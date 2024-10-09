『COUNTDOWN JAPAN 24/25』第1弾出演者発表 UVERworld、櫻坂46、10FEET、モー娘。ら46組
年末恒例のカウントダウンフェス『COUNTDOWN JAPAN 24/25』の第1弾アーティストとして46組が発表された。今年も12月28日から31日まで4日間にわたって幕張メッセ国際展示場で行われ、全112組のアーティストが出演する。
【画像】豪華！『COUNTDOWN JAPAN 24／25』第1弾出演アーティスト
2003年からスタートした同フェスは、20回目の開催となった昨年に史上最速となる第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウト。4日間で13万人を動員した。
今年は昨年同様に3ステージでの開催となるが、GALAXY STAGEとCOSMO STAGEのキャパシティを拡大し、5年ぶりにグッズ・クロークエリアとして9-11ホールも使用。屋内フェスでも広大なステージエリアと前方抽選システムによって、できる限り快適で平等なフェスを追求していく。
●12月28日
ano／UVERworld／Omoinotake／Creepy Nuts／KOMOREBI／櫻坂46／SUPER BEAVER／Da-iCE／DISH//／FRUITS ZIPPER／紫 今／緑仙／緑黄色社色社会
●12月29日
Aqua Timez／アンジュルム／サバシスター／SPYAIR／10-FEET／Fear,and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／フレデリック／HEY-SMITH／マキシマムザホルモン
●12月30日
amazarashi／CLAN QUEEN／クリープハイプ／Saucy Dog／佐野元春&THE COYOTE BAND／This is LAST／PEOPLE 1／モーニング娘。’24／ロクデナシ
●12月31日
おいしくるメロンパン／Kroi／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／sumika／Chili Beans.／なきごと／ねぐせ。／星街すいせい／マルシィ／muque／め組／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro
【画像】豪華！『COUNTDOWN JAPAN 24／25』第1弾出演アーティスト
2003年からスタートした同フェスは、20回目の開催となった昨年に史上最速となる第2次抽選先行受付のタイミングで全券種がソールドアウト。4日間で13万人を動員した。
●12月28日
ano／UVERworld／Omoinotake／Creepy Nuts／KOMOREBI／櫻坂46／SUPER BEAVER／Da-iCE／DISH//／FRUITS ZIPPER／紫 今／緑仙／緑黄色社色社会
●12月29日
Aqua Timez／アンジュルム／サバシスター／SPYAIR／10-FEET／Fear,and Loathing in Las Vegas／04 Limited Sazabys／フレデリック／HEY-SMITH／マキシマムザホルモン
●12月30日
amazarashi／CLAN QUEEN／クリープハイプ／Saucy Dog／佐野元春&THE COYOTE BAND／This is LAST／PEOPLE 1／モーニング娘。’24／ロクデナシ
●12月31日
おいしくるメロンパン／Kroi／シンガーズハイ／ずっと真夜中でいいのに。／sumika／Chili Beans.／なきごと／ねぐせ。／星街すいせい／マルシィ／muque／め組／ヤングスキニー／Lucky Kilimanjaro