ハワイアンテイストのグルメバーガー&サンドウィッチレストラン「クア・アイナ」にて、ジャックチーズを使用した「ジャックバーガーフェア」を開催。

2024年はフライドエッグが入った新メニュー「スモーク モントレージャック ベーコンエッグバーガー」も発売されます☆

クア・アイナ「ジャックバーガーフェア」2024

開催期間:2024年10月9日(水)〜2025年1月中旬 ※終了時期は変更になる場合があります

販売店舗:国内全35店 ※店舗数の内、ルミネエスト新宿店は休業中です

カリフォルニア州モントレー発祥の、ナチュラルチーズでクセがなくマイルドで食べやすい、セミハードタイプの「ジャックチーズ」を使ったハンバーガーが2024年も登場!

2024年はボリュームのあるフライドエッグが加わった「スモーク モントレージャック ベーコンエッグバーガー」が新たに発売されます。

さらにクリーミーなアメリカ産モントレージャックチーズと燻製されたトッピングが相性抜群な「スモーク モントレージャック ベーコンバーガー」に加え、美しいマーブル模様と深いコクが特徴的な「厚切りコルビージャックチーズバーガー」もラインナップ☆

新メニュー:スモーク モントレージャック ベーコンエッグバーガー

価格:単品 1,730円(税込)/セット 2,180円(税込)

クリーミーなモントレージャックチーズの上質な味わいに、燻製の豊かな香りが加わった新メニュー「スモーク モントレージャック ベーコンエッグバーガー」

ジューシーなスモークベーコンと、コクのあるスモークマヨネーズ、スパイシーなスモークブラックペッパーが加わり、燻製づくしのトッピングが絶妙なハーモニーを奏でます。

新たに加わった”フライドエッグ”が、とろりと柔らかな黄身が、牛肉100%パティの旨みと絶妙にマッチ!

ボリューム満点でありながら、より一層洗練された贅沢な味わいが楽しめます。

スモーク モントレージャック ベーコンバーガー

価格:単品 1,580円(税込)/セット 2,030円(税込)

スモークしたモントレージャックチーズを使用した「スモーク モントレージャック ベーコンバーガー」

マイルドなアメリカ産モントレージャックチーズに燻製の香りをプラスすることでクセになる味わいが実現しました。

トッピングされているベーコン、マヨネーズにブラックペッパーは、全てスモーク仕立て。

牛肉100%パティの旨みと燻製された食材の香りが、味わいを際立たせるこだわりの逸品です。

厚切りコルビージャックチーズバーガー

価格:単品 1,220円(税込)/セット 1,670円(税込)

コルビージャックチーズの濃厚さを存分に楽しめる「厚切りコルビージャックチーズバーガー」

特徴的なマーブル模様と強いチーズの旨みが厚切りコルビージャックチーズバーガーで堪能できます。

チーズ好きにはたまらない期間限定フェアに、フライドエッグが加わりパワーアップした新メニューが登場。

クア・アイナにて2025年1月中旬まで開催されている「ジャックバーガーフェア」の紹介でした☆

