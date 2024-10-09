乃木坂46岩本蓮加1st写真集『いたずらな風』より、キュートな寝顔の“お昼寝れんたん”カット先行公開
■セットチェンジの待ち時間に気づいたらすやすや眠ってしまった姿をこっそりおさめた貴重なカット
乃木坂46の岩本蓮加1st写真集『いたずらな風』（11月19日発売）より、先行カット第7弾が公開された。
解禁カット第7弾は、お昼寝“れんたん”。セットチェンジの待ち時間に気づいたらすやすや眠ってしまった姿をフォトグラファーが忍び足で近づいてこっそりおさめた貴重なカットだ。
写真集公式Xも稼働中。“れんたん”からの動画コメントやシーズナルな楽しいコンテンツを随時更新される予定。
PHOTO BY SAKAI DE JUN
書籍情報
2024.11.19 ON SALE
乃木坂46 岩本蓮加1st写真集『いたずらな風』
乃木坂46 岩本蓮加1st写真集 公式サイト
https://www.takeshobo.co.jp/sp/renka_1st/
乃木坂46 岩本蓮加1st写真集公式X（旧Twitter）
https://x.com/renka_1stphoto
乃木坂46 OFFICIAL SITE
https://www.nogizaka46.com