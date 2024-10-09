

日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。





42509.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)

42259.01 ボリンジャー:＋3σ(13週)

41188.34 ボリンジャー:＋3σ(25日)

41126.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)

40792.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)

40010.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)

39743.00 ボリンジャー:＋1σ(26週)

39326.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)



39277.96 ★日経平均株価9日終値



38831.77 ボリンジャー:＋1σ(25日)

38757.45 6日移動平均線

38740.32 均衡表転換線(日足)

38359.68 26週移動平均線

38290.77 75日移動平均線

37959.33 200日移動平均線

37860.07 13週移動平均線

37723.91 新値三本足陰転値

37653.48 25日移動平均線

37538.72 均衡表転換線(週足)

37538.72 均衡表基準線(日足)

37361.71 均衡表雲上限(週足)

36976.35 ボリンジャー:-1σ(26週)

36791.45 均衡表雲上限(日足)

36791.45 均衡表基準線(週足)

36757.74 均衡表雲下限(日足)

36475.19 ボリンジャー:-1σ(25日)

36393.75 ボリンジャー:-1σ(13週)

35593.03 ボリンジャー:-2σ(26週)

35296.91 ボリンジャー:-2σ(25日)

34927.44 ボリンジャー:-2σ(13週)

34664.71 均衡表雲下限(週足)

34209.70 ボリンジャー:-3σ(26週)

34118.62 ボリンジャー:-3σ(25日)

33461.13 ボリンジャー:-3σ(13週)



ストキャスティクス

ST.Fast(9日) 70.31(前日60.48)

ST.Slow(9日) 61.79(前日50.97)



ST.Fast(13週) 73.77(前日72.74)

ST.Slow(13週) 67.36(前日67.02)



［2024年10月9日］



株探ニュース

