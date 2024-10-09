■新曲「許婚っきゅん」





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2024年10月9日（水）発売予約サイト：https://TF.lnk.to/iinazukkyun_CD【期間生産限定盤】TFCC-89788 2,200円（税込）【初回生産限定盤】TFCC-89786~89787 4,400円（税込）▼CD収録内容1. 許婚っきゅん2. 許婚っきゅん [Anime Edit]3. 許婚っきゅん [Instrumental]▼初回生産盤Blu-ray収録内容＜ano 1st Album Release TOUR 「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞2024年2月22日 Zepp Haneda (Tokyo)01. 猫吐極楽音頭02. デリート03. ンーィテンブセ04. Peek a boo05. アパシー06. Tell Me Why07. スマイルあげない08. イート・スリープ・エスケープ09. SWEETSIDE SUICIDE10. AIDA11. 絶対小悪魔コーデ12. コミュ賞センセーション13. 涙くん、今日もおはようっ14. 普変15. ちゅ、多様性。16. F Wonderful World17. 鯨の骨encore18. YOU&愛Heaven＜ano 1st Album Release TOUR 「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞ドキュメント◆店舗限定オリジナル特典・Amazon.co.jp：メガジャケ・楽天ブックス：アクリルキーホルダー・セブンネットショッピング：ラバーバンド・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：ポストカード・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー・全国アニメイト（通販含む） ：ましかくブロマイド・TOY’S STORE：トレーディングカード・応援店：B2告知ポスター※対象店舗 https://www.toysfactory.co.jp/uploads/ab4982c7d57cf29efb2f37c2f0e94b_1009ano_poster_shop.pdf※特典は数がなくなり次第終了※特典の絵柄は後日発表※イベント・ライブ会場等での購入分には特典無し※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へ