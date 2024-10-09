日本野球機構とNPBエンタープライズは9日、11月9日〜24日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs チェコ」と「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」のメンバー28人を発表した。

昨年3月のWBCで世界一を奪還した最強メンバーからは、6年連続で30本塁打を記録し、2年連続で本塁打王に輝いた岡本和真（28、巨人）、昨季自身初の打点王と最多安打（164安打）の打撃タイトルに輝いた牧秀悟（26、DeNA）ら7人がメンバー入り。初選出は、今季13勝を挙げた才木浩人（25、阪神）、3年連続ゴールデングラブ賞に輝いた辰己涼介（27、楽天）ら10人だった。

最多は今季4年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人、6年ぶりCS進出を決めた日本ハム、球団初の交流戦優勝に輝いた楽天から4人。5日の広島戦で右足に自打球を受け、親指の骨折をした村上宗隆（24、ヤクルト）は選ばれず、ヤクルトからのメンバー入りはなかった。

「WBC」、「オリンピック™」に並ぶ国際大会の「世界野球プレミア12」は5年ぶりに開催され、韓国が優勝した第1回大会（2015年）は大谷翔平（30、ドジャース）、藤浪晋太郎（30、メッツ）らが出場。2019年の第2回大会は山本由伸（26、ドジャース）、今永昇太（31、カブス）、鈴木誠也（30、カブス）らが出場し、決勝で日本が韓国を破り優勝を果たした。

【侍ジャパンメンバー】

■投手

60.横山陸人（23、ロッテ）※初

16.隅田知一郎（25、西武）

56.鈴木翔天（28、楽天）※初

47.鈴木昭汰（26、ロッテ）※初

35.才木浩人（25、阪神）※初

17.伊藤大海（27、日本ハム）

57.北山亘基（25、日本ハム）※初

20.戸郷翔征（24、巨人）

15.大勢（25、巨人）

19.郄橋宏斗（22、中日）

50.清水達也（24、中日）

21.早川隆久（26、楽天）

46.藤平尚真（26、楽天）※初

■捕手

22.古賀悠斗（25、西武）

31.坂倉将吾（26、広島）

32.佐藤都志也（26、ロッテ）※初

■内野手

6. 源田壮亮（31、西武）

24.紅林弘太郎（22、オリックス）

51.小園海斗（24、広島）

2. 牧秀悟（26、DeNA）

25.岡本和真（28、巨人）

4. 吉川尚輝（29、巨人）

23.栗原陵矢（28、ソフトバンク）

■外野手

1. 森下翔太（24、阪神）

8. 辰己涼介（27、楽天）※初

66.万波中正（24、日本ハム）

5. 五十幡亮汰（25、日本ハム）※初

7. 佐野恵大（29、DeNA）※初



【侍ジャパンシリーズ（強化試合）日程】

11月9日(土) 日本 対 チェコ ＠バンテリンドーム ナゴヤ

11月10日(日) 日本 対 チェコ ＠バンテリンドーム ナゴヤ

【世界野球プレミア12 日本の試合日程（グループB）】

11月13日(水) 日本 対 オーストラリア ＠バンテリンドーム ナゴヤ

11月15日(金) 韓国 対 日本 ＠台北ドーム

11月16日(土) 日本 対 台湾 ＠台北ドーム

11月17日(日) キューバ 対 日本 ＠天母スタジアム

11月18日(月) 日本 対 ドミニカ共和国 ＠天母スタジアム

【グループA】

メキシコ、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコ

※各組上位2チームの4チームが進出するスーパーラウンド（同21〜23日）と、決勝及び3位決定戦（同24日）は東京ドームで開催される。