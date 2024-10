マクドナルドが「ほんのハッピーセット」の取り組みを強化することを発表!

初登場から6年を迎えた「ほんのハッピーセット」では、「えほんコンクール」の開催や「ハッピーセット」初となる「マンガ」、アニメーション映画とのタイアップ強化などが実施されます。

マクドナルド「ほんのハッピーセット」取り組み強化

マクドナルドにて2018年より販売されている「ほんのハッピーセット」が、累計6,000万冊(80種以上)のえほんや図鑑の販売を達成しました!

ハッピーセットの「ほん」や「おもちゃ」で子どもたちが夢中になって遊びながら幅広い領域への興味を深め考える楽しさを広げてほしいと考えている「マクドナルド」

子どもたちがより気軽に本に触れる機会の創出と親子でかけがえのない時間を過ごしてほしいという想いのもと、2018年より「ほんのハッピーセット」のプログラムを開始し、累計80種類以上のオリジナルのえほんとミニ図鑑が登場してきました。

通常のえほんや図鑑よりもコンパクトなサイズながら、内容が本格的という点が特に好評のポイントで、購入したママ・パパから「子供の新しい一面を知ることができた」「マクドナルドのほんがきっかけで子供がハマり、本屋さんで本を購入しました」などの声も上がっています。

これまでに購入したことがあるママ・パパへのアンケートでも、高い満足度を獲得しており、販売数も年々増えている「ほんのハッピーセット」

今後も「ほんのハッピーセット」が家族で楽しめるよう、本の取り組みを強化することが発表されました。

「ほんのハッピーセット」のえほん作家としてデビュー!「えほんコンクール」開催

協力:小学館

子どもたちが、より気軽に本に触れるきっかけとなる魅力的なえほんを発掘するために、えほんコンクール「ハッピーえほん大賞」を開催!

「一般部門」グランプリ受賞作品は、小学館の協力のもと「ほんのハッピーセット」として 2026年冬に発売が予定されています。

「ほんのハッピーセット」初となる「マンガ」登場

これまで「ほん」や「おもちゃ」を通じて幅広い領域への興味を深め考える楽しさを広げてほしいという考えのもと、本では「えほん」と「図鑑」の2種が登場していた「ほんのハッピーセット」

さらにそのきっかけを広げるための取り組みとして、「ほんのハッピーセット」初となる「マンガ」の発売が決定しました!

「マンガ」は 2024 年冬に大人気シリーズとのコラボレーション作品が発売される予定です。

アニメーション映画とのタイアップ強化

今までも『すずめの戸締まり』『屋根裏のラジャー』などアニメーション映画とのタイアップをし、「ほんのハッピーセット」ならではのオリジナルのストーリーや書き下ろしのえほんを展開。

映画と「ほんのハッピーセット」両方で楽しめると大変好評でした。

今後は、さらにアニメーション映画とのタイアップを強化。

2024年冬に映画化が決定している人気シリーズのオリジナルストーリーのえほんを、映画公開と同時期に発売されることが決定しました。

えほん作家としてデビューできる「えほんコンクール」の開催やハッピーセット初となる「マンガ」の登場、アニメーション映画とのタイアップ強化を実施。

マクドナルドの「ほんのハッピーセット」取り組み強化について、紹介しました☆

