¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯vs¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û♡¤É¤Ã¤Á¤¬¹¥¤¡©´Ú¥É¥é¥¤¥±¥á¥ó¡É¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÂÐ·è¡É¡ª
ÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤êÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·v.s.¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ä
michill¡ßKboard¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤È·è¤á¤ë´Ú¥É¥é¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥óÂÐ·è¡¢º£½µ¤ÎÂÐ·è¤Ï¡Ä
¡ÚÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤êÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·¡Û v.s.¡Ú ¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ä¡Û¤Ç¤¹¡ª
´Ú¹ñ¥É¥é¥Þ¥Õ¥¡¥ó¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¡Ö¼«Ê¬¤¬¥Ò¥í¥¤¥ó¤À¤Ã¤¿¤é¡Ä¡×¤ÈÁÛÁü¤òËÄ¤é¤Þ¤»¡¢¤¤å¤ó♡¤È¤¹¤ëÊý¤ØÅêÉ¼¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
▶Á°²ó¤Þ¤Ç¤ÎÂÐÀï·ë²Ì¤Ï¥³¥³¤«¤é¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
¡ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.5¡äÎÙ¿Í¤Ç¤¢¤êÂçÂçÂç¹¥¤¤Ê¿ä¤·♡
¥ê¥å¡¦¥½¥ó¥¸¥§¡Ê¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¡Ë¡¿¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù
Âç¹¥¤¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¡É¿ä¤·¡É¤¬¡¢¼Â¤Ï¤ªÎÙ¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¡ª♡¤½¤·¤Æ¤Þ¤µ¤«¤Î´Å¤¤¹ðÇò¡Ä¡ª¡©Æ´¤ì¤Î¡É¿ä¤·¡É¤È¥É¥¥É¥¤Î´Ø·¸¤Ë¡Ä♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù
¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡ÙÍ½¹ðÊÔ¡
²áµî¤ËÉÔÎ¸¤Î»ö¸Î¤ËÁø¤¤¡¢¿ÍÀ¸¤Î´õË¾¤ò¼º¤Ã¤¿¥¤¥à¡¦¥½¥ë¡£¶öÁ³¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¥é¥¸¥ª¤Ç¥Ð¥ó¥É¡ÖECLIPSE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¢¥ê¥å¡¦¥½¥ó¥¸¥§¤Î¸ÀÍÕ¤Ëµß¤ï¤ì¡¢¥½¥ë¤ÏÈà¤ÎÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤Ê¤ë¡£
2022Ç¯ºÇ¸å¤ÎÆü¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤Çµ±¤¯¥½¥ó¥¸¥§¤ò¸«¤ë¤â¡¢¿ô»þ´Ö¸åÆÍÁ³¤ÎÈà¤Îë¾Êó¤ËÀ¤´Ö¤ÏÁûÁ³¡£Èá¤·¤à¥½¥ë¤Ï¡¢±¿Ì¿¤ËÆ³¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¥½¥ó¥¸¥§¤¬À¸¤¤Æ¤¤¤ë2008Ç¯¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡£¡Ê½ÐÅµ¡§U-NEXT¡Ë
¡Ø¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡Ù¤ß¤É¤³¤í
¥É¥é¥Þ¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¥¹¥È¥¢¤¬¤¢¤Þ¤ê¤Î¿Íµ¤¤ËÄ«¤«¤éÂç¹ÔÎó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤É¡¢´Ú¹ñ¤Ç°ìÂç¥·¥ó¥É¥í¡¼¥à¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤¿ËÜºî¤Ï¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³¿ÍÀ¸¤ò½ª¤¨¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤Î½÷À¤¬¡¢Èà¤òÀ¸¤«¤¹¤¿¤á¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤·¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î¤¿¤á¤ËËÛÁö¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸¡¼¥í¥Þ¥ó¥¹¡£
¡Ö¿ä¤·¤È¤ÎÎø¡×¤È¤¤¤¦ºÇ¹âÀßÄê¤ËÊ¨¤»¶¤é¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¤½¤ÎÌ´Êª¸ì¤ò²ÚÎï¤ËÎ¢ÀÚ¤ë²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Ê¤Ã¤¿±ü¿¼¤¤¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ë¡¢¾Ð¤Ã¤Æµã¤¤¤Æ¥¥å¥ó¤È¤·¤ÆÌ´Ãæ¤Ë¡Ä¡ª
¤½¤·¤ÆËÜºî¤ÇÂçÂçÂç¥Ö¥ì¥¤¥¯¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¥Ô¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯¤¬¾Â¤¹¤®¤Æ¡Ä.¡ªÄ¶Àä·ã´Å¤ÊÆ·¤ËÎø¤ËÍî¤Á¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·♡¿ä¤·¤¬¤¤¤ë¿Í¤Ï¡¢ÌÑÁÛ¤È¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¤Ï¤º¡ª♡¥¢¥¤¥É¥ë¥ª¥¿¥¯¤Ë·ã¿ä¤·¤Î°ìºî¤Ç¤¹¡£
¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì | U-NEXT¸ø¼°¥µ¥¤¥È
¥½¥ó¥¸¥§ÇØÉé¤Ã¤ÆÁö¤ì¡ÃKboard¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à
¥Ó¥ç¥ó¡¦¥¦¥½¥¯ | Kboard¤Ç¿ÍÊª¾ÜºÙ¤ò¸«¤ëÅêÉ¼¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡¡ä
¡ã¥¨¥ó¥È¥ê¡¼No.6¡ä¥±¥ó¥«¤Ð¤«¤ê¤À¤±¤Éµ¤¤Ë¤Ê¤ë¥¢¥¤¥Ä
¥Û¥ó¡¦¥É¥¥¥·¥¯¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Ë¡¿¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù
ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿³¤ÊÕ¤Î³¹¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä¶¥¤¥±¥á¥ó¤Î¡ÉÊØÍø²°¤µ¤ó¡É¡£Íê¤ê¤Ë¤¹¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢¤¤¤Ä¤·¤«µ¤¤Ë¤Ê¤ëÂ¸ºß¤Ë¡Ä♡
¤³¤ÎÅê¹Æ¤òInstagram¤Ç¸«¤ë
ºîÉÊ¾Ò²ð¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù
¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡ÙÍ½¹ðÊÔ
ÅÔ²ñ¤òÎ¥¤ì¡¢³¤ÊÕ¤ÎÄ®¤Ç³«¶È¤·¤¿»õ²Ê°å¤È¡¢¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ê¤É²¿¤â¤Ê¤¤¡ÉËüÇ½¥Ë¡¼¥È¡É¤ÎÀÄÇ¯¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÀµÈ¿ÂÐ¤Ê2¿Í¤Ï¡¢²¿¤«¤Ë¤Ä¤±¤Æ¾×ÆÍ¤·¤Æ¤Ð¤«¤ê¤Ç¡Ä¡£¡Ê½ÐÅµ:Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¡Ë
¡Ø³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã¡Ù¤ß¤É¤³¤í
¸½¼Â¼çµÁ¤Î»õ²Ê°å¥æ¥ó¡¦¥Ø¥¸¥ó¡Ê¥·¥ó¡¦¥ß¥Ê¡Ë¤¬Ì¥ÎÏ°î¤ì¤ë³¤¤ÎÂ¼¥³¥ó¥¸¥ó¤Ë°ú±Û¤·¡¢¡ÉËüÇ½¥Ë¡¼¥È¡É¤Î¥Û¥óÈÉÄ¹¡Ê¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û¡Ë¤È½Ð²ñ¤¤¡¢·«¤ê¹¤²¤ëÌþ¤·¤Î¥í¥Þ¥ó¥¹¥É¥é¥Þ¡£
¼«Á³ÂÎ¤ÇÃË¤é¤·¤¯Íê¤ì¤ë¥Û¥óÈÉÄ¹¤Î¡¢¹¥¤¤Ê¿Í¤Ë¤ÏÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ì¤Ê¤¤¤«¤ï¤¤¤¤°ìÌÌ¤Î¥®¥ã¥Ã¥×Ë¨¤¨¤ÇÄ¶Àä¾Â¡Ä♡
¤¯¤Ã¤Ä¤¤½¤¦¤Ê¤Î¤Ë¤¯¤Ã¤Ä¤«¤Ê¤¤¡¢Ä¶Àä¡É¾Ç¤ì¥¥å¥ó¡É¤Êµ÷Î¥´¶¤Ë¡¢¥¥å¥ó¥¥å¥ó¤¹¤ë¤³¤ÈÉ¬»ê¡ª♡¶»¥¥å¥ó¥í¥Þ¥ó¥¹¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢³¤³¹¤Î²¹¤«¤Ê¿Í´Ö¥É¥é¥Þ¤Ë¤¸¡¼¤ó¤Èµã¤«¤µ¤ì¡¢Ìþ¤µ¤ì¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡ª
³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã | Netflix¡Ê¥Í¥Ã¥È¥Õ¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Ë¸ø¼°¥µ¥¤¥È
³¤³¹¥Á¥ã¥Á¥ã¥Á¥ã | Kboard¤Ç¥æ¡¼¥¶¡¼¥ì¥Ó¥å¡¼¤òÆÉ¤à
¥¥à¡¦¥½¥ó¥Û | Kboard¤Ç¿ÍÊª¾ÜºÙ¤ò¸«¤ëÅêÉ¼¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡¡¡ä
¤¢¤Ê¤¿¤Ï¤É¤Ã¤Á¤Î¥¤¥±¥á¥ó¤¬¹¥¤¡©ÅêÉ¼¤·¤Æ¡¢¶µ¤¨¤Æ²¼¤µ¤¤¤Í¡ª