スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』が、旅行ガイドブック『地球の歩き方』と初のコラボレーションを実施!

『地球の歩き方』とコラボした全国46の「公式ルート」が公開されるほか、順次『地球の歩き方』公式ルートがゲーム内に登場します。

さらに、今回の「公式ルート」登場を記念して、「ルート」の遊び方や「公式ルート」の魅力を紹介したスペシャルリーフレット『ポケモン GO ルートの歩き方』も配布されます☆

スマートフォン位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』『地球の歩き方』コラボレーション

公開日:2024年10月9日(水)

特設サイトURL:https://www.pokemongo.jp/arukikata/

スマートフォン向け位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』で多くのユーザーが楽しんでいる「ルート」

お気に入りの景色が見える経路を自分だけのオリジナルルートに設定したり、他のトレーナーが作ったルートを歩くことができます。

そんな「ルート」機能を通じてご近所から旅先の新たな魅力を発見してもらうため、『ポケモン GO』と人気旅行ガイドブック『地球の歩き方』が初のコラボレーション!

全国46の『地球の歩き方』公式ルートが登場します。

グルメや歴史、自然やアートなど多様なテーマで巡る、日本各地を知り尽くした『地球の歩き方』が厳選した「ルート」が楽しめます。

『地球の歩き方』とコラボしたスペシャルリーフレット『ポケモン GO ルートの歩き方』を全国のポケモンセンターなどで配布

配布期間:2024年10月11日(金)〜10月31日(木)

配布数:一人1日1冊

配布店舗:全国のポケモンセンター

配布条件・方法:全国のポケモンセンターにて、お買い物された方に配布予定

『ポケモン GO』と『地球の歩き方』とのコラボレーションを記念して、スペシャルリーフレット『ポケモン GO ルートの歩き方』を全国のポケモンセンターなどで配布。

北海道から沖縄まで、全国46の「公式ルート」の一覧のほか、いくつかの「ルート」に関しては、『地球の歩き方』編集室の推しスポットや、各地域の「あるある」ネタ&ご当地グルメ情報なども紹介します。

数々の観光名所や絶景スポットを紹介してきた『地球の歩き方』とのコラボだから実現した、それぞれの「ルート」の魅力や楽しみ方を余すことなく伝えた一冊。

新たな「ルート」やその土地の魅力を求めるのにぴったりなリーフレットです。

※リーフレットは、数に限りがあるため、期間中であっても、なくなり次第終了となります

※配布は予告なく変更・中止となる場合もあります

※リーフレットは非売品です

※ほかのキャンペーンと併用できない場合があります

※後日配布条件を変更し追加配布を行う可能性があります

特大サイズのリーフレットが出現する『ポケモン GO ルートの歩き方』配布イベントを東京・函館・福岡で開催

スケジュール:

第1弾(東京)開催期間:10月10日(木)〜10月14日(月・祝) 各日11:00〜19:00開催場所:COREDO室町テラス 江戸通りファサード(東京都中央区日本橋室町3-2-1 日本橋室町三井タワー COREDO室町テラス 1階)アクセス:東京メトロ 銀座線・半蔵門線「三越前駅」直結、JR総武線・「新日本橋駅」直結第2弾(函館)開催期間:10月17日(木)〜10月21日(月) 各日10:00〜18:00開催場所:金森赤レンガ倉庫 金森洋物館内(北海道函館市末広町14-12)アクセス:JR函館本線「函館駅」より徒歩約15分、函館市電「十字街電停」より徒歩約5分第3弾(福岡)開催期間:11月14日(木)〜11月17日(日) 各日12:00〜20:00開催場所:天神きらめきスクエア(福岡県福岡市中央区天神2-6 岩田屋福岡本店 新館1F入口前スペース)アクセス:福岡市営地下鉄 空港線「天神駅」より徒歩約5分、福岡市営地下鉄 七隈線「天神南駅」より徒歩約5分

『地球の歩き方』公式ルートの登場を記念して、『ポケモン GO ルートの歩き方』リーフレットをゲットできる配布イベントを東京・函館・福岡の全国3か所で順次開催。

第1弾は、東京・日本橋にて開催され、その後函館や福岡でも配布イベントが実施されます。

イベントに登場する、各地域に合わせた特大サイズのリーフレットポスターも必見です!

旅行ガイドブック『地球の歩き方』コラボした全国46の「公式ルート」がゲーム内に登場。

スマートフォン位置情報ゲームアプリ『ポケモン GO』にて実施される『地球の歩き方』コラボレーションの紹介でした☆

©2024 Niantic, Inc.

©2024 Pokémon. ©1995-2024 Nintendo / Creatures Inc. / GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémon は任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

