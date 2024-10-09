¥Ê¥¤¥Ê¥¤ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ö¤Ä¤Ö¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Å°ÄìÅª¤Ë¡ª¡×¸åÇÚ¤Î¡È²ðÆþ¡É¤ò´°Á´µñÈÝ¡ª¡©
U12¥µ¥Ã¥«¡¼Âç²ñ¡Ö¤ä¤Ù¤Ã¤ÁCUP2024¡×¤Î¼èºà²ñ¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢µÈËÜ¶½¶ÈÅìµþËÜÉô¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥¤¥ó¥Æ¥£¥Ê¥¤¥ó¡×ÌðÉô¹ÀÇ·¡Ê52¡Ë¤È¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¸«¼è¤ê¿Þ¡×À¹»³¿¸ÂÀÏº¡Ê38¡Ë¤¬¡È¥Ð¥È¥ë¡É¤â·«¤ê¹¤²¤¿¡£¤³¤Îµ»ö¤Î¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë
À¹»³¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤Ê¤É¤Î½Ð±é¤âÂ¿¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤Î¡ÈÌðÉô¤ÎºÂ¡É¤òÃ¥¤¤¤¿¤¤¤«Ìä¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡ÖÃ¥¤¤¤¿¤¤¤Ê¤ó¤Æµ¤»ý¤Á¤Ï¡¢ËÜÅö¤Ë°ìÀÚÌµ¤¤¤Ç¤¹¡£½»¤ßÊ¬¤±¤Ç¤¹¡¢¿§¤ÎÅÉ¤êÊ¬¤±¤Ç¤¹¡×¤È¤¤Ã¤Ñ¤êÈÝÄê¤·¤Ä¤Ä¤â¡¢¡Ö¤Ç¤â¤¤¤Ä¤«¤Ï¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Î¤¿¤á¤Î¡¢¥Ó¥®¥Ê¡¼ÍÑ¤ÎÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ²»¤Ç»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤ÈÌ´¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¤³¤ì¤òÊ¹¤¤¤¿ÌðÉô¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤ÏµÕ¤Ë¡¢¤â¤¦À¹»³¤Ë¤Ï¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¡Ê¼«Ê¬¤Ï¡ËÄ¹¤¤¤³¤È¤«¤±¤Æ¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤ò¤ä¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¥×¥í¤ÎÊý¤È¤«¤È¤â¸òÎ®¤ò»ý¤¿¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤³¤Þ¤Çºî¤ê¾å¤²¤ÆÍè¤¿¤È¤¤¤¦¼«Éé¤Ï¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦Â¨¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤È¤«¤Ê¤êÂç¿Í¤²¤Ê¤¤¥³¥á¥ó¥È¡£
¤³¤ì¤Ë¤Ï¤µ¤¹¤¬¤ÎÀ¹»³¤â¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÂÔ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡¡¤Ï¤Ã¤¤ê¸À¤¤¤¹¤®¤Ç¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤·¤¿¤¬¡¢ÌðÉô¤ÎÌÔ¹¶¤Ï¤È¤Þ¤é¤º¡Ö¤â¤·¡ÊÀ¹»³¤Î¥Á¡¼¥à¡Ë¡Ø¤â¤ê¤Á¤ã¤ó¤º¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ¤Ç¥µ¥Ã¥«¡¼ÈÖÁÈ¤ò»Ï¤á¤¿¤é¡¢¤Ä¤Ö¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¡£Å°ÄìÅª¤Ë¡ª¤·¤«¤â¡¢¡Ê¼«¿È¤¬ÈÖÁÈ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ë¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿¤é¤â¤¦¡¢¤Ä¤Ö¤·¤Ë¹Ô¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤ÈµñÈÝ¤·¤Þ¤¯¤Ã¤Æ¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
À¹»³¤Ï¡Ö¡Ê»öÌ³½ê¤¬¡ËÆ±¤¸²ñ¼Ò¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤³¤ì¤¬Â¾»öÌ³½ê¤È¤«¤ä¤Ã¤¿¤é¤Þ¤À¤·¤â¡£ÌµÃã¶ìÃã¤ä¤ó¡¢¤³¤Î¿Í¡£¤µ¤Ã¤10Ê¬Á°¤ËÃçÎÉ¤¦¤·¤ã¤Ù¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¤ä¤ó¡×¤È¤Ü¤ä¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£