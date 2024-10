【赤と青のハザード】連載配信:10月9日開始

講談社は、同社のコミック配信サイト「コミックDAYS」にて、マンガ「赤と青のハザード」の連載配信を10月9日に開始した。

本作は、野良おばけ氏によるボクシングを題材としたマンガ。都会に憧れる中学生・要は“生きている実感”を求め訪れた東京でボクシングと出会う。第1話は常に無料公開され、隔週水曜日12時に新たな無料話が更新される。

俺たちはくすぶっていた、代わり映えのしない退屈な町でーー都会に憧れる中学生・要は、子分扱いしている定虎と訪れた東京でボクシングと出会う。初めて抱いた生きている実感、そして、残酷なまでに変わっていくふたりの関係。儚さと暴力が交錯する青春群像劇。

