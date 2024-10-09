　日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。


42509.66　　ボリンジャー:＋3σ(26週)
42259.01　　ボリンジャー:＋3σ(13週)
41188.34　　ボリンジャー:＋3σ(25日)
41126.33　　ボリンジャー:＋2σ(26週)
40792.69　　ボリンジャー:＋2σ(13週)
40010.06　　ボリンジャー:＋2σ(25日)
39743.00　　ボリンジャー:＋1σ(26週)
39326.38　　ボリンジャー:＋1σ(13週)

39277.96　　★日経平均株価9日終値

38831.77　　ボリンジャー:＋1σ(25日)
38757.45　　6日移動平均線
38740.32　　均衡表転換線(日足)
38359.68　　26週移動平均線
38290.77　　75日移動平均線
37959.33　　200日移動平均線
37860.07　　13週移動平均線
37723.91 　　新値三本足陰転値
37653.48　　25日移動平均線
37538.72　　均衡表転換線(週足)
37538.72　　均衡表基準線(日足)
37361.71　　均衡表雲上限(週足)
36976.35　　ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45　　均衡表雲上限(日足)
36791.45　　均衡表基準線(週足)
36757.74　　均衡表雲下限(日足)
36475.19　　ボリンジャー:-1σ(25日)
36393.75　　ボリンジャー:-1σ(13週)
35593.03　　ボリンジャー:-2σ(26週)
35296.91　　ボリンジャー:-2σ(25日)
34927.44　　ボリンジャー:-2σ(13週)
34664.71　　均衡表雲下限(週足)
34209.70　　ボリンジャー:-3σ(26週)
34118.62　　ボリンジャー:-3σ(25日)
33461.13　　ボリンジャー:-3σ(13週)

ストキャスティクス
ST.Fast(9日)　　70.31(前日60.48)
ST.Slow(9日)　　61.79(前日50.97)

ST.Fast(13週)　 73.77(前日72.74)
ST.Slow(13週)　 67.36(前日67.02)

［2024年10月9日］

株探ニュース