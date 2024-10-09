ソニーミュージック×週刊少年ジャンプのコラボ「JUMP MV」より「NARUTO」＆「BORUTO」を二連続公開！！漫画原画とASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲によるコラボMV
【「NARUTO-ナルト-」×「ブラッドサーキュレーター」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）】
10月10日 20時公開予定
【「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS」×「宿縁」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）】
10月19日 20時公開予定
(C)岸本斉史 スコット／集英社
10月10日 20時公開予定
【「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS」×「宿縁」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）】
10月19日 20時公開予定
NARUTO-ナルト-」×「ブラッドサーキュレーター」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）
集英社は、「JUMP MV」アニメ主題歌シリーズの第27曲目に「『NARUTO-ナルト-』×『ブラッドサーキュレーター』（ASIAN KUNG-FU GENERATION）」を、同社のYouTubeチャンネル「ジャンプチャンネル」で10月10日20時より公開する。
本MVは、「NARUTO」の漫画原画とASIAN KUNG-FU GENERATIONの楽曲のコラボMVとなり、うずまきナルトと奈良シカマル、いずれも木ノ葉の里を背負う2人の忍の成長と勇姿に焦点を当てた映像となっている。【「NARUTO-ナルト-」×「ブラッドサーキュレーター」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）】
さらに、第28曲目には「『BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS』×『宿縁』（ASIAN KUNG-FU GENERATION）」が10月19日20時より公開予定。【「BORUTO-ボルト- -NARUTO NEXT GENERATIONS」×「宿縁」（ASIAN KUNG-FU GENERATION）】
「ASIAN KUNG-FU GENERATION」
(C)岸本斉史 スコット／集英社
(c)岸本斉史・池本 幹雄／集英社