¿¹±ÊÂîÏº»á¡¡¡È½°±¡Áª¸å¤ËÂè2¼¡´ßÅÄÀ¯¸¢¡É¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤ÎÍ½ÁÛ¤Ë¡ÖËÍ¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯ÂÐ¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¡×
¡¡·ÐºÑ¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Î¿¹±ÊÂîÏº»á¡Ê67¡Ë¤¬9Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö³À²ÖÀµ¡¡¤¢¤Ê¤¿¤È¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡ª¡×¤Ë½Ð±é¡£½°±¡Áª¸å¤Î¡ÈÀÐÇË¹ß¤í¤·¡É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢·îÍËÆü¤Î¥ì¥®¥å¥é¡¼¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤Î¸µÆâ³Õ´±Ë¼»²Í¿¤Ç·ÐºÑ³Ø¼Ô¡¢¿ôÎÌÀ¯ºö³Ø¼Ô¡¢²Å±ÙÂç¶µ¼ø¤Î¹â¶¶ÍÎ°ì»á¤¬¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡¢½°±¡ÁíÁªµó¡Ê15Æü¸ø¼¨¡¢27ÆüÅê³«É¼¡Ë¤ËÂè2¼¡´ßÅÄÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë¤ÈÍ½ÁÛ¤·¤¿¤³¤È¤ò¾Ò²ð¡£
¡¡¹â¶¶»á¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ï½°±¡Áª¤ÇµÄÀÊ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÀÐÇË¹ß¤í¤·¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡¢Î¾±¡µÄ°÷Áí²ñ¤Ç¹ñ²ñµÄ°÷¤À¤±¤ÇÀÐÇËÌÐ¼óÁê¡ÊÅÞÁíºÛ¡Ë¤Î¸å·Ñ¤ò·è¤á¤ë¤È¤·¡¢¤½¤³¤Ç´ßÅÄÊ¸Íº¼óÁê¤ÎºÆÅÐÈÄ¤È¤Ê¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£9·î¤ÎÁíºÛÁª¤Ç·èÁªÅêÉ¼¤Ë»Ä¤Ã¤¿¹â»ÔÁáÉÄÁ°·ÐºÑ°ÂÊÝÃ´ÅöÁê¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤¬¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤¿¤á¡¢¤½¤ÎÎ¢¶âµÄ°÷¤¬º£²ó¤Î½°±¡Áª¤ÇÍîÁª¤·¡¢ÅÞÆâ¤Ç¤ÎÎÏ¤¬Íî¤Á¤ë¤ÈÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¿¹±Ê»á¤Ï¡¢½°±¡Áª¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö»ä¤ÎÍ½ÁÛ¤Ï¡¢¥³¥Ð¥Û¡¼¥¯¡¢¾®ÎÓÂëÇ·¤µ¤óÂÐ¹â»ÔÁáÉÄ¤µ¤ó¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Ã¤Æ¡Ê¹â¶¶»á¤Ë¡ËÏÃ¤ò¤·¤¿¡×¤È¸À¤¤¡¢¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¼¤Î³À²ÖÀµ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤¬¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¾®Àô¿Ê¼¡Ïº¤µ¤ó¤Ï¤Ê¤ó¤ÇÆþ¤ì¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢¡Ö¤¤¤ä¤¤¤ä¡¢¾®Àô¤µ¤ó¤Ï¤â¤¦¤¹¤Ù¤ÆÍî¤Á¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¡¢»Ù»ý¤¬¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î°ìµ³ÂÇ¤Á¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤½¤Î»þ¤Ë¹â¶¶ÍÎ°ì¤µ¤ó¤Ï¡¢¤¦¤Ã¤Õ¤Ã¤Õ¤Ã¤ÆÇö¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¡È¤ªÁ°¤Ï¤Ê¡¢Í½Â¬¤¬´Å¤¤¡£¤¸¤ã¤¢¤Ê¡É¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¤¡¢¡ÖÃ¯¤Ê¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤ò¡¢¥æ¡¼¥Á¥å¡¼¥Ö¤ÇÏÃ¤·¤¿¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£