å¼ê¤¤¡¡Ìîµå¤Î¾ðÊó¤Ç²¿¤«Ê¹¤¤¤¿¤é¤½¤ÎÊÖ»ö¤âÅª³Î¤Ç¡¢²£ÉÍ¹â¹»¤¬Í¥¾¡¤·¤¿¤é¤½¤ÎÏ¢Íí¤âÁá¤¤¡¡Èà¤«¤é¡Øº£¼ýÏ¿¤·¤¿ÈÖÁÈ¤¬ÌÌÇò¤¤¤Î¤ÇÀ§Èó¸«¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡Ù¤âÁá¤¤¤·¡×¤È»°¾å¥¢¥Ê¤È¤Î»×¤¤½Ð¤ò¤Ä¤Å¤ê¡Ö¤ª¤Þ¤¨¤ÏËÜÅö¤Ë¡¡Áá¤¹¤®¤ó¤À¤è¡Ä¡×¤ÈÈá¤·¤ß¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¾åÃÏ¤Ï£±£¸Ç¯¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç»°¾å¥¢¥Ê¡¢¾®Àô¿Ê¼¡ÏºµÄ°÷¡¢Åö»þ¤ÏÀ¾Éð¤Î½©»³æÆ¸ã¤È¹ë²Ú¤¹¤®¤ë²£¿Ü²ìÌîµå²ñ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤¿¡£