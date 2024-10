PGAが手掛けるスマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』より、ディズニーキャラクターデザインのカラフルなハンドストラップが登場!

ケースとスマートフォンの間に挟んでストラップホールを装着できる、キャラクターモチーフのストラップホルダー付きです☆

PGA「Premium Style」ディズニー「ハンドストラップ」

価格:各1,780円(税込)

種類:全5種

販売店舗:Disney The Market 各会場など

※松坂屋静岡店にて開催される催事『Disney The Market』(開催期間:2024年10月11日(金)〜10月27日(日) )にて先行発売

PGAが手掛けるスマートフォンやデジタルオーディオ端末等のアクセサリーブランド『Premium Style』

『Premium Style』から、スマートフォンケースなどのストラップホールなどに取り付けしやすい、ディズニーキャラクターデザインのカラフルなハンドストラップが登場します!

ショルダーストラップやネックストラップだと長すぎて取り回しづらいという声から企画されたハンドストラップ。

手持ちのスマートフォンケースにストラップホールが無くても、ケースとスマートフォンの間に挟んでストラップホールを装着できるストラップホルダー付きです。

ハンドストラップはロープタイプで、キャラクターのモチーフとなるカラフルな色合い。

カギやポーチなど、様々なものに付けて使うことができます。

ラインナップは「ミッキーマウス」「ミニーマウス」「くまのプーさん」「アリエル」「エイリアン」の5種類です☆

ミッキーマウス

モノトーンの落ち着いたデザインに仕上げられた「ミッキーマウス」

ストラップホルダーは、「ミッキーマウス」の耳をモチーフにしています。

にっこりと笑う「ミッキーマウス」のお顔を描いたミニプレート付きです。

ミニーマウス

フェミニンなパステルカラーで仕上げられた「ミニーマウス」のハンドストラップ。

ストラップホルダーには、「ミニーマウス」のトレードマークであるリボンがあしらわれています。

ピンクのリボンを付けた「ミニーマウス」のお顔プレートもポイントです。

くまのプーさん

「くまのプーさん」ならではのカラーで仕上げられたハンドストラップ。

ストラップホルダーには「くまのプーさん」の横顔がデザインされています。

キラキラの瞳が印象的な「くまのプーさん」のチャーム付きです。

アリエル

ミントグリーンと赤を基調にした『リトルマーメイド』のディズニープリンセス「アリエル」

ストラップホルダーは、貝殻のデザインになっています。

ミニチャームに描かれた「アリエル」のかわいい表情にも注目です。

エイリアン

世界観を感じられる濃いブルーや紫を使った『トイ・ストーリー』に登場する「エイリアン」のストラップ。

ストラップホルダーは、「エイリアン」のお顔がダイカットでデザインされています。

チャームには、ちょっぴりお口を開いた「エイリアン」をプリント☆

スマートフォンに付けるのはもちろん、カギやバッグなどに付けることもできる、ディズニーデザインのスマートフォンアクセサリー。

「Disney THE MARKET in 松坂屋静岡店」にて先行販売される、PGA ディズニー「ハンドストラップ」の紹介でした☆

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post ミッキー・ミニー・プーさん・アリエル・エイリアンのミニチャーム付き!PGA ディズニー「ハンドストラップ」 appeared first on Dtimes.