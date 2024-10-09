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日本野球機構とNPBエンタープライズは9日、11月9日〜24日に行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ2024 日本 vs チェコ」と「ラグザス presents 第3回WBSCプレミア12」のメンバー28人を発表した。

昨年3月のWBCで世界一を奪還した最強メンバーからは、6年連続で30本塁打を記録し、2年連続で本塁打王に輝いた岡本和真（28、巨人）、昨季自身初の打点王と最多安打（164安打）の打撃タイトルに輝いた牧秀悟（26、DeNA）ら7人がメンバー入り。初選出は、今季13勝を挙げた才木浩人（25、阪神）、3年連続ゴールデングラブ賞に輝いた辰己涼介（27、楽天）ら10人だった。

最多は今季4年ぶりのリーグ優勝を果たした巨人、6年ぶりCS進出を決めた日本ハム、球団初の交流戦優勝に輝いた楽天から4人。5日の広島戦で右足に自打球を受け、親指の骨折をした村上宗隆（24、ヤクルト）は選ばれず、ヤクルトからのメンバー入りはなかった。

「WBC」、「オリンピック™」に並ぶ国際大会の「世界野球プレミア12」は5年ぶりに開催され、韓国が優勝した第1回大会（2015年）は大谷翔平（30、ドジャース）、藤浪晋太郎（30、メッツ）らが出場。2019年の第2回大会は山本由伸（26、ドジャース）、今永昇太（31、カブス）、鈴木誠也（30、カブス）らが出場し、決勝で日本が韓国を破り優勝を果たした。

【侍ジャパンメンバー】
■投手
60.横山陸人（23、ロッテ）※初
16.隅田知一郎（25、西武）
56.鈴木翔天（28、楽天）※初
47.鈴木昭汰（26、ロッテ）※初
35.才木浩人（25、阪神）※初
17.伊藤大海（27、日本ハム）
57.北山亘基（25、日本ハム）※初
20.戸郷翔征（24、巨人）
15.大勢（25、巨人）
19.郄橋宏斗（22、中日）
50.清水達也（24、中日）
21.早川隆久（26、楽天）
46.藤平尚真（26、楽天）※初

■捕手
22.古賀悠斗（25、西武）
31.坂倉将吾（26、広島）
32.佐藤都志也（26、ロッテ）※初

■内野手
6.  源田壮亮（31、西武）
24.紅林弘太郎（22、オリックス）
51.小園海斗（24、広島）
2.  牧秀悟（26、DeNA）
25.岡本和真（28、巨人）
4.  吉川尚輝（29、巨人）
23.栗原陵矢（28、ソフトバンク）

■外野手
1.  森下翔太（24、阪神）
8.  辰己涼介（27、楽天）※初
66.万波中正（24、日本ハム）
5.  五十幡亮汰（25、日本ハム）※初
7.  佐野恵大（29、DeNA）※初

【侍ジャパンシリーズ（強化試合）日程】
11月9日(土)　日本 対 チェコ　＠バンテリンドーム ナゴヤ
11月10日(日)　日本 対 チェコ　＠バンテリンドーム ナゴヤ

【世界野球プレミア12　日本の試合日程（グループB）】
11月13日(水)　日本 対 オーストラリア　＠バンテリンドーム ナゴヤ
11月15日(金)　韓国 対 日本　＠台北ドーム
11月16日(土)　日本 対 台湾　＠台北ドーム
11月17日(日)　キューバ 対 日本　＠天母スタジアム
11月18日(月)　日本 対 ドミニカ共和国　＠天母スタジアム

【グループA】
メキシコ、アメリカ、ベネズエラ、オランダ、パナマ、プエルトリコ

※各組上位2チームの4チームが進出するスーパーラウンド（同21〜23日）と、決勝及び3位決定戦（同24日）は東京ドームで開催される。