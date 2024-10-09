anoが10月9日、TVアニメ『らんま1/2』オープニングテーマ「許婚っきゅん」を配信リリースした。同曲ミュージックビデオが10月11日19時にプレミア公開されることが発表となった。

◆ano 動画 / 画像

関 和亮監督が手掛けたミュージックビデオは、パステルカラーの“許婚っきゅん道場”を舞台に、あのがさまざまなチャレンジにトライしていくというもの。ダンサー達を従えてのダンスシーンも見どころのひとつで、振り付けはお馴染みのパワーパフボーイズが務めた。

さらに、リリースを記念してLINE MUSIC再生キャンペーンの開催が決定した。応募者から抽選で50名に、ここでしか手に入らない“許婚っきゅん オリジナル手拭い”がプレゼントされる。詳しい概要は、ano STAFFオフィシャル Xアカウント（旧Twitter）にて。

新曲「許婚っきゅん 」の期間生産限定盤ジャケットアートワークは、早乙女乱馬や天道あかねなど『らんま1/2』に登場するキャラクター達に囲まれる“あの”が描き下ろされたパッケージデザインだ。初回生産限定盤には、2024年2月22日に開催された＜ano 1st album release TOUR「猫吐極楽つあー〜何&卒よろしゅう〜」at Zepp Haneda＞のライブ映像がBlu-ray収録される。


■新曲「許婚っきゅん」

2024年10月9日（水）発売
予約サイト：https://TF.lnk.to/iinazukkyun_CD


▲期間生産限定盤


▲初回生産限定盤

【期間生産限定盤】
TFCC-89788　2,200円（税込）
【初回生産限定盤】
TFCC-89786~89787　4,400円（税込）

▼CD収録内容
1. 許婚っきゅん
2. 許婚っきゅん [Anime Edit]
3. 許婚っきゅん [Instrumental]

▼初回生産盤Blu-ray収録内容
＜ano 1st Album Release TOUR 「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞
2024年2月22日 Zepp Haneda (Tokyo)
01. 猫吐極楽音頭
02. デリート
03. ンーィテンブセ
04. Peek a boo
05. アパシー
06. Tell Me Why
07. スマイルあげない
08. イート・スリープ・エスケープ
09. SWEETSIDE SUICIDE
10. AIDA
11. 絶対小悪魔コーデ
12. コミュ賞センセーション
13. 涙くん、今日もおはようっ
14. 普変
15. ちゅ、多様性。
16. F Wonderful World
17. 鯨の骨
encore
18. YOU&愛Heaven
＜ano 1st Album Release TOUR 「猫吐極楽つあー 〜何＆卒よろしゅう〜」＞ドキュメント

◆店舗限定オリジナル特典
・Amazon.co.jp：メガジャケ
・楽天ブックス：アクリルキーホルダー
・セブンネットショッピング：ラバーバンド
・HMV/HMV&BOOKS online ※一部店舗を除く：ポストカード
・TOWER RECORDS/TOWER RECORDS ONLINE ※一部店舗を除く：ステッカー
・全国アニメイト（通販含む） ：ましかくブロマイド
・TOY’S STORE：トレーディングカード
・応援店：B2告知ポスター
※対象店舗　https://www.toysfactory.co.jp/uploads/ab4982c7d57cf29efb2f37c2f0e94b_1009ano_poster_shop.pdf
※特典は数がなくなり次第終了
※特典の絵柄は後日発表
※イベント・ライブ会場等での購入分には特典無し
※特典の有無に関するお問い合わせは直接各店へ

＜ano TOUR 2024 追加公演「絶対聖域」＞

【大阪】
11月5日（火）18:30　Zepp Osaka Bayside
・スタンディング 6,500円（税込）
・2F指定席 6,500円（税込）
【東京】
11月9日（土）18:30　豊洲PIT
・スタンディング 6,500円（税込）
※ドリンク代別
※未就学児童入場不可

▼チケット
一般発売：10月5日（土） 午前10:00より
●11月5日 Zepp Osaka Bayside公演
・チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/ano-tour2024-ap/ （Pコード: 278-881）
・ローソンチケット　https://l-tike.com/ano/（Lコード: 55613）
・イープラス　https://eplus.jp/ano/
●11月9日 豊洲PIT公演
・チケットぴあ　https://w.pia.jp/t/ano-hs/（Pコード: 277-299）

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