ファッションアイテムから便利グッズまで、豊富なラインナップが魅力の「ベルメゾン」

今回は、「スヌーピー」の型押しがさりげなくあしらわれた「レースアップブーツ」を紹介します☆

ベルメゾン「スヌーピー」レースアップブーツ(リゲッタカヌー)

価格:各14,900円(税込)

カラー:2色(キャメル・ダークブラウン)

サイズ:S/22〜22.5cm・M/23〜23.5cm・L/24〜24.5cm・LL/25〜25.5cm

ヒール高さ:約5.5cm

ブーツ丈:約12cm

片足の重さ:約12cm

販売店舗:ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」

ベルメゾンより、「スヌーピー」デザインのレースアップブーツが登場!

「スヌーピー」の型押しがさりげなくあしらわれています。

サイドの型押し部分は、かわいい「スヌーピー」のお顔のデザイン。

頬杖をついているようなポーズにも注目です。

正面の型押し部分には『Peanuts』の文字と「スヌーピー」の肉球がデザインされています。

スタイルよく見える厚底タイプで安定感も抜群。

丸みのあるソールで、つま先部分はゆったり楽ちんです。

踏み込みやすく蹴り出しやすい独自の機能で、歩きやすさの良さも特徴。

内側には、着脱しやすいファスナー付きです。

足裏の形になじむインソールが入っています。

インソールは取り外し可能です。

カラーは、様々なコーディネートに合わせやすい2色展開。

明るめのキャメルと、落ち着いたダークブラウンが展開されています。

歩きやすさや安定感も嬉しい「スヌーピー」の型押しがあしらわれたレースアップブーツ。

ベルメゾンの「スヌーピー」レースアップブーツ(リゲッタカヌー)は、ベルメゾン公式サイト「ベルメゾンネット」にて販売中です☆

