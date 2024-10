OM SYSTEM用 アダプターリング

ロカユニバーサルデザイン株式会社は、超広角レンズに対応した「HT100 IVフィルターホルダー用専用アダプターリング」を10月9日(水)に発売した。

「HT100 IVフィルターホルダー」を超広角レンズに装着するためのアダプター。対応するレンズはOM SYSTEM(またはオリンパス)「M.ZUIKO DIGITAL ED 7-14mm F2.8 PRO」、ソニー「FE 12-24mm F4 G」、富士フイルム「XF8-16mmF2.8 R LM WR」。「HT100 IVフィルターホルダー」が付属したセットも用意する。

ソニーおよび富士フイルム用 HT100 IVフィルターホルダーセット

超広角レンズではケラレの観点から150mm幅のフィルターを推奨しているが、100mm幅フィルターを使用するユーザーからの要望に応える形で製品化されたという。

いずれのモデルともに、正位置および斜め位置での使用時にはケラレが発生する可能性があるという。

KANIのHT100 IVフィルターホルダーシステムを既に所有しているユーザーは、アダプターリング単品を購入することで、手持ちのシステムを拡張できる。

直販価格

アダプターリング

HT100 IVフィルターホルダーセット

HT100IV Adapter ring for OM/OLYMPUS ED7-14mm F2.8 PRO:1万9,800円 HT100IV Adapter ring for SONY FE 12-24mm F4 G & FUJIFILM XF 8-16mm F2.8:1万7,930円HT100IV Filter Holder for OM/OLYMPUS ED 7-14mm F2.8 PRO:2万8,930円 HT100IV Filter Holder for SONY FE 12-24mm F4 G & FUJIFILM XF 8-16mm F2.8:2万6,840円