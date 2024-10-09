漫画アプリ「少年ジャンプ＋」が2024年9月に創刊10周年を迎えた。それを記念して、10月9日(水)より22作品を全話読める無料公開キャンペーンがスタート。現在連載中の人気作「SPY×FAMILY」、「怪獣8号」、「チェンソーマン」第二部をはじめ、「タコピーの原罪」、「彼方のアストラ」、「地獄楽」などの話題作22作品が並ぶ。

【写真】10年間を彩ってきた作品をチェック！

ジャンプ＋が10周年記念キャンペーンを実施


無料公開は10月9日(水)から18日(金)までで、各日2〜3作品ずつが登場し、各作品1日限定(各日程の0:00〜23:59)の無料公開となる。※一部の作品は、ブラウザ限定公開

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公開スケジュール

■10月9日(水)

「エルドライブ【ēlDLIVE】」(天野明)、「カラダ探し」(原作：ウェルザード／漫画：村瀬克俊)

■10月10日(木)

「花のち晴れ〜花男 Next Season〜」(神尾葉子)、「ヘタリア World☆Stars」(日丸屋秀和)

■10月11日(金)

「終末のハーレム」(原作：LINK／漫画：宵野コタロー)、「ファイアパンチ」(藤本タツキ)、「彼方のアストラ」(篠原健太)

※「終末のハーレム」はブラウザのみで展開

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■10月12日(土)

「阿波連さんははかれない」(水あさと)、「青のフラッグ」(KAITO)、「サマータイムレンダ」(田中靖規)

■10月13日(日)

「地獄楽」(賀来ゆうじ)、「忘却バッテリー」(みかわ絵子)

■10月14日(祝)

「2.5次元の誘惑(リリサ)」(橋本悠)、「魔都精兵のスレイブ」(原作：タカヒロ／漫画：竹村洋平)

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■10月15日(火)

「怪獣8号」(松本直也)、「鴨乃橋ロンの禁断推理」(天野明)

■10月16日(水)

「SPY×FAMILY」(遠藤達哉)、「魔法少女マジルミエ」(原作：岩田雪花／漫画：青木裕)

■10月17日(木)

「タコピーの原罪」(タイザン5)、「チェンソーマン」第二部(藤本タツキ)

■10月18日(金)

「幼稚園WARS」(千葉侑生)、「正反対な君と僕」(阿賀沢紅茶)

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(c)少年ジャンプ＋/集英社