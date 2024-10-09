¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¹©·ÝÉÊ¡ª ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¤Ï½¸¤á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤Û¤É¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£
1716Ç¯¤ËÆàÎÉ»¯¤ÎÌä²°¶È¤È¤·¤ÆÁÏ¶È¤·¡¢2000Ç¯Âå¤Ë¤Ï¹©·Ý¶È³¦¤Ç½é¤á¤ÆÀ½Â¤¾®Çä¶È¤ò³ÎÎ©¤·¤¿ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¡£ÊØÍø¤Ç°·¤¤¤ä¤¹¤¤À¸³è»¨²ß¤ò¿ôÂ¿¤¯³«È¯¡¦À½Â¤¡¦ÈÎÇä¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤òÂåÉ½¤¹¤ëÀ½ÉÊ¤¬¡¢¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤Ç¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢²½¡ª¡¡¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡¦¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥È¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¡¢¸ø¼°¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡ÖÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹ ÆüËÜ¤Î´ï¡×¡Ê¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¡§³Æ500±ß¡¢¥Ö¥é¥¤¥ó¥É¥Ü¥Ã¥¯¥¹¡§³Æ550±ß¡¿Á´4¼ï¡Ë¤¬¡¢2024Ç¯10·î²¼½Ü¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Ç¤¹¡£Á´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤Çä¤ê¾ì¤äÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î°ìÉôÄ¾±ÄÅ¹¡¢¥±¥ó¥¨¥ì¥Õ¥¡¥ó¥ÈÄ¾±ÄÅ¹¤Ç¹ØÆþ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¿©´ï¤ä¿©ÉÊ¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¤¹¡£¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡×¡Ö¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¡×¡ÖÈÕ¼à¤Î»þ´Ö¡×¤È¤¤¤¦4¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ë´ð¤Å¤¡¢³Æ¥Æ¡¼¥Þ¤´¤È¤Ë3¡Á4ÅÀ¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬¥»¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ï¼ù»éÁÇºà¤Çºî¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Æ«´ï¤Î¤æ¤é¤®¤ä¼Á´¶¡¢¼¿¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤ò¥ê¥¢¥ë¤ËºÆ¸½¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤´¤Ï¤ó¤Î»þ´Ö¡×¤Ï4ÉÊ¤¬Æ±º¡£ÊÛÅöÈ¢¤È¤·¤Æ¤â¿Íµ¤¤Î¡Ö¤´¤Ï¤óÎ³¤Î¤Ä¤¤Ë¤¯¤¤°ìÁ·¶Ê¤²¤ï¤Ã¤Ñ¡×¤Ï¡¢¿ù¤ÎÌÚÌÜ¤Þ¤ÇÁ¡ºÙ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³¸¤ò³«¤±¤ë¤ÈÇò¤´ÈÓ¤òÃãÏÒ¤Ë¤è¤½¤¨¤ë»Å³Ý¤±¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
ÈþÇ»¾Æ¤ÎÍÒ¸µ¤È¶¦Æ±¤Çºî¤é¤ì¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÃãÏÒ¡Ö¹¥ÆüÃãÏÒ ¤µ¤ÓÇò¼¯¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤Ç¤Ï¡¢Ãã¿§¤ÎîØÌô¤ËÇòÈ´¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤¿¼¯¤Î³¨ÊÁ¤¬¡¢¤ï¤º¤«¤Ë¤Ï¤ß½Ð¤·¤¿É÷¹ç¤¤¤â´Þ¤á¤ÆÃé¼Â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Å·Á³ËÜ¼¿¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡Ö¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¨¤ë¼¿ÏÐ¡×¤È¡Ö¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¨¤ëÌÚÈ¤¡×¤Î¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤âÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¼¿ÏÐ¤Ï¡¢¼¿¤Î±ð¤ä¤«¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢Äì¤ËÉÁ¤«¤ì¤¿ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¥Þ¡¼¥¯¤Þ¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ªÃã¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤ªÃãÀÁ¤±¤Î¤ª²Û»Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¤Õ¤ä¤ÀùÌß¡×¡£ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¥í¥´Æþ¤ê¤Î´Ì¤ò³«¤±¤ë¤ÈÂÞÆþ¤ê¤Î¾®¤µ¤ÊÀùÌß¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ªÃã¤òÆþ¤ì¤ë´ï¤Ï¡Ö¼¿ÎÖÆ² ±ÛÁ°¹Å¼¿ ¿å·î´ï¡×¤Ç¡¢°ìÅÙ¤ÎÅÉ¤ê¤Ç»Å¾å¤²¤ë¡Ö¿¿ÅÉ¤êµ»Ë¡¡×¤Î¼Á´¶¤âºÆ¸½¡£¤ªÃã¤òÃí¤°Å´ÉÓ¡ÖµÚ¸»ÃòÂ¤ ÆîÉôÅ´ÉÓ ¤Þ¤í¤ß¥¢¥é¥ì¡×¤Ï¡¢¹â²¹¤ÎÅ´¤ò·¿¤ËÎ®¤·Æþ¤ì¤Æºî¤ëÆîÉôÅ´´ï¤Î¼Á´¶¤¬ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ª¤ä¤Ä¤Î»þ´Ö¡×¤Î¤ª¤ä¤Ä¤Ï¡¢ÆàÎÉ¸©·î¥öÀ¥¤Î¤Û¤¦¤¸Ãã¤òÎý¤ê¹þ¤ó¤À¡Ö»ºÃÏ¤Î¤ª¤ä¤Ä ¤Ü¤¦¤í¡×¡£
¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤«¤éÇÁ¤¯¤Ü¤¦¤í¤ÎÂ¾¤Ë2Î³¤À¤±ÊÌÅÓÉÕÂ°¡£¤ª¤ä¤Ä¤òºÜ¤»¤ë¡ÖHASAMI ¥×¥ì¡¼¥È ¥ß¥Ë¡×¤È°û¤ßÊª¤òÆþ¤ì¤ë¡ÖHASAMI ¥Ö¥í¥Ã¥¯¥Þ¥°¡×¤ÏÄ¹ºê¸©¤ÎÇÈº´¸«¾Æ¤ËÆÃÍ¤Î¾æÉ×¤Ê¼Á´¶¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¿§¹ç¤¤¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ç¡¢´ï¤Î¿§¹ç¤¤¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤âÌÜ¤Ë³Ú¤·¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£
¡ÖÈÕ¼à¤Î»þ´Ö¡×¤Ë¤Ï¡¢¤ª¼ò¤òÆþ¤ì¤ë¡ÖÆéÅç¸×ÀçÍÒ ÆéÅçÀÄ¼§ ÆÁÍø¡¢Ãö¸ý¡×¤ÎÆ©¤ÄÌ¤ë¤è¤¦¤Ê¿§¹ç¤¤¤Þ¤ÇºÆ¸½¤·¤¿¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤¬¤¢¤ê¡¢ËÜÊªÆ±ÍÍ¤Ë¡¢ÎØ²Ö¤ÎÃÇÌÌ¤ò¥¨¥ó¥Ü¥¹¤È¤·¤ÆÎ©ÂÎÅª¤ËºÆ¸½¡£
¼ò¤Î¤Ä¤Þ¤ß¤òºÜ¤»¤ë¡ÖBARBAR ¤¤¤í¤Ï ¾®»®¡×¤Ï¹¾¸Í»þÂå¤Î½îÌ±¤Î¼§´ï¿©´ï¡Ö¤¯¤é¤ï¤ó¤«ÏÒ¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¥°¥ì¡¼¤¬¤«¤Ã¤¿Çò¼§¤Ë´ÊÎ¬²½¤·¤¿¸â¿Ü¤ÎÌÏÍÍ¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¿©Àöµ¡¤ÇÀö¤¨¤ëÌÚÈ¤¡×¤â´Þ¤á¤Æ¡ÖµÈÌî¿ù¤Î¥È¥ì¥¤¡×¤ËºÜ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¥È¥ì¥¤¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÌÚÌÜ¤âºÆ¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥»¥Ã¥È¤Ë¤ÏÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹¤Î¥í¥´Æþ¤ê¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥·¥ç¥Ã¥Ñ¡¼¤¬ÉÕÂ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¼ÂºÝ¤ËÅ¹ÊÞ¤ÇÇã¤¤Êª¤ò¤·¤¿¤è¤¦¤Ê´¶³Ð¤âÌ£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
¤â¤·¹©·ÝÉÊ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤È¥Ï¡¼¥É¥ë¹â¤¯´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤é¡¢¤Þ¤º¤Ï¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¤«¤éÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤ë¤Î¤â¤Ò¤È¤Ä¤Î¼ê¤Ç¤¹¡£
¡ãÊ¸¡¿&GP¡ä
>> ÃæÀîÀ¯¼·¾¦Å¹
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡Û
¢¡Ä¶²ÄÆ°¤ÇÌÜ¤â¸÷¤ë¡ª¡Ø¥¿¡¼¥ß¥Í¡¼¥¿¡¼2¡ÙT-800¤¬¤È¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¯Àº¹ª¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡ª
¢¡¶Ã¤¤Î²ÄÆ°°è¡£ÆüËÜÃæ¤òÊ¨¤«¤»¤¿¥¹¥±¡¼¥È¥Ü¡¼¥À¡¼¤¬Ä¶Àä¥ê¥¢¥ë¤Ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¾
¢¡´°À®ÅÙ¹â¤¹¤®¤ë¡ØSLAM DUNK¡Ù¾ÅËÌ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤¬ºÆÈÎ·èÄê¡ªÁ´°÷Â·¤¨¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤¤¡ª