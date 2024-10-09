¡ÖºÇ¸å¤Î°ì¸À¤ÇÎÞ¤¬½Ð¤ë¡×¥¸¥ã¥ó¥Ý¥±¤ª¤¿¤±¡¢ÁûÆ°¼ÕºáÍâÆü¤ÎÅê¹Æ¤ËÈ¿¶ÁÂ³¡¹¡Ö¤½¤Î»ÑÀª¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤ë¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¦¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¤¿¤±¤¬¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£Åê¹Æ¤·¤¿ÆâÍÆ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤ª¤¿¤±¤Ï¡Ö¤ª¤Ï¤è¡¼ º£Æü¤â°ìÆü´èÄ¥¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤ç¡ª ºòÆü¤Î¤ª»Å»ö¤³¤Î£³¿Í¤Ç¤·¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦¥Þ¥Æ¥ó¥í¥¦¤Î¥¢¥ó¥È¥Ë¡¼¤ÈÂç¥È¥Ë¡¼¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¸åÇÚ·Ý¿Í2¿Í¤Ë¶´¤Þ¤ì¡¢¾Ð´é¤Î¤ª¤¿¤±¤À¤¬¡¢ºÇ¸å¤Ë¡ÖµÈËÜ¤µ¤ó3¿Í¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤Ã¤Æ»ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¡ª¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¥Ý¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÎÀÆÆ£¿µÆó¤¬ÉÔ¾Í»ö¤Ë¤è¤ê½êÂ°¤¹¤ëµÈËÜ¶½¶È¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó¤ò²ò½ü¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¡£¤ª¤¿¤±¤âÁ°Æü¤Ë¼Õºá¥³¥á¥ó¥È¤òÈ¯É½¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Ö¤Ä¤é¤¤¤È¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ ¾Ð¤¤¤ËÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ª¤¿¤±¤µ¤ó¤Î»ÑÀª¤Ë¿´ÂÇ¤¿¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö¤³¤Ã¤Á¤ÎÊý¤¬¥¸¥ã¥ó¥°¥ë´¶¤¢¤ë¤¾¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÊ¸¾Ï¤Ëµã¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£ ¤¤Ã¤È²ù¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡Ä¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î3¿Í¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Á¡×¡ÖºÇ¸å¤ÎÊ¸¾Ïµã¤±¤ë¡×¡Ö¥²¥é¥²¥é¤È¾Ð¤Ã¤Æ¤¢¤²¤¿¤¤¤±¤Éº£¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ËºÇ¸å¤Î°ì¸À¤ÇÎÞ¤¬¤Ç¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡×¡ÖÃ¯¤Ç¤â¤¤¤¤¤ï¤±¤Ê¤¤¤è¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£