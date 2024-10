B'zの松本孝弘によるプロジェクトTMG (Tak Matsumoto Group)のツアー<TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet->が10月12日に東京ガーデンシアターでファイナルを迎える。この千秋楽公演にBABYMETALがゲスト出演することが決定した。松本孝弘とBABYMETALの交流は、2019年にBABYMETALがリリースした3rdアルバム『METAL GALAXY』収録曲「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」に松本が参加したことから始まった。以降、L.A.で行われたBABYMETALのライブを鑑賞するなど交流を深めてきた。

■Blu-ray & DVD『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』



2024年12月11日(水)発売主要販売サイト:https://TF.lnk.to/bm_legend43PR※後日iTunesにてコンサートフィルム販売予定【Blu-ray(通常盤)】(全14曲)TFXQ-78262 ¥7,700 (tax in)※Dolby Atmos、Stereo【DVD(通常盤)】(全14曲)TFBQ-18293 ¥6,600 (tax in)※5.1ch、Stereo■『BABYMETAL LEGEND - 43 THE MOVIE』 - THE ONE LIMITED EDITION -【THE ONE限定盤(完全生産限定盤)Blu-ray+2CD+ポストカードセット+アクリルフォトフレーム+カセットテープ】ONEB-0044 ¥22,000 (tax in)▼セット内容・Blu-ray(1枚 / 全14曲)・LIVE ALBUM(2枚 / 全14曲)※ポストカードセット(43枚)、アクリルフォトフレーム、カセットテープ付きスペシャルパッケージ仕様▼カセットテープ(THE ONE盤のみ収録)収録内容<2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center>01. メタリ!! (feat. Tom Morello) - 43 ver. -▼アーティストオンラインショップ『アスマート』注文ページhttps://www.asmart.jp/shop/babymetal/product/10044461※予約受付開始コンビニ支払:9月19日(木)18:00〜クレカ・キャリア決済:9月19日(木)18:00〜※数量限定のため、商品がなくなり次第受付を終了いたします。▼Blu-ray / DVD / LIVE ALBUM(THE ONE盤のみ収録)収録内容<2024.3.23 & 24 at Okinawa Convention Center>01. BABYMETAL DEATH02. Distortion (feat. Alissa White-Gluz)03. PA PA YA!! (feat. F.HERO)04. Shanti Shanti Shanti05. MAYA06. BxMxC07. Brand New Day (feat. Tim Henson and Scott LePage)08. Monochrome09. メギツネ10. ギミチョコ!!11. KARATE12. ヘドバンギャー!!13. メタリ!! (feat. Tom Morello)14. Road of Resistance●Blu-ray & DVD 購入特典・Amazon:スリーブケース ※Blu-ray商品(TFXQ-78262)のみ対象・楽天ブックス:アクリルキーホルダー・汎用特典:B3カレンダーポスター(2025年度)