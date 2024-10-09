¾¾ËÜ¹§¹°Î¨¤¤¤ëTMG¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¡¢BABYMETAL¥²¥¹¥È½Ð±é·èÄê
BABYMETAL¤¬¡¢10·î12Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤Ë¥Ä¥¢¡¼¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤ò·Þ¤¨¤ë¡ÖTMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-¡×Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
´ØÏ¢µ»ö¡§BABYMETAL¡¢±Ç²è¡Ø¥Ø¥ô¥£¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¶¡¿²¶¤¿¤ÁËÌ²¤¥á¥¿¥ë´íµ¡°ìÈ¯¡ª¡Ù½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
TMG¤Î¼çºË¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¹§¹°¤ÈBABYMETAL¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËBABYMETAL¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd Album¡ØMETAL GALAXY¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖDA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto¡Ë¡×¤Ë¾¾ËÜ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢L.A.¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BABYMETAL¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿TMG¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTMG II¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖETERNAL FLAMES¡×¤ËBABYMETAL¤Î¥²¥¹¥È»²²Ã¤¬¼Â¸½¡£ÀèÆü¡¢9·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢9·î15Æü¡ÊÆü¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡Ù¤Ë¤Æ¡¢TMG¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)¡×¤È¡ÖDA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)¡×¤Î2¶Ê¤Ç½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤Î¤è¤¦¤ÊÃæ¡¢TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet-¤ÎÀé½©³Ú¸ø±é¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ËÁê±þ¤·¤¤¹ë²Ú¶¦±é¤¬ºÆ¤ÓÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¸½ºß¡¢Åìµþ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥·¥¢¥¿¡¼¸ø±é¤Î¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï´°Çä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤Î¸åµ¡ºàÀÊ²òÊü¤Ë¤è¤ëÄ¾Á°ÈÎÇä¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¾ÜºÙ¤Ï¡¢TMG LIVE 2024ÍÑ¸ø¼°X¤Ë¤Æ¡£
BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com
TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet- https://takmatsumotogroup.com/tour/
´ØÏ¢µ»ö¡§BABYMETAL¡¢±Ç²è¡Ø¥Ø¥ô¥£¡¦¥È¥ê¥Ã¥×¶¡¿²¶¤¿¤ÁËÌ²¤¥á¥¿¥ë´íµ¡°ìÈ¯¡ª¡Ù½Ð±é¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë
TMG¤Î¼çºË¤Ç¤¢¤ë¾¾ËÜ¹§¹°¤ÈBABYMETAL¤Î¸òÎ®¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËBABYMETAL¤¬¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿3rd Album¡ØMETAL GALAXY¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖDA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto¡Ë¡×¤Ë¾¾ËÜ¤¬»²²Ã¤·¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ê¡¢L.A.¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿BABYMETAL¤Î¥é¥¤¥Ö¤ò´Õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¸òÎ®¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢9·î18Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë20Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿TMG¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTMG II¡Ù¼ýÏ¿¤Î¡ÖETERNAL FLAMES¡×¤ËBABYMETAL¤Î¥²¥¹¥È»²²Ã¤¬¼Â¸½¡£ÀèÆü¡¢9·î13Æü¡Ê¶â¡ËÊüÁ÷¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó2»þ´Ö¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢9·î15Æü¡ÊÆü¡ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç³«ºÅ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü³«¶É65¼þÇ¯µÇ°¡Ø¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¥É¥ê¡¼¥à¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë2024¡Ù¤Ë¤Æ¡¢TMG¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ¡ÖETERNAL FLAMES (feat. BABYMETAL)¡×¤È¡ÖDA DA DANCE (feat. Tak Matsumoto)¡×¤Î2¶Ê¤Ç½é¶¦±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢Âç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
BABYMETAL Official Website http://www.babymetal.com
TMG LIVE 2024 -Still Dodging The Bullet- https://takmatsumotogroup.com/tour/