ん・フェニが、9月18日リリースとなった配信シングル「オールナイトレディオ」のミュージックビデオを公開した。2023年1月にアルバム『N’s PAST RECORD』、2023年10月にEP『SPARKLE EP』をリリース。エッジが立った洋楽ロックのエッセンスを見事に消化しつつも、キャッチーなサウンドとガーリーな歌声で俄然注目を集めているシンガー・ソングライター=ん・フェニ。

リリース情報







デジタル・シングル 「オールナイトレディオ」2024年9月18日(水) 配信配信リンク : https://nfeni.lnk.to/allnightradioWords & Music by ん・フェニProduced by Marth (Thailand)Arranged by Bunnawicth Khadkham (Thailand)