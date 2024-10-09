プレミア１２メンバー発表 巨人・岡本和真、戸郷翔征、大勢、吉川尚輝が侍ジャパン入り
「ラグザス ｐｒｅｓｅｎｔｓ 第３回ＷＢＳＣプレミア１２」（１１月９〜２４日）に出場する侍ジャパンのメンバーが９日、発表され巨人・戸郷、大勢、岡本和、吉川や中日・高橋宏、楽天・早川、ロッテ・佐藤、ＤｅＮＡ・牧、日本ハム・五十幡ら、全２８選手が選出された。
今回のメンバーで、１１月９、１０日にバンテリンＤで行われる「ラグザス 侍ジャパンシリーズ ２０２４ 日本ＶＳチェコ」も戦う。発表されたメンバーは次の通り。
【投手】
戸郷翔征（巨人）
大勢（巨人）
才木浩人（阪神）
高橋宏斗（中日）
清水達也（中日）
伊藤大海（日本ハム）
北山亘基（日本ハム）
鈴木昭汰（ロッテ）
横山陸人（ロッテ）
早川隆久（楽天）
鈴木翔天（楽天）
藤平尚真（楽天）
隅田知一郎（西武）
【捕手】
坂倉将吾（広島）
佐藤都志也（ロッテ）
古賀悠斗（西武）
【内野手】
岡本和真（巨人）
吉川尚輝（巨人）
牧秀悟（ＤｅＮＡ）
小園海斗（広島）
栗原陵矢（ソフトバンク）
紅林弘太郎（オリックス）
源田壮亮（西武）
【外野手】
森下翔太（阪神）
佐野恵太（ＤｅＮＡ）
万波中正（日本ハム）
五十幡亮汰（日本ハム）
辰己涼介（楽天）