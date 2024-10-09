ヤングスキニー、1年半ぶりのMajor 2nd Full Album『BOY & GIRLS』リリース
ヤングスキニーが、Major 2nd Full Album『BOY & GIRLS』を発売。リード曲の「有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい」のミュージックビデオを公開した。
一年半ぶりのフルアルバム『BOY & GIRLS』は、江崎グリコ「セブンティーンアイス」キャンペーンソング「愛すべき日々よ」、テレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」内のドラマ企画『あざと連ドラ』の第10弾主題歌「プレイボーイシンドローム」などのタイアップ楽曲、戦慄かなのを客演に迎えバイラルヒットした「ベランダ feat. 戦慄かなの」など、2023年リリースした2作のEP楽曲も含む既にリリースされた楽曲8曲と新曲6曲を合わせ、自主企画や大型フェスへの出演など多数のライブパフォーマンスの経験を重ねたメンバーが制作した全14曲収録された作品となっている。
10月20日(日)までタワーレコード渋谷店にてPOP UP STOREも開催中、さらにタワーレコードの渋谷店、名古屋近鉄パッセ店、梅田NU茶屋町店、福岡パルコ店、札幌パルコ店にてリリース記念イベント「5 SHOT 撮影会」も開催される。
また、10月9日(水)18時からラッピングバスにメンバーが乗り込み、リード曲「有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい」の歌詞にも登場する渋谷を周回することが決定。さらに、そのバスの中では「事情聴取」と題したYouTube Liveを生配信する。
URL：https://www.youtube.com/live/PK52A7cHG-8
Major 2nd Full Album『BOY & GIRLS』の2曲目に収録の「有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい」のミュージックビデオも公開。これまで当事者として恋愛ソングを歌うことが多いヤングスキニーだが、本楽曲は男女の本能的な関係性を客観的に描いた楽曲で、本アルバムを象徴する1曲。常間地 裕が監督を務め、俳優の穂紫朋子と諫早幸作、そしてヤングスキニーのメンバーも出演している。ヤングスキニーのMV史上最もディープかつダークな世界観の映像となった。
リリース情報
初回限定盤A [CD+DVD(A)]
初回限定盤B [CD+DVD(B)]
通常盤[CD]
2024年10月9日(水)リリース
・初回限定盤A [CD+DVD(A)] VIZL-2350 税抜価格： \4,500 + 税
・初回限定盤B [CD+DVD(B)] VIZL-2351 税抜価格： \4,500 + 税
・通常盤[CD] VICL-65996 税抜価格：\3,000 + 税
・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (A)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税
・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (B)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税
※初回限定盤A/Bオリジナルグッズとしてミニハーモニカ、折りポスターを付属した特殊パッケージのVICTOR ONLINE STORE限定盤。
※本商品はVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります
※本商品は数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。予めご了承ください。
※本商品は、2024年10月9日（水）より順次お届けを予定しております。
※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。
商品ページ(予約詳細)： https://www.yangskinny.com/discography/detail/3563/
[CD収録内容]
1. Intro
2. 有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい
3. 死ぬまでに俺がやりたいこと
4. 精神ロック
5. プレイボーイシンドローム
6. ハナイチモンメ
7. ベランダ feat. 戦慄かなの
8. 雪月花
9. 愛すべき日々よ
10. さよなら、初恋
11. Interlude
12. 禁断症状 (Album ver.)
13. 不純愛ラブストーリー (Album ver.)
14. 誰かを救ってやる暇などないけど
[初回限定盤A / VICTOR ONLINE STORE限定盤A 付属DVD収録内容]
「ヤンスキ春の野音祭り 東京編 Live at 日比谷野外音楽堂 2024.05.06」
(約100分収録予定)
1. プレイボーイシンドローム / 2. 愛の乾燥機 / 3. ヒモと愛 / 4. ゴミ人間、俺
5. 本当はね、 / 6. 君の街まで / 7. 美談 / 8. 雪月花 / 9. 世界が僕を嫌いになっても
10.夜のままで / 11. コインランドリー / 12. ベランダ feat. 戦慄かなの / 13. 東京
14. 愛すべき日々よ / 15. 精神ロック / 16. 禁断症状 / 17. 不純愛ラブストーリー
En1. らしく / En2. 憂鬱とバイト / En3. 不純愛ラブストーリー
[初回限定盤B / VICTOR ONLINE STORE限定盤B付属DVD収録内容]
「"老いてもヤングスキニーツアー vol.3" 2度あることは3度ある編 LIVE & DOCUMENT」
(約85分収録予定)
1. ヒモと愛 / 2. Document <リハーサル-仙台-横浜> / 3. ゴミ人間、俺 / 4. 愛の乾燥機
5. Document <広島-福岡-新潟> / 6. 本当はね、 / 7. 8月の夜
8. Document <新潟-名古屋-高松-大阪> / 9. ベランダ / 10. Document ＜札幌-東京＞
11. 愛すべき日々よ / 12. 精神ロック / 13. 憂鬱とバイト / 14. Document <インタビュー>
15. プレイボーイシンドローム / 16. 禁断症状 / 17. 不純愛ラブストーリー
ライブ・イベント情報
10月19日(土) 埼玉・サンシティ越谷市民ホール 開場16:00/開演17:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
10月21日(月) 大阪・オリックス劇場 開場18:00/開演19:00
[info] Greens (06-6882-1224 平日 12:00-18:00)
10月27日(日) 名古屋・Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンデーフォークプロモーション (052-320-9100 全日 12:00-18:00)
11月9日(土) 新潟・新潟県民会館 開場17:00/開演18:00
[info] FOB新潟 (025-229-5000 平日 11:00-17:00)
11月17日(日) 高松・サンポートホール高松・大ホール 開場16:30/開演17:30
[info] DUKE (087-822-2520 平日 11:00〜17:00)
11月21日(木) 広島・JMSアステールプラザ 大ホール開場18:00/開演19:00
[info] YUMEBANCHI(広島) (082-249-3571 平日 12:00〜17:00)
11月22日(金) 福岡・福岡市民会館 開場17:30/開演18:30
[info] キョードー西日本 (0570-09-2424 11:00-15:00(日祝以外))
11月26日(火) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月27日(水) 東京・LINE CUBE SHIBUYA 開場17:30/開演18:30
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
11月30日(土) 仙台・トークネットホール仙台 開場16:30/開演17:30
[info] G.I.P (https://www.gip-web.co.jp/t/info(お問い合わせフォーム))
12月3日(火) 札幌・カナモトホール（札幌市民ホール） 開場18:00/開演19:00
[info] SMASH EAST (011-261-5569 平日 12:00〜18:00)
12月14日(土) 山梨・ふじさんホール 開場17:00/開演18:00
[info] サンライズプロモーション東京(0570-00-3337 平日12:00~15:00)
[チケット情報]
前売 6,000円(税込)
※全席指定 / 未就学児入場不可
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