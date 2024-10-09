½©¸µ£Ð¿·¥°¥ë¡¼¥×Rain Tree¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½²ñ¸«°ìÌä°ìÅú¡Ö°ìÅÙÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¡×
½©¸µ¹¯»á¤¬Áí¹ç¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¿·¥¬¡¼¥ë¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÈ¯É½²ñ¸«¤¬8Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£17¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡ÖRain Tree¡Ê¥ì¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡Ë¡×¤¬¡¢ÍèÇ¯1·î¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥ó¥°¥ë¤òÇÛ¿®¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¡ÖÁªÈ´À©ÅÙ¡×¤ÎÆ³Æþ¤â¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
17¿Í¤ÏºòÇ¯10·î¤Ë¡ÖWHITE SCORPION¡×¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ÖIDOL 3¡¥0 PROJECT¡×¤ÎºÇ½ª¿³ººÍîÁª¼Ô¤Ç¡¢Æ±¥°¥ë¡¼¥×¤ÎËåÊ¬¡ÖFINALIST¡×¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¡£²ñ¸«¤Ç¤Ï¶ÛÄ¥µ¤Ì£¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ò½ª¤¨¤ë¤È¡¢¤Þ¤º1¤ÄÌÜ¤Î±ÇÁü¤¬Î®¤µ¤ì¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤È¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¤µ¤é¤Ë2¤ÄÌÜ¤Î±ÇÁü¤È¤·¤Æ¡Ö¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤ÎÊ¸»ú¤¬¥â¥Ë¥¿¡¼¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤¿¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Ï¼¡¡¹¤ËÎÞ¤òÎ®¤·¤¿¡£
»Ê²ñ¼Ô¤«¤é¤ÎÂåÉ½¼ÁÌä¤ä¡¢ÊóÆ»¿Ø¤«¤é¤Î¼ÁÌä¤ò¼õ¤±¤¿¡£°ìÌä°ìÅú¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¡£
¡Ý¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥³¥È¥ê¡Ê18¡Ë¡¡¤Þ¤µ¤«¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ä¤¤¤ä¡¢ÀµÄ¾´üÂÔ¤Ï¤·¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Þ¤µ¤«¡Ê²ñ¸«¡Ë¤·¤ç¤Ã¤Ñ¤Ê¤«¤é¤³¤¦¤¤¤¦¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¿¥Þ¡Ê19¡Ë¡¡º£Æü¤ß¤ó¤Ê¡Ê¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡ËÍî¤Á¤Æ¤«¤é´Ý1Ç¯¤¿¤Ã¤Æ¡¢µ¼Ô²ñ¸«¤È¤¤¤¦¾ì¤òÀß¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¡¢²¿¤«¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ»×¤¤¤Ä¤Ä¤â¡¢º£¤Þ¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¡¢²¿¤âµ¯¤³¤é¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¤³¤È¤¬²¿ÅÙ¤â¤¢¤Ã¤Æ¡£¤À¤«¤éº£Æü¤â´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤ª¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÊÎÞ¡Ë¡£¤³¤¦¤·¤ÆÍèÇ¯¤Î1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¡¢Ã¯¤Ò¤È¤ê·ç¤±¤º¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤ÆÍè¤é¤ì¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥µ¥Ê¡Ê22¡Ë¡¡2¿Í¤¬ÏÃ¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¡¢¤¤¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é»ä¤¿¤ÁÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤Ã¤Æ¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤â»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤Æ·Á¤¬¸«¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«¸«¤¨¤Ê¤¤´Ä¶¤Ç¤ß¤ó¤Ê´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥â¥Á¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤¬ÊÝ¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢Çº¤ß¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£º£Æü¤â¡¢ÂæËÜ¤â¤¢¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ã¤ÆÏÃ¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¡¢´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âµÞ¤Ë±ÇÁü¤¬Î®¤ì¤Ï¤¸¤á¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¿»Ñ¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ÇÎ®¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¡Ö2025Ç¯1·î¡×¤Ã¤Æ½Ð¤¿»þ¤Ë¡¢¿Ì¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÅØÎÏ¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¡ÖRain Tree¡×¤È¤¤¤¦¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Þ¥¡Ê26¡Ë¡¡ºÇ½é¤ËÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤¤¤í¤ó¤Ê¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¤³¤È¤ò¤¤¤í¤¤¤í¤È¹Í¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿Ì¾Á°¤À¤Ê¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤Æ¤¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÌ¾Á°¤ËÃÑ¤¸¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ê¤¹¤Æ¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¡Ê¥·¥ó¥°¥ë¤´¤È¤Ë¥á¥¤¥ó¥á¥ó¥Ð¡¼¤òÁª¹Í¤¹¤ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤âÄÉ²Ã¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¡Ëº£¤Î¿´¶¤Ï
¥µ¥Ê¡¡°ìÈÖº£¤Þ¤Ç¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¶Ã¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤Ã¤Æ»×¤¤¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤¿¤³¤³¤ÇÊÌ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¦¤È¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¿´¶ì¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡ÊÎÞ¤°¤à¡Ë¡£¤Ç¤âËÜÅö¤Ë¤ß¤ó¤ÊÃç¤è¤¯¤Æ¡¢¤ª¸ß¤¤¤Ë»Ù¤¨¹ç¤¨¤ë¿Í¤¿¤Á¤Ê¤Î¤Ç¡¢É½Âê¶Ê¤ò²Î¤¨¤ë¤«²Î¤¨¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â»Ù¤¨¹ç¤Ã¤Æ¡¢¥ì¥Ã¥¹¥ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¼«Ê¬¤¿¤Á¤ÎÎý½¬¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ú¥í¡Ê19¡Ë¡¡»ä¤â¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó·Á¼°¤Ë¤Þ¤µ¤«¤Ê¤ë¤È¤Ï¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡£Á´°÷¤¬¤³¤Î¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤ÎÉ½Âê¶Ê¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢»ä¤â´Þ¤áÁ´°÷¤¬¤è¤ê°ìÁØÎÉ¤¤¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡¢¤È¤¤¤¦É÷¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Þ¥ê¥ª¡Ê23¡Ë¡¡¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤È¤¤¤¦¤³¤È¤òÊ¹¤¤¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¶Ê¤ÏÁ´°÷¤Ç²Î¤¨¤ë¤È»ä¤Ï·ë¹½¿®¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¡¢Èá¤·¤¤ÉôÊ¬¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡ÊÎÞ¡Ë¡£¤À¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¡ÖRain Tree¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢ÎÞ¤Î¿ô¤â¤ß¤ó¤ÊÁý¤¨¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØ¡¢ÎÞ¤ÎÊ¬¤À¤±¶¯¤¯¤Ê¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢ÎÞ¤ÎÊ¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃæ¤Ë¸µµ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¡¢Í¦µ¤¤òÍ¿¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ë±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥ó¥ê¥ó¡Ê15¡Ë¡¡º£Æü¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡¢¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤ò½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢17¿Í¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Èá¤·¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤Ç¤â17¿Í¤ß¤ó¤ÊÃç´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç1Ç¯°ì½ï¤ËÍè¤Æ¤¤¤ëå«¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç°ì½ï¤Ë¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¡¢Âº·É¤·¹ç¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¡¢¡ÖRain Tree¡×¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¤¥Á¥´¡Ê17¡Ë¡¡º£Æü10·î8Æü¤Ë¤³¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤Æ¤¤Êµ¡²ñ¤òÀß¤±¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼È¯É½¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£2025Ç¯¤Î1·î¤Ë¥Ç¥Ó¥å¡¼¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢»ä¤â¤³¤Î¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¡Ä¡£17¿Í¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¡¢17¿Í¤Ç¤³¤ì¤«¤é¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡¢¤Ã¤Æ¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢17¿ÍÁ´°÷¤Ç³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤¹¤´¤¯Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡£¡Ä¤Ç¤¹¤¬¤³¤Î17¿Í¤Ç¤º¤Ã¤ÈÀÚâøÂöËá¡Ê¤»¤Ã¤µ¤¿¤¯¤Þ¡Ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â17¿Í¤Ç¡¢É½Âê¶Ê¤È¥«¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¶Ê¤ÈÊ¬¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤â¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºòÇ¯ºÇ½ª¿³ºº¤ÇÍîÁª¤·¤Æ¤«¤éº£Æü¤Þ¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç²á¤´¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«
¥¤¥Á¥´¡¡º£Æü¤ÎÆü¤Þ¤Ç1Ç¯Á°¤«¤é¡¢¤¤¤Ä¤«ÀäÂÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤¹¤ë¤¾¤È¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥À¥ó¥¹¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ä¡¢¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¥ì¥Ã¥¹¥ó¤ËÄÌ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤¤¤Æ¡¢¸Ä¿Í¸Ä¿Í¤Î¥¹¥¥ë¥¢¥Ã¥×¤ä¡¢SNS¤Ç¤Î¼«¸Ê¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ò´èÄ¥¤ê¤Ê¤¬¤é²á¤´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÀèÇÚ¥°¥ë¡¼¥×¤ÎWHITE SCORPION¤µ¤ó¤òÄ¶¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢WHITE SCORPION¤µ¤ó¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Ê¤¬¤é´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤é¡ÖRain Tree¡×¤ò¤É¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
¥«¥ï¥Á¥ã¥ó¡Ê23¡Ë¡¡¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¤Ï17¿ÍÁ´°÷¤Ç¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤êµ¤»ý¤Á¤Ï17¿ÍÁ´°÷¤Ç¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î²ù¤·¤¤»×¤¤¤È¤«¤â¶»¤Ë¡¢¹â¤á¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤ÈÃçÎÉ¤¯¤³¤Î1Ç¯´Ö³èÆ°¤·¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤¬³§¤µ¤ó¤Ë¤âÅÁ¤ï¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢¤½¤ó¤Ê°¦¤Î¤¢¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¤³¤Î°¦¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¤³¤ì¤«¤é¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥·¥ó¥°¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢µ¤¤¬È´¤±¤Ê¤¤¤È¤Ï»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£¤Î¤ªµ¤»ý¤Á¤Ï
¥Á¥ã¥¤¡Ê22¡Ë¡¡½é¤áÊ¹¤¤¤¿¤È¤¤Ï¤¹¤´¤¯¶Ã¤¤¤Æ¡¢ÀµÄ¾Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡£»ä¤Ï¤¢¤Þ¤ê¶¥Áè¤È¤«¤¬¤¹¤´¤¯¶ì¼ê¤È¤¤¤¦¤«¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÃçÎÉ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡Ä¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡ÊÎÞ¡Ë¡£º£¤Þ¤ÇÄÌ¤ê¡¢ÃçÎÉ¤¤¤Þ¤Þ¤Ç´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ýº£Æü¶öÁ³¤Ë¤â±«¤Ç¤¹¤¬¡¢¥°¥ë¡¼¥×Ì¾¡ÖRain Tree¡×¤Ë·ë¤ÓÉÕ¤±¤Æ¡¢¤Ò¤È¤³¤È¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«
¥ê¡¼¡Ê19¡Ë¡¡±«¤ÎÆü¤ËÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡ÖRain Tree¡×¤Ï¡¢¤É¤ó¤Ê¶ìÆñ¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¾è¤ê±Û¤¨¤ë¡¢ÎÏ¶¯¤¯¤ÆÍ¥¤·¤¤±«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¡ÊÁªÈ´À©ÅÙ¡Ë¤Ï½©¸µ¹¯»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÅÁÅý¤Ç¤â¤¢¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ°Õµ¤¹þ¤ß¤ò
¥Ë¥¤¡Ê24¡Ë¡¡ÀµÄ¾¡¢17¿Í¤Ç¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Þ¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤â¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ò¤¹¤ëÃæ¤Ç¿Í¿ô¤¬Â¿¤¤¤·¡¢¤â¤·¤«¤·¤¿¤éÁªÈ´À©¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¿´¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡£¤Ç¤âº£¤Þ¤Ç¤ÎÇµÌÚºä¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤êÝ°ºä¤µ¤ó¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢ÁªÈ´À©¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¸«¤Æ¡¢ÁªÈ´¤ËÁª¤Ð¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ³èÌö¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡£¤â¤Á¤í¤óÀäÂÐÁªÈ´¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¶¯¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤½¤³¤ÇÄü¤á¤º¤ËÀäÂÐ¤Ë³èÌö¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥³¥È¥ê¡¡ÁªÈ´À©¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÃæ¤Ç¤âÏÃÂê¤Ë¤Ï½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¿´¹½¤¨¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤¤¤¶¤³¤¦È¯É½¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¶»¤¬¶ì¤·¤¤¤â¤Î¤Ï¤¢¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¥Ë¥¤¤µ¤ó¤â¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿ÄÌ¤ê¡¢ÁªÈ´¤ËÆþ¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¶¯¤¯¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤â¤·Íî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤âÄü¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤Á¤ã¤ó¤È¼¡¤ÏÁª¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¥·¥¹¥Æ¥à¤¬¥µ¥×¥é¥¤¥ºÈ¯É½¤µ¤ì¤¿ºÝ¤Ë¡¢¥¤¥Á¤µ¤ó¤ÏÅ·¤ò¶Ä¤°¤è¤¦¤Ê¤·¤°¤µ¤ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿
¥¤¥Á¡Ê19¡Ë¡¡ÁªÈ´¤ËÆþ¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤µ¤»ý¤Á¤â¤¢¤ë¤±¤É¡Ä¡£¼ä¤·¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡ÄÁ´ÎÏ¤Ç¡¢WHITE SCORPION¤òÄ¶¤¨¤ë¤¯¤é¤¤´èÄ¥¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥Ë¥¤¤µ¤ó¤Ïº£ÆüÃÂÀ¸Æü¤Ç¡¢ºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï
¥Ë¥¤¡¡10·î8Æü¤¬24ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢µîÇ¯¤Ï10·î7Æü¤¬ºÇ½ª¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¡¢Èá¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£Ç¯¤Ï¤³¤¦¤·¤Æ¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ß¤ó¤Ê¤È°ì½ï¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¤º¤Ã¤È¸À¤¤Â³¤±¤Æ¡¢1Ç¯´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£º£Ç¯¤ÎÃÂÀ¸Æü¤â¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡Ä¤Ã¤Æ¤Á¤ç¤Ã¤È»×¤¤¤Ä¤Ä¡¢¤Ç¤âµîÇ¯¤è¤ê¼«Ê¬¼«¿È¤â¡¢FAINALIST¤È¤·¤Æ¤âÀ®Ä¹¤Ç¤¤¿¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤µ¤«¥Ç¥Ó¥å¡¼·èÄê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢ºÇ¹â¤ÎÃÂÀ¸Æü¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡Ý¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤ò
¥Ë¥¤¡¡¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ËÍî¤Á¤¿Æü¤«¤é¡¢ËÜÅö¤Ë¤³¤³¤Þ¤Ç¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡£¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤ä¡¢²ÈÂ²¤È¤«¡¢¤ß¤ó¤Ê¤¬±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¤Þ¤¿´èÄ¥¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯ÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¤Æ¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¡ÝºÇÇ¯Ä¹¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÊý¡¢¤³¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ò¤É¤¦°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¥Þ¥¡¡ºÇ½é¤Î¹ç½É¿³ºº¤Î¤È¤¤Ï¤¤¤í¤ó¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤ËÊÌ¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿»Ò¤¿¤Á¤¬¡¢FAINALISTºÇ½ªÁª¹Í¤Þ¤Ç»Ä¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é½é¤á¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´Ø¤ï¤ê¤ò»ý¤Ä¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤Î1Ç¯´Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ´èÄ¥¤ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦1¤Ä¤ÎÌÜÉ¸¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°ìÅÙÍî¤Á¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤«¤é¤³¤½¤Î¶¯¤ß¤À¤Ã¤¿¤ê¤È¤«¡¢°ìÅÙ¸·¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢²ù¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤ò¥Ð¥Í¤Ë¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¥°¥ë¡¼¥×¤«¤Ê¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤¹¤´¤¯»×¤¤¤ä¤ê¤Î¤¢¤ë»Ò¤¿¤Á¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥óÀ©ÅÙ¤È¤«¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤í¤¤¤í¤ÈÊ¿ÏÂ¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤ÊÉôÊ¬¤Ï¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥ó¥Ð¡¼Æ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¤À¤Ã¤¿¤ê¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÂç¤¤¤¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤ËÃÄ·ëÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ1¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÝºÇÇ¯¾¯¤ÎÊý¤â¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë²á¤´¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«
¥ê¥ó¥ê¥ó¡¡»ä¤Ï¤³¤Î1Ç¯¡¢¤â¤¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤â¤Ã¤Æ¡¢´üÂÔ¤·¤¿¤éÈá¤·¤¯¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤«¤é¡¢¤É¤¦¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«ÉÔ°Â¤Ê»þ¤â¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢16¿Í¤Î¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¤ß¤ó¤Ê¡¢¤¹¤Æ¤¤Ê¹Í¤¨¤Ç¡¢¡ÖÂç¾æÉ×¡×¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤½¤ì¤¾¤ì¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÀäÂÐ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤Ä¤âÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¿´¶¯¤¤¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢»ä¤¬¤³¤³¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ç¡£¤³¤ì¤«¤é¡ÖRain Tree¡×¤È¤·¤Æ¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¡£Æ±¤¸¥°¥ë¡¼¥×¤Ç¡¢ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤·¤Æ¤â¡¢»ä¤¿¤Á¡ÖRain Tree¡×¤Ï17¿Í¤Ç°ì½ï¤À¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢º£¤â¤³¤ì¤«¤é¤â¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤Ë´Å¤¨¤Ä¤Ä¡¢´èÄ¥¤Ã¤Æ¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤ò¤¿¤¯¤µ¤óµÛ¼ý¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ý¥¿¥Þ¤µ¤ó¤ÏºÇ½é¤ÎÈ¯É½¤«¤é°ìÈÖµã¤¤¤Æ¤¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬
¥¿¥Þ¡¡Æ°²è¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡¢¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿½Ö´Ö¤ËÆ¬¤ËÉâ¤«¤ó¤À¤Î¤Ï¡Ö¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤Ê¡©¡×¤Ã¤Æ¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼°Ê³°¤Ç¡¢Æ°²è¤Ã¤Æ²¿¡©¡¡¤Ã¤Æ¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤¬½Ð¤Æ¤¤Æ¡¢¤³¤ì¤Ï¥Ç¥Ó¥å¡¼¤À¡¢¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î1Ç¯´Ö¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¤¤í¤¤¤í¤è¤ß¤¬¤¨¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¤¦¤Þ¤¯¤¤¤«¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤³¤³¤ËÆþ¤ë¤Ã¤Æ·è¤á¤¿»þ¤Ï´Å¤¤¹Í¤¨¤Ç¡¢¤â¤¦¾¯¤·¤¤¤í¤¤¤í½çÄ´¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«»×¤¦¤è¤¦¤Ë¿Ê¤Þ¤º¡¢¤º¤Ã¤ÈWHITE SCORPION¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï²¿¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤º¤Ã¤È¤·¤Æ¤¤Æ¡£¤½¤Î²áÄø¤¬¤¹¤´¤¯Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡¢¤µ¤Ã¤¤â¸À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Ã¯¤â·ç¤±¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¤³¤Î1Ç¯¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤Æ¡£¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢17¿Í¤ÇRain Tree¤È¤·¤Æ¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡£»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤é¤è¤¯µã¤¯¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¤Ã¤Æµ¤»ý¤Á¤ÎÎÞ¤¬¤¤¤Ã¤Ñ¤¤½Ð¤¿¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤Ç¤·¤¿¡£
¡Ý²ñ¸«¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¸å¡¢ºÇ½é¤Ë¤É¤Ê¤¿¤ËÏ¢Íí¤·¤ÆÅÁ¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¤«
¥¿¥Þ¡¡°ìÈÖ¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤¤¤Î¤ÏÊì¤Ç¤¹¡£Êì¤¬¤¹¤´¤¯¤³¤ÎÆü¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Æ¡£¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Í¡×¤Ã¤Æ¡£Êì¤¬°ìÈÖ¥ï¥¯¥ï¥¯¤·¤Æ¤Æ¡£»ä¤Ï´üÂÔ¤·¤ÆÍî¤Á¹þ¤à¤Î¤¬·ù¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤Ç¤âÊì¤Ï´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Áá¤¯Êì¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£