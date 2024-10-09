INIÌÚÂ¼ËïºÈ¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤È´Å¤¤¾Ð´é¤¬¤Þ¤Ö¤·¤¤¡ª±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¤è¤ê¿·¾ìÌÌ¥«¥Ã¥È3ÅÀ²ò¶Ø
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²è¤ò¸µµ»ö¤Ç¸«¤ë¡Û
¢£INI¤Ë¤è¤ë¼çÂê²Î¡ÖBreak of Dawn¡×¤¬¡¢10·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®·èÄê¡ª¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤â¸ø³«
ÅÏîµÈþÊæ¤ÈÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë¤ÎW¼ç±é±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¡Ê11·î8Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢ÌÚÂ¼¤¬±é¤¸¤ë´Å¤¤¾Ð´é¤ò¿¶¤ê¤Þ¤¯¸æ¶¦Ä¾¸Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¶Å½Ì¤µ¤ì¤¿3ÅÀ¤Î¿·¥«¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¥¥ã¥Ã¥Á¥Üー¥ëÃæ¤Î»Ñ¤ä¡¢Ä¾¸Ê¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤Î¥«¥é¥ª¥±Å¹¤Ç¼ç¿Í¸ø¡¦´ØÀî¤¢¤³»Ò¡ÊÅÏîµÈþÊæ¡Ë¤ÈÃ«¸ý½¼´õ¡ÊóîÆ£¤Ê¤®¤µ¡Ë¤Î¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤¤¡¢»æ¥Ê¥×¥¥ó¤ÇÀÞ¤Ã¤¿²Ö¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¹¤ë¡È¥ê¥¢¥ë²¦»ÒÍÍ¡É¤Ê¾ìÌÌ¤â¡£¤½¤ó¤Ê²¦»ÒÍÍ¤Î¤è¤¦¤Êµ±¤¤òÊü¤ÄÄ¾¸Ê¤Ë¡¢¤¢¤³»Ò¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¼´õ¤â¼¡Âè¤Ë¿´¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ë¡£
3·å¤Ë¾å¤ë½÷»Ò¤¿¤Á¤Ë¹ð¤é¤ì¡¢Ä¶¥â¥Æ¥â¥Æ¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡¢¡ÈÈà½÷¤òºî¤é¤Ê¤¤¼çµÁ¡É¤ò´Ó¤¯¤È¤¤¤¦¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤Ê°ìÌÌ¤ò»ý¤ÄÄ¾¸Ê¡£Ä¾¸Ê¤Î¥«¥Ã¥³ÎÉ¤µ¤ä¡¢¥Á¥ã¥é¤½¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¼Â¤Ï¤È¤Æ¤âÀ¿¼Â¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë¡¢¤½¤Î¡È¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤µ¡É¤¬¥×¥é¥¹¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏÄ¾¸Ê¤Î²áµî¤ò¿¼ËÙ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡£ÌÚÂ¼¤ÏÄ¾¸Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¤¤Ä¤Ç¤âÃ¯¤Ë¤Ç¤â¾Ð´é¤ÇÌÀ¤ë¤¯ÀÜ¤·¤Æ¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¿´¤ÎÃæ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤Î¤»¤¤¤ÇÃ¯¤«¤ò½ý¤Ä¤±¤¿¤¯¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤è¤¦¤Ê¡¢¿Í¤Ëµ¤¤ò¸¯¤¤¤¹¤®¤ë¿Í¡×¤ÈÊ¬ÀÏ¡£
ËÜºî¤Ç±Ç²è½é½Ð±é¤Ë¤·¤Æ½é¼ç±é¤È¤Ê¤ëÌÚÂ¼¤Ï¡¢INI¤È¤·¤Æ³èÆ°¤¹¤ë¤Ê¤«¤ÇËá¤«¤ì¤Æ¤¤¿¥¹¥¿ーÀ¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤òÄ¾¸ÊÌò¤ËÃí¤®¡¢¹¥´¶ÅÙ100¡óÄ¶¤¨¤ÎÄ¾¸Ê¤òºî¤ê¾å¤²¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÌÚÂ¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢²£ËÙ¸÷ÈÏ´ÆÆÄ¤Ï¡Ö»Ò¸¤¤Î¤è¤¦¤Ê°ìÌÌ¤â¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÅØÎÏ²È¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤ì¤é¤ÏÌòºî¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÉ½¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÈà¤Ï¿Í°ìÇÜËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Æ¡¢¡ÊINI¤Î³èÆ°¤ÇÌÚÂ¼¤¬¡Ë³¤³°¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤Ë¤â¥ê¥âー¥È¾å¤ÇËÜÆÉ¤ß¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤·¡¢Èè¤ì¤¿´é¤ò¤¤¤Ã¤µ¤¤¸«¤»¤º¡¢¡Ø´ÆÆÄ¤â¤Ã¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡Ù¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤³¤Î»Ò¤ò»£¤ê¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢ÌÚÂ¼¤Î¿¿Ùõ¤Ê»ÑÀª¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
´°À®ÈäÏª¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢±Ç²è¤¬½éÈäÏª¤È¤Ê¤ë10·î10Æü¤Ï¡¢´ñ¤·¤¯¤âÌÚÂ¼¤Î27ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤È½Å¤Ê¤ê¡¢Æó½Å¤Î´î¤Ó¤ÎÆü¤È¤Ê¤ë¡£²¦»ÒÍÍ¤ÊÌÌ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹¤ÊÌÌ¤â·ó¤ÍÂ·¤¨¤¿Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤òÁ´¿ÈÁ´Îî¤Ç±é¤¸¤¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¡£¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤Î´é¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤Ã¤¿ÌÚÂ¼¤Î¤¢¤é¤¿¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ë¤âÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ç³Ú¤·¤â¤¦¡£
¢£ËÜºî¤Î¤¿¤á¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿INI¤Î¿·¶Ê¡¢¼çÂê²Î¡ÖBreak of Dawn¡×¥Ç¥¸¥¿¥ëÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹·èÄê¡ª ¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¥¢ー¥È¥ïー¥¯¤â¸ø³«
¤µ¤é¤Ë¡¢±Ç²è¸ø³«¤òÁ°¤Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù¤Î¼çÂê²Î¤È¤Ê¤ëINI¤Î¡ÖBreak of Dawn¡×¤¬¡¢10·î10Æü¤è¤êÇÛ¿®¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡£
ËÜ³Ú¶Ê¤Ï¡¢±Ç²è¤Î¤¿¤á¤ËÆÃÊÌ¤Ë½ñ¤²¼¤í¤µ¤ì¤¿¿·¶Ê¡£INI ¤Ï¡Ö³Ú¶ÊÌ¾¤Ï¡ÈÌëÌÀ¤±¡É¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤É¤ó¤Ê¤Ë¤Ä¤é¤¤¤³¤È¤äÈá¤·¤¤¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤âÉ¬¤ºÌÀÆü¤Ï¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¡ÈÌÀÆü¤â²ñ¤¤¤¿¤¤¡É¤È»×¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤ÎÂ¸ºß¤ÏÁ°¸þ¤¤Ê´õË¾¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢³Ú¶Ê¤Ø¹þ¤á¤¿ÁÛ¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¹¤Ç¤ËÍ½¹ðÊÔ¤Ç°ìÉô¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿À¶Ê¤ÊÍ½´¶¡Ä¡ª¡¡¥Ð¥éー¥ÉÄ´ºÇ¹â¡ª¡×¡Ö¤Þ¤µ¤«¤Îµã¤±¤ë¶ÊÄ´!?¡¡Áá¤¯Á´ÉôÄ°¤¤¿¤¤¡Êµã¡Ë¡×¤ÈÀä»¿¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
±Ç²è¾ðÊó
¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡Ù
11·î8Æü¡Ê¶â¡ËTOHO¥·¥Í¥Þ¥º ÆüÈæÃ«Â¾Á´¹ñ¸ø³«
½Ð±é¡§ÅÏîµÈþÊæ¡¡ÌÚÂ¼ËïºÈ¡ÊINI¡Ë
óîÆ£¤Ê¤®¤µ
¾®ÅÄ°Ô¿¿¡ÊTHE SUPER FRUIT¡Ë¡¡³Þ°æÍªÀ»
Æ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë¡¿»³Ãæ½ÀÂÀÏ¯
¼çÂê²Î¡§INI¡ÖBreak of Dawn¡×
ÁÞÆþ²Î¡§¥Á¥çー¥¥åー¥á¥¤¡Ö¥·¥Ê¥â¥ó¡×
ÇÛµë¡§¥®¥ã¥¬
(C)¹¬ÅÄ¤â¤â»Ò¡¿½¸±Ñ¼Ò¡¦±Ç²è¡Ö¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡×À½ºî°Ñ°÷²ñ
¥ê¥êー¥¹¾ðÊó
2024.10.10 ON SALE
INI
DIGITAL SINGLE¡ÖBreak of Dawn¡×
±Ç²è¡Ø¤¢¤¿¤·¤Î¡ª¡ÙºîÉÊ¥µ¥¤¥È
https://gaga.ne.jp/atashino/
INI OFFICIAL SITE
https://ini-official.com/