バンプレストが展開する、クレーンゲーム景品のフィギュアシリーズ「Q posket(キューポスケット)」

大きく艶のある瞳と、ふんわりとした優しいほっぺの質感など、デフォルメされた造形が魅力のフィギュアシリーズです。

そんな「Q posket」シリーズに、TVアニメ『【推しの子】』から「ルビー」が登場!

バンプレスト「【推しの子】 Q posket Origin-ルビー-」

©赤坂アカ×横槍メンゴ/集英社・【推しの子】製作委員会

登場時期:2024年10月25日(木)より順次登場予定

種類:全1種

サイズ:約14cm

登場店舗:全国のアミューズメント施設など

詳細はバンプレストナビをご確認ください:https://bsp-prize.jp/item/2660731/

Q posketシリーズ誕生から10周年にあたり、原点となるコレクション性をより深く追求した新デザインのシリーズが誕生。

愛らしいデフォルメと高クオリティの造形に、透明感と高級感のあふれるクリア仕様の瞳を追加することで、Q posketのデザインを最大限に生かしたシリーズとなっています。

そんなQ posketの新シリーズとして登場するのは、衝撃的なストーリー展開が話題の大人気TVアニメ『【推しの子】』より「B小町」のメンバー「ルビー」。

拘りぬいた精巧な造形と、高級感のある瞳で感動の輝きを届けます。

左目に星を宿した瞳はクリア仕様のパーツで表現。

視線を送り、かわいらしく手を振る様子は人気アイドルの風格を感じさせます。

11月には同じく「B小町」として活躍する「有馬かな」、「MEMちょ」が登場予定。

3人揃えて飾りたくなるフィギュアです。

バンプレスト「【推しの子】 Q posket Origin-ルビー-」は、2024年10月24日(木)より、クレーンゲーム景品として順次登場予定です。

