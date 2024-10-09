【日経平均の値位置を知る！】 上値・下値テクニカル・ポイント(9日現在)
日経平均と上値抵抗・下値支持となる主要なテクニカル・ポイントを示しました。日経平均の値位置が上がり、上にある抵抗ポイントが減るほど相場の強さを示しますが、一方で過熱への警戒も必要となります。逆に値位置が下がると割安感は強まりますが、上に控える抵抗ポイントの厚みが増し、上値の重さが意識される可能性があります（平日16時頃更新）。
42509.66 ボリンジャー:＋3σ(26週)
42259.01 ボリンジャー:＋3σ(13週)
41188.34 ボリンジャー:＋3σ(25日)
41126.33 ボリンジャー:＋2σ(26週)
40792.69 ボリンジャー:＋2σ(13週)
40010.06 ボリンジャー:＋2σ(25日)
39743.00 ボリンジャー:＋1σ(26週)
39326.38 ボリンジャー:＋1σ(13週)
39277.96 ★日経平均株価9日終値
38831.77 ボリンジャー:＋1σ(25日)
38757.45 6日移動平均線
38740.32 均衡表転換線(日足)
38359.68 26週移動平均線
38290.77 75日移動平均線
37959.33 200日移動平均線
37860.07 13週移動平均線
37723.91 新値三本足陰転値
37653.48 25日移動平均線
37538.72 均衡表転換線(週足)
37538.72 均衡表基準線(日足)
37361.71 均衡表雲上限(週足)
36976.35 ボリンジャー:-1σ(26週)
36791.45 均衡表雲上限(日足)
36791.45 均衡表基準線(週足)
36757.74 均衡表雲下限(日足)
36475.19 ボリンジャー:-1σ(25日)
36393.75 ボリンジャー:-1σ(13週)
35593.03 ボリンジャー:-2σ(26週)
35296.91 ボリンジャー:-2σ(25日)
34927.44 ボリンジャー:-2σ(13週)
34664.71 均衡表雲下限(週足)
34209.70 ボリンジャー:-3σ(26週)
34118.62 ボリンジャー:-3σ(25日)
33461.13 ボリンジャー:-3σ(13週)
ストキャスティクス
ST.Fast(9日) 70.31(前日60.48)
ST.Slow(9日) 61.79(前日50.97)
ST.Fast(13週) 73.77(前日72.74)
ST.Slow(13週) 67.36(前日67.02)
［2024年10月9日］
株探ニュース