リリース情報





初回限定盤A [CD+DVD(A)] 初回限定盤A [CD+DVD(A)]



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通常盤[CD] 通常盤[CD]

2ndフルアルバム『BOY &GIRLS』2024年10月9日(水)リリース・初回限定盤A [CD+DVD(A)] VIZL-2350 税抜価格： \4,500 + 税・初回限定盤B [CD+DVD(B)] VIZL-2351 税抜価格： \4,500 + 税・通常盤[CD] VICL-65996 税抜価格：\3,000 + 税・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (A)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税・VICTOR ONLINE STORE限定セット[CD + DVD (B)+GOODS] 税抜価格： \7,000 + 税※初回限定盤A/Bオリジナルグッズとしてミニハーモニカ、折りポスターを付属した特殊パッケージのVICTOR ONLINE STORE限定盤。※本商品はVICTOR ONLINE STORE限定の予約販売商品となります※本商品は数に限りがございますため、発売日前であっても予定数に達し次第、予約・販売終了となります。予めご了承ください。※本商品は、2024年10月9日（水）より順次お届けを予定しております。※本商品は、お客様都合でのキャンセル・交換・返品はお断りさせていただきます。商品ページ(予約詳細)： https://www.yangskinny.com/discography/detail/3563/[CD収録内容]1. Intro2. 有線ラジオで僕の歌が流れていたらしい3. 死ぬまでに俺がやりたいこと4. 精神ロック5. プレイボーイシンドローム6. ハナイチモンメ7. ベランダ feat. 戦慄かなの8. 雪月花9. 愛すべき日々よ10. さよなら、初恋11. Interlude12. 禁断症状 (Album ver.)13. 不純愛ラブストーリー (Album ver.)14. 誰かを救ってやる暇などないけど[初回限定盤A / VICTOR ONLINE STORE限定盤A 付属DVD収録内容]「ヤンスキ春の野音祭り 東京編 Live at 日比谷野外音楽堂 2024.05.06」(約100分収録予定)1. プレイボーイシンドローム / 2. 愛の乾燥機 / 3. ヒモと愛 / 4. ゴミ人間、俺5. 本当はね、 / 6. 君の街まで / 7. 美談 / 8. 雪月花 / 9. 世界が僕を嫌いになっても10.夜のままで / 11. コインランドリー / 12. ベランダ feat. 戦慄かなの / 13. 東京14. 愛すべき日々よ / 15. 精神ロック / 16. 禁断症状 / 17. 不純愛ラブストーリーEn1. らしく / En2. 憂鬱とバイト / En3. 不純愛ラブストーリー[初回限定盤B / VICTOR ONLINE STORE限定盤B付属DVD収録内容]「"老いてもヤングスキニーツアー vol.3" 2度あることは3度ある編 LIVE & DOCUMENT」(約85分収録予定)1. ヒモと愛 / 2. Document <リハーサル-仙台-横浜> / 3. ゴミ人間、俺 / 4. 愛の乾燥機5. Document <広島-福岡-新潟> / 6. 本当はね、 / 7. 8月の夜8. Document <新潟-名古屋-高松-大阪> / 9. ベランダ / 10. Document ＜札幌-東京＞11. 愛すべき日々よ / 12. 精神ロック / 13. 憂鬱とバイト / 14. Document <インタビュー>15. プレイボーイシンドローム / 16. 禁断症状 / 17. 不純愛ラブストーリー