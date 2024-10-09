¡ÚÃæÆü¡Û°æ¾å°ì¼ù´ÆÆÄÃÂÀ¸¤Ø¡¡¿·ÂÎÀ©¤â¼õÆñ¤ÎÁ¥½Ð¤«¡¡¿´ÇÛ¤µ¤ì¤ë¥Á¡¼¥à”¶õÆ¶²½”¤È¤Ï
°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤ÏÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤¬Â÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡ÊC¡Ë»º·Ð¿·Ê¹¼Ò
¡¡3Ç¯Ï¢Â³ºÇ²¼°Ì¤ÇÂàÇ¤¤·¤¿Î©Ï²ÏÂµÁ´ÆÆÄ¤Î¸åÇ¤¤Ë°æ¾å°ì¼ù2·³´ÆÆÄ¤¬¾º³Ê¤¹¤ë¤³¤È¤¬³Î¼Â¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢µ»ö¡ÛÃæÆü¤òÂàÃÄ¤·¤¿¥Ó¥·¥¨¥É¤Îµî½¢¤Ï¡©¡¡¶¯ÂÇ¤Î°ìÎÝ¼ê¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÉâ¾å¤¹¤ë¡ÖµåÃÄÌ¾¡×¡ÖÊä¶¯¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤È¤Ï
¡¡10·î8Æü¡¢µÜºê¥Õ¥§¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡¦¥ê¡¼¥°¤Ç»Ø´ø¤ò¼¹¤ë°æ¾å»á¤¬µåÃÄ¤«¤é¤ÎÍ×ÀÁ¤ò¼õÂú¤·¤¿¤³¤È¤¬°ìÀÆ¤ËÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ä¹¤¯ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ÎºÆ·ú¤¬Â÷¤µ¤ì¤¿¿·Ç¤´ÆÆÄ¤Ï¡¢°éÀ®¤È¾¡Íø¤Î2ÂçÌ¿Âê¤È¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡¤Þ¤ºÍèµ¨¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆÂç»ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ï¥Á¡¼¥àÊÔÀ®¡£¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃíÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¥ª¥Õ¤ÎºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤È¤Ê¤ëÀäÂÐ¼é¸î¿À¤Î¥é¥¤¥Ç¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥Í¥¹¤Îµî½¢¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡º£µ¨¤Ï60»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¤·¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥Ï¥¤¤Î43¥»¡¼¥Ö¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£2Ç¯¤Ö¤ê2ÅÙÌÜ¤È¤Ê¤ë¥»¡¼¥Ö²¦¤Ëµ±¤¤¤¿¡£
¡¡µåÃÄ¤âº£µ¨Ç¯Êð2²¯±ß¡Ê¿äÄê¡Ë¤«¤éÂçÉýÁý¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç°ÖÎ±¤¹¤ë¹½¤¨¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ÂÄê¤·¤¿ÎÏ¤òÈ¯´ø¤¹¤ëÍÞ¤¨¤Ï¤É¤ÎµåÃÄ¤âÍß¤·¤¬¤ë¥Ô¡¼¥¹¤Ç¤¢¤ê¡¢Æ°¸þ¤¬ÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¥Á¡¼¥à¤Ç¤Ïº£¥ª¥Õ¡¢º¸ÏÓ¤Î¾®³Þ¸¶¿µÇ·²ð¤¬¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£2016Ç¯¥É¥é¥Õ¥È1°ÌÆþÃÄ¡¢º£µ¨¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÃì¤È¤·¤Æ24»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡¢5¾¡11ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨¡Ö3.12¡×¤È¾¡¤ÁÀ±¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«·Ã¤Þ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤¿¡£
¡¡Åê¼ê²¦¹ñ¤È¤¤¤ï¤ì¤ë¥Á¡¼¥à¤âº£µ¨¤Ï³«ËëÅê¼ê¤òÌ³¤á¤¿ÌøÍµÌé¤¬ÉÔ¿¶¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¡¢ÂçÌîÍºÂç¡¢Í°°æ½¨¾Ï¤È¤¤¤Ã¤¿¼çÎÏÅê¼ê¤â¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡´õË¾¤Î¸÷¤ÏºÇÍ¥½¨ËÉ¸æÎ¨¡Ê1.38¡Ë¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤Ëµ±¤¤¤¿¹â¶¶¹¨ÅÍ¤ä¥È¥ß¡¼¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤«¤éÉüµ¢¤·¤¿ÇßÄÅ¹¸Âç¤Ê¤É¤Ë¤â¤Ê¤ë¤¬¡¢¼«Ëý¤Î¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤âü¥¶õÆ¶²½ü¥¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¾å°ÌÉâ¾å¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ï¶áÇ¯¤Î²ÝÂê¤Ç¤¢¤ëÂÇÀþ¶¯²½¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£
¡¡ºÙÀîÀ®Ìé¡¢¥ª¥ë¥é¥ó¥É¡¦¥«¥ê¥¹¥Æ¤È¤¤¤Ã¤¿¼ç¼´¤È¤È¤â¤Ë°ÜÀÒ1Ç¯ÌÜ¤Ç¤ä¤ä¼ä¤·¤¤À®ÀÓ¤È¤Ê¤Ã¤¿ÃæÅÄæÆ¤ÎºÆÀ¸¤ò¤É¤¦ÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤âÂç»ö¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡¡°ìÊý¤Ç°æ¾å¿·´ÆÆÄ¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ºå¿À¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á»þÂå¤Ë¤â¼ã¼ê¤ò¾è¤é¤»¤ë¥â¥Á¥Ù¡Ý¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤Î¼êÏÓ¤ÏÇ§¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£µ¨¤Ï2·³´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ¥Á¡¼¥à¤ò¸«¼é¤Ã¤¿¡£¥Ö¥é¥¤¥È·òÂÀ¡¢±»ô¹Ò¾ç¡¢ÀÐÀî¹·Ìï¤Ê¤É¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¼ã¼ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¢¤Ã¤Æ¡¢ËÜ³Ê³ÐÀÃ¤òÂ¥¤»¤ë¤«¤âÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡Ä¹¤¯ÄãÌÂ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤ò¤É¤¦ÁÉ¤é¤»¤ë¤«¡£Êä¶¯´Þ¤á¡¢¥Õ¥í¥ó¥È¤ÎÁ´ÌÌ¥Ð¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×ÂÎÀ©¤â·ç¤«¤»¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£¼ÂÄ¾¤Ê¿ÍÊÁ¤âÉ¾²Á¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¿·»Ø´ø´±¤Î¼êÏÓ¤Ë´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£
¡ÎÊ¸¡¿¹½À®¡§¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô¡Ï