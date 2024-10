BABYMETALが、10月12日(土)にツアーファイナルを迎える「TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-」東京ガーデンシアター公演にゲスト出演することを発表した。関連記事: BABYMETAL、映画『ヘヴィ・トリップ供寝兇燭阻眠ぅ瓮織覺躓^貳!』出演が明らかに TMGの主宰である松本孝弘とBABYMETALの交流は、2019年にBABYMETALがリリースした3rd Album『METAL GALAXY』収録の「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」に松本が参加したことから始まり、L.A.で行われたBABYMETALのライブを鑑賞するなど、交流を深めてきた。そして、9月18日(水)に20年ぶりのリリースとなったTMGのアルバム『TMG II』収録の「ETERNAL FLAMES」にBABYMETALのゲスト参加が実現。先日、9月13日(金)放送のテレビ朝日系「ミュージックステーション2時間スペシャル」をはじめ、9月15日(日)幕張メッセで開催のテレビ朝日開局65周年記念『テレビ朝日ドリームフェスティバル2024』にて、TMGのスペシャルゲストとして「ETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)」と「DA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)」の2曲で初共演を果たし、大きな話題となっている。

そのような中、TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-の千秋楽公演にて、フィナーレに相応しい豪華共演が再び発表された。現在、東京ガーデンシアター公演のチケットは完売となっているが、この後機材席解放による直前販売を予定しているとのこと。詳細は、TMG LIVE 2024用公式Xにて。BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.comTMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet- https://takmatsumotogroup.com/tour/