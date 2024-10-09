Ž¢GR¥ä¥ê¥¹/LBX MORIZO RRŽ£¤¬É¿ÊÑ¤¹¤ë¿·µ¡Ç½
¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¤¬ÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¥È¥è¥¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLBX MORIZO RR¡×¡£T-Connect¤ª¤è¤ÓG-Link¤Ë·ÀÌó¤·¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥ÉÀìÍÑ¥¢¥×¥ê¤ò¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÌµÎÁ¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¡£GR¥ä¥ê¥¹¤Ï¤¹¤Ç¤ËÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ç¡¢LBX MORIZO RR¤Ï2024Ç¯Ãæ¤ËÂÐ±þÍ½Äê¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤«¤é¥ª¥Õ¥í¡¼¥É¤Þ¤Ç¤¢¤é¤æ¤ë¥ì¡¼¥¹¥·¡¼¥ó¤Ç³èÌö¤¹¤ë¥È¥è¥¿¡ÖGR¥ä¥ê¥¹¡×¤È¡¢¥ì¥¯¥µ¥¹¤Î¥³¥ó¥Ñ¥¯¥ÈSUV¤Ë¤·¤Æ¥Ô¥å¥¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥â¥Ç¥ë¤Î¡ÖLBX MORIZO RR¡×¡£¤³¤ÎÎ¾¼Ö¤Ëµ¡Ç½¸þ¾å¤¬¿Þ¤ì¤ë¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¤¬¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ò»î¤¹µ¡²ñ¤òÆÀ¤¿¤Î¤Ç¥ì¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿·µ¡Ç½¡Ö¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¡×¤ÇËÜµ¤¤ÎÁö¤ê¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥È¥è¥¿¡Ö¥ä¥ê¥¹¡×¤È¥ì¥¯¥µ¥¹¡ÖLBX MORIZO RR¡×¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª¡Ê77Ëç¡Ë
¿·µ¡Ç½¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤È¤Ï
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Î³µÍ×ÀâÌÀ¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
º£²ó¡¢¿·¤¿¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ï¡¢¼ÖÎ¾¤½¤Î¤â¤Î¤Ë¿·¤·¤¯¥Ñ¡¼¥Ä¤òÄÉ²Ã¤·¤¿¤ê¡¢ÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤¿¤ê¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«¿È¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Ë¥À¥¦¥ó¥í¡¼¥É¤·¤¿¥¢¥×¥ê¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥½¥Õ¥È¤òÄÌ¤¸¤Æ¼ÖÎ¾¤ÎÀ©¸Â¤ò²ò½ü¤·¤¿¤ê¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÀÇ½¤ò°ú¤¾å¤²¤¿¤ê¡¢¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨ÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤¿¤ê¤¹¤ëµ¡Ç½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¼¡¤Î4µ¡Ç½¤¬¥¹¥Þ¥Û¤Î¥¢¥×¥ê¤Ç²ÔÆ¯¤¹¤ë¡£
¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Î¾å¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¢¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤Ë¤è¤ê¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ò¸º¾¯¤µ¤»¤ë¡£
£¥·¥Õ¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Î¿·Àß¡£
¤¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤Î½ÐÎÏ¤òÇ¤°Õ¤ÇºÇÂç²½¡£
¡¡Á¤¤Ï¤¤¤º¤ì¤â°ÂÁ´ÌÌ¤ò¹ÍÎ¸¤·¡¢¸øÆ»¤Ç¤Ï²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£¼ÖÎ¾¤¬ÅëºÜ¤·¤Æ¤¤¤ëGPSÈ¯¿®µ¡´ï¤È¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎGPS¾ðÊó¤È¤Î¥À¥Ö¥ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤Ë¤è¤ê¡¢Á´¹ñ34¥«½ê¤Ë¤¢¤ë¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Î»ÍÎØ¼þ²ó¥³¡¼¥¹¡Ê¥Ô¥Ã¥È¡¢¥Ñ¥É¥Ã¥¯¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¼ÖÎ¾¤¬°ÌÃÖ¤¹¤ë¤È¥·¥¹¥Æ¥à¤¬È½ÃÇ¤·¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Î¤ß¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Î²ÔÆ¯¾ò·ï¤¬À°¤¦¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Î»ÈÍÑÊýË¡¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼²ò½ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¼«¼Ö°ÌÃÖ¤ÎÇÄ°®¤Ï¡¢Àµ¾ï¤Ë²ÔÆ¯¤·¤¿¤¢¤È¤Ç¤âÄê´üÅª¤Ë·«¤êÊÖ¤µ¤ì¡¢¥µ¡¼¥¥Ã¥È³°¤Ç²ÔÆ¯¤·¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÅ°Äì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤·¤¯Æó½Å»°½Å¤Î°ÂÁ´Àß·×¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥æ¡¼¥¶¡¼¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¼¡Âè¤Ç¤Ï¡¢¸½ºß¤Î²ÔÆ¯ÂÐ¾Ý¤Ç¤¢¤ë34¥«½ê°Ê³°¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Î»ÈÍÑ¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
³Æ¼Ö¤ÎMT/AT¡¢¹ç·×4Âæ¤Ë»î¾è
»î¾è¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¤ÎÆî¥³¡¼¥¹¤Ç¼Â»Ü¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
º£²ó¤Ï¡Ö¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¥ê¥¾¡¼¥È¤â¤Æ¤®¡×¡ÊÆÊÌÚ¸©¡Ë¤Ë¤ÆGR¥ä¥ê¥¹¤ÈLBX MORIZO RR¤Î¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤ò»î¤·¤¿¡£»î¾è¥³¡¼¥¹¤¬¼ÖÂ®180km/hÌ¤Ëþ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥³¡¼¥¹¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¡Ø¡¥¹¥Ô¡¼¥É¥ê¥ß¥Ã¥¿¡¼¤Î¾å¸ÂÂ®ÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¡Ù¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¢¡Á¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÎ¾¼Ö¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê³ÎÇ§¤Ç¤¤¿¡£¤µ¤é¤ËGR¥ä¥ê¥¹/LBX MORIZO RR¤È¤â¤Ë6Â®MT¤È8Â®AT¡ÊGR-DAT¡Ë¤Î¼ÖÎ¾¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î°ã¤¤¤Ê¤É¤âÂÎ´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£
ÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÏLBX MORIZO RR¤ËÀßÄê¤µ¤ì¤¿6Â®MT¤À¡£³¤³°¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï²áµî¤Ë¡ÖIS¡×¡ÊÆüËÜÌ¾/¥¢¥ë¥Æ¥Ã¥Ä¥¡¡Ë¤Ç6Â®MT¤ÎºÎÍÑ¼ÂÀÓ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¹ñÆâ¸þ¤±¥ì¥¯¥µ¥¹¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤Î¥Þ¥Ë¥å¥¢¥ë¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
LBX MORIZO RR¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¥ë¡¼¥à¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
GR¥ä¥ê¥¹¤äLBX MORIZO RR¤¬ÅëºÜ¤¹¤ëÄ¾Îó3µ¤Åû1.6L¥¿¡¼¥Ü¥¨¥ó¥¸¥ó¡ÖG16E-GTS¡×·¿¤Ï304PS/400N¡¦m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£ºÇ¹â½ÐÎÏ¤òÇÓµ¤ÎÌ1.0L¤¢¤¿¤ê¤Ë´¹»»¤¹¤ë¤ÈÌó190PS¡ÊÆü»º¡ÖGT-R¡×¤ÏÉ¸½à¥â¥Ç¥ë¤ÇÆ±¡¢Ìó150PS¡Ë¤Ë¤â¤Ê¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤Î¥Ï¥¤¥Ñ¥ï¡¼¤Ï¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¹â¤¤²áµë°µ¤Ë¤è¤êÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¥¿¡¼¥Ü¤Î»ÅÁÈ¤ß¤È¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¤³¤³¤Ç¥¿¡¼¥Ü¥Á¥ã¡¼¥¸¥ã¡¼¤Î¸¶Íý¤ò¶Ë¤á¤Æ´ÊÃ±¤Ë¤ª¤µ¤é¤¤¤¹¤ë¡£Ç³¾Æ¸å¤Ë¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤«¤éÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¥¬¥¹¤ÎÄÌ¤êÆ»¤Ë¥¿¡¼¥Ó¥ó¡Ê±©¡Ë¤òÇÛÃÖ¤·¡¢¼´¤òÄÌ¤¸¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ëÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ò¤Þ¤ï¤¹¡£¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤Î¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ï¥·¥ê¥ó¥À¡¼¤Ë¶õµ¤¤òÁ÷¤ê¹þ¤àÄÌ¤êÆ»¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Àª¤¤¤è¤¯¥¿¡¼¥Ó¥ó¤¬¤Þ¤ï¤ë¤³¤È¤Ç°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶õµ¤¤¬°ìµ¤¤Ë¥·¥ê¥ó¥À¡¼Æâ¤ËÁ÷¤ê¹þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤³¤ì¤ò²áµë¸ú²Ì¤È¸Æ¤Ó¡¢°µ½Ì¤µ¤ì¤¿¶õµ¤ÎÌ¤Ë¸«¹ç¤Ã¤¿Ç³ÎÁ¤òÍ¿¤¨¡¢Ç³¾Æ¹ÔÄø¤ò·Ð¤ë¤³¤È¤Ç¹â¤¤½ÐÎÏ¤È¥È¥ë¥¯¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄã²óÅ¾°è¤Ç¤Ï½½Ê¬¤ÊÇÓµ¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤¬ÆÀ¤é¤ì¤º¡¢·ë²Ì¡¢°µ½Ì¤¹¤Ù¤¶õµ¤ÎÌ¤â»×¤Ã¤¿¤Û¤ÉÁý²Ã¤·¤Ê¤¤¡£¤è¤Ã¤ÆÄã²óÅ¾°è¤Ç¤Ï¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤Ë¤Ï²áµë¸ú²Ì¤¬ÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤ò¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤È¸Æ¤Ö¡£ºòº£¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤ÎÄã²óÅ¾°è¤Ê¤É²áµë¸ú²Ì¤¬¹â¤Þ¤ê¤Ë¤¯¤¤¾õÂÖ¤ò¸¡ÃÎ¤¹¤ë¤È¡¢¥¿¡¼¥Ó¥ó¤ËÉ÷¤òÅö¤Æ¤ëÎ®Ï©¤ò¤¹¤Ü¤á¤ÆÎ®Â®¤òÁá¤á¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Î²óÅ¾ÎÏ¤ò¹â¤á¤ëVG¥¿¡¼¥Ü¡Ê²ÄÊÑ¥¿¡¼¥Ü¤Ê¤É¸Æ¤ÓÌ¾¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¡Ë¤Ê¤ëµ¡¹½¤â°ìÈÌ²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤¤¤«¤ó¤»¤óÊªÍýÅª¤Ê¶õµ¤ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ÏÈ¯À¸¤·Â³¤±¤ë¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤è¤ë¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤Î³µÍ×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
ÏÃ¤¬¤Þ¤ï¤ê¤¯¤É¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤¬¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤Ï¡¢¤½¤Î¶õµ¤ÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¡¢°ìµ¤¤Ë¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ø¤ÈÉ÷¡Ê¶õµ¤¡Ë¤¬Î®¤ì¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¡¹½¤òÍÑ¤¤¤Æ¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤ÎÄã¸º¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È¤À¡£
Áö¤é¤»¤Æ¤ß¤ë¤È¸ú²Ì¤ÏÀäÂç¡£¤µ¤é¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¥È¥ë¥¯¥¹¥×¥ê¥Ã¥È4WD¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¢¤ë¡ÖGR-FOUR¡×¤ÎÀ©¸æ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¸åÎØ¤Ø¤Î¶îÆ°ÇÛÊ¬¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ë¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï²óÆ¬ÀÇ½¤â¸þ¾å¤·¤¿¡£¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ó¤À¤ÈÆ±»þ¤Ë¥Î¡¼¥Þ¥ë¾õÂÖ¤è¤ê¤âÎÏ¶¯¤¤¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤¬ÂÎ´¶¤Ç¤¡¢¤½¤ì¤¬»ýÂ³¤¹¤ë¤«¤é¤À¡£
¥³¡¼¥Ê¡¼Î©¤Á¾å¤¬¤ê¤ÇÌÀ¤é¤«¤Êº¹
GR¥ä¥ê¥¹¤Î¥³¡¼¥Ê¥ê¥ó¥°¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
»î¾è¤Ï3¤Ä¤¢¤ë¡Ö4WD¥â¡¼¥É¥»¥ì¥¯¥È¡×¤Î¤¦¤Á¡¢¥¢¥ó¥Á¥é¥°¸ú²Ì¤¬ÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¶îÆ°ÎÏÇÛÊ¬¡ÊÁ°ÎØ53¡ó¡§¸åÎØ47¡ó¡Ë¤Î¡Ö¥°¥é¥Ù¥ë¥â¡¼¥É¡×¤Ç¹Ô¤Ã¤¿¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¡Ö¥³¡¼¥Ê¡¼¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ëÁ´³«¡¢¤½¤·¤Æ¥¢¥¯¥»¥ë¥ª¥Õ¤«¤é¥Ö¥ì¡¼¥¥ó¥°¤ò³«»Ï¤·¤Æ¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ø¿ÊÆþ¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¥³¡¼¥Ê¡¼¤ÎÄºÅÀ¤ò²á¤®¤¿»þÅÀ¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¤È¥Î¡¼¥Þ¥ë¾õÂÖ¤ÎGR¥ä¥ê¥¹¤Ï¡¢°ì½Ö¤Î¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤Î¤¢¤È¡¢¤Ö¤ï¡¼¤Ã¤È¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ÎÏ¶¯¤¤Àû²ó¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£
Æ±¤¸¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¡Ø¥¢¥ó¥Á¥é¥°µ¡Ç½¡Ù¤ò¥ª¥ó¤Ë¤·¤¿¾õÂÖ¤ÇÁö¤ë¡£¿ÊÆþ¤³¤½Æ±¤¸¥×¥í¥»¥¹¤Ê¤¬¤é¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤ÀºÝ¤Ë¾õ¶·¤¬°ìÅ¾¤¹¤ë¡£¤Þ¤ï¤ê¹þ¤ó¤ÀÀè¤Ç¥¢¥¯¥»¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤ó¤À½Ö´Ö¤ËÁ°¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¡¢¤½¤·¤Æ¥°¥Ã¤È¸å¤í¤«¤é²¡¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÎÏ¶¯¤¤¶îÆ°¥È¥ë¥¯¤¬½Ö»þ¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¡£¥¤¥á¡¼¥¸Åª¤Ë¤Ï¡¢¤Û¤Ü¥¢¥¯¥»¥ëÁàºî¤ÈÆ±¤¸¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ÇÌöÅÙ¤¬½Ð¤ë¤«¤é¥ê¥º¥à¤ò¤È¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢¤½¤Î¤¢¤È¤âÂ©·Ñ¤®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤·¤Ü¤ê½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤éÂ®ÅÙ¤Î¥Î¥ê¤â¸þ¾å¤¹¤ë¡£
¤³¤Î¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤Ï¸ú¤«¤»Êý¤ÎÄ´À°¤¬¥¹¥Þ¥Û¥¢¥×¥ê¤Ç´ÊÃ±¤Ë¹Ô¤¨¤ë¡£¥¢¥ó¥Á¥é¥°Ìµ/¼å/Ãæ/¶¯¤Î4ÃÊ³¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÁàºî¤Ï¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó²èÌÌ¤ò¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´°Î»¤¹¤ë¡£¤³¤Á¤é¤â°ÂÁ´À¤ò¹ÍÎ¸¤·¤Æ¼ÖÎ¾¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÊAT¥â¥Ç¥ë¤Ç¤ÏP¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤ë¡Ë¤³¤È¤¬¾ò·ï¤Ë¤Ê¤ë¡£
LBX¤Î»î¾è¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
É®¼Ô¤Î¥Æ¥¹¥È·ë²Ì¤Ç¤Ï¡¢¸ú²Ì¤ò´¶¤¸¤ä¤¹¤¤¡Ê≑ÂÎ´¶¤·¤ä¤¹¤¤¡Ë¤Î¤ÏMT¥â¥Ç¥ë¤À¤Ã¤¿¡£8Â®¤ÎAT¤ËÂÐ¤·¤ÆMT¤Ï6Â®¤È¥®¥ä¤ÎÃÊ¿ô¤¬°Û¤Ê¤ê¡¢¥Æ¥¹¥È¤·¤¿µÞ¥«¡¼¥Ö¤ÎÏ¢Â³¤¹¤ë¥³¡¼¥¹¤Ç¤Ï¡¢2¡Á3Â®¤ò¹Ô¤Íè¤µ¤»¤Ê¤¬¤éÁö¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤¬¡¢8Â®AT¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ì¤Ð¥®¥ä1ÃÊ¤´¤È¤Î¼õ¤±¤â¤ÁÂ®ÅÙ¤¬Áý¤¨¤ë6Â®MT¤Ï¥Î¡¼¥Þ¥ë¾õÂÖ¤Ç¤Î¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤¬¤ä¤äµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤½¤³¤Ë¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤¬²ðÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤ÇÊªÍýÅª¤Ê¥¿¡¼¥Ü¥é¥°¤¬Âç¤¤¯¸º¾¯¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥óÇÓµ¤ÎÌ¤¬20¡óÄøÅÙÁý¤¨¤¿¡Ê≑¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥ë¥¯ÃÍ¤¬Áý¤¨¤¿¡Ë¤«¤Î¤è¤¦¤Ê°õ¾Ý¤òÊú¤¤¤¿¡£AT¤Ç¤â¸ú²Ì¤Ï¤·¤Ã¤«¤êÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤¬¡¢º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÂç¤¤¯³«ÊÄ¤¹¤ë±¿Å¾Áàºî¤È¤Ê¤ëµÞ¥«¡¼¥Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¢¥¯¥»¥ë¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹âÂ®°è¤Ç¤ÎÊ£¹ç¥«¡¼¥Ö¤Î¤Û¤¦¤¬¡¢¤è¤ê¸²Ãø¤Ë¥á¥ê¥Ã¥È¤È¤·¤Æ´¶¤¸¤é¤ì¤ë¤È»×¤¨¤¿¡£
¥ì¡¼¥·¥ó¥°¥«¡¼¤Î¤è¤¦¤Ê¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨
¥·¥Õ¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Î³µÍ×¡Ê¼Ì¿¿¡§¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡Ë
¿·Àß¤µ¤ì¤¿¡Ø£¥·¥Õ¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¡Ù¤È¤Ï¡¢¥á¡¼¥¿¡¼¾åÉô¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ð¡¼É½¼¨¤Î¤³¤È¤Ç¡¢¿§ÊÑ²½¤ÇÊÑÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤¬¿Þ¤ì¤ë¡£¤³¤Îµ¡Ç½¤ÏÄä»ß¾õÂÖ¤«¤é¤ÎµÞ²ÃÂ®»þ¤äÉÑÈË¤Ê¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤ÎºÝ¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ë¡£
¤Þ¤º¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬¾å¾º¤¹¤ë¤È¡¢²«ÎÐ¿§¤Î¥Ð¡¼É½¼¨ÌÌÀÑ¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤µ¤é¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤¬¾å¤¬¤ë¤Èº£ÅÙ¤ÏÉôÊ¬Åª¤ËÀÖ¿§¤È¤Ê¤êÊÑÂ®¤¬¶á¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¹ð¤²¤é¤ì¤ë¡£¤½¤·¤ÆÊÑÂ®¤òÂ¥¤¹½Ö´Ö¤Ë¤Ï¥Ð¡¼É½¼¨Á´ÂÎ¤¬ÀÄ¿§¤Ë¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×Áàºî¤ò¹Ô¤¦¤È¡¢Ç¤°Õ¤ÇÀßÄê¤·¤¿¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤ÇÊÑÂ®¤Ç¤¤ë¡£
GR¥ä¥ê¥¹¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¥·¥Õ¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Ï2¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç²ÔÆ¯¤µ¤»¤ë¡£¤Þ¤º¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤µ¤»¤¿¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó²óÅ¾¿ô¡Ê4000¡Á7000²óÅ¾¤Þ¤Ç¤Î´Ö¤Ç100²óÅ¾¹ï¤ß¡Ë¤òÀßÄê¡£¼¡¤Ë¡¢¤½¤ÎÊÑÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ëÊýË¡¤òÁª¤Ö¡£1¤ÄÌÜ¤¬ÊÑÂ®½àÈ÷»þ´Ö¡Ê1ÉÃÁ°¡¢1.5ÉÃ¡¢2ÉÃ¡Ë¤ÇÀ©¸æ¡£¤³¤ì¤ÏÊÑÂ®¤Þ¤Ç¤òÉÃ¿ô¤Ç¥«¥¦¥ó¥È¥À¥¦¥ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£2¤ÄÌÜ¤¬¥®¥äÈæ¤ËÏ¢Æ°¤·¤¿À©¸æ¡£¤³¤Á¤é¤Ï1Â®¡¢2Â®¤Ê¤É²ÃÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¥®¥äÃÊ¤Ë±þ¤¸¤ÆÊÑÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÃÎ¤é¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¤Ç¤Ï¼þ°Ï¤Î¥¯¥ë¥Þ¤äÇ÷¤ê¤¯¤ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ëµ¤¤ò¤È¤é¤ì¡¢¥·¥Õ¥È¥¢¥Ã¥×¤Î¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò°ï¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÅÀ¡¢¥·¥Õ¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¥¤¥ó¥¸¥±¡¼¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ì¤ÐÌÜÀþ¤ÏÁ°Êý¤Ë¸þ¤±¤¿¤Þ¤Þ¡¢²ÃÂ®Ãæ¤Î¥Ù¥¹¥È¤ÊÊÑÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤ò¥á¡¼¥¿¡¼¾åÉô¤Î¥Ð¡¼É½¼¨¤ÇÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤Þ¤µ¤Ë¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÀìÍÑ¥á¡¼¥¿¡¼É½¼¨¤À¡£
¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤òËÉ¤°¡¢¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥óÀ©¸æ
LBX MORIZO RR¤Î¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
¤³¤¦¤·¤Æ¥µ¡¼¥¥Ã¥Èµ¡Ç½¤ò¶î»È¤·¤Æ¼þ²ó¤ò½Å¤Í¤ë¤È¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤é¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¥Ò¡¼¥È¥¢¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥³¡¼¥¹¼þ²ó¸å¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤òËÉ¤°¤¿¤á¼ÖÎ¾¤ÎÎäµÑµ¡Ç½¤È¤·¤Æ¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤¬³èÌö¤¹¤ë¡£
¡Ø¤¥¯¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥¡¥ó¤ÎºÇÂç²½¡Ù¤È¤Ï¡¢¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤¬¥¢¥×¥êÁàºî¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥Õ¥¡¥ó¤òºÇÂçÉ÷ÎÌ¤Ë¤¹¤ëµ¡Ç½¤Î¤³¤È¡£¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ò¡¼¥È¤Ï½ÐÎÏÄã²¼¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢Ï¢Â³¤¹¤ì¤Ð¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤Ë¡¢¤ä¤Ï¤ê¤¤â¥µ¡¼¥¥Ã¥ÈÁö¹Ô¤Ë¤Ï·ç¤«¤»¤Ê¤¤ÁõÈ÷¤À¡£
¤Ò¤È¤·¤¤êÂÎ´¶¤·¤¿¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤À¤¬¡¢É®¼Ô¤Î¹¥¤ß¤ÏAT/MT¤È¤â¤Ë¡¢¥¢¥ó¥Á¥é¥°¤Ï¶¯¡¢ÊÑÂ®¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï»þ´Ö¤Ç1ÉÃ¡¢¤³¤ì¤¬¥Ù¥¹¥È¤ÊÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤À¤Ã¤¿¡£º£²ó¤Ï»î¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¥¦¥¨¥Ã¥ÈÏ©ÌÌ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¥¢¥ó¥Á¥é¥°Ìµ/1.5ÉÃ¤¬ÎÉ¤¤¤ÈÁÛÁü¤¹¤ë¡£
GR¥ä¥ê¥¹¤Î»î¾è¥·¡¼¥ó¡Ê¼Ì¿¿¡§»°ÌÚ¹¨¾Ï¡Ë
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥µ¡¼¥¥Ã¥È¥â¡¼¥É¤Ï¥¿¥¤¥à¥¢¥Ã¥×¤òÁÀ¤¦¤È¤¤¤¦ËÜÍè¤Î»È¤¤Êý¤Î¤Û¤«¤Ë¡¢¶á¤¤¾Íè¡¢°ìÈÌ²½¤¹¤ëSDV¡Ê¥½¥Õ¥È¥¦¥§¥¢¥Ç¥£¥Õ¥¡¥¤¥ó¥É¥Ó¡¼¥¯¥ë¡Ë²½¤ËÂÐ¤¹¤ëÉÛÀÐ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¨¤¿¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤Î¥¢¥×¥êÁàºî¤Ç¼«¼Ö¤ÎÀÇ½¤¬¸þ¾å¤·¤¿¤ê¡¢µ¡Ç½¤¬ÄÉ²Ã¤µ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤«¤é¡¢¥Þ¥¤¥«¡¼¤Î²ÁÃÍ¤ò¹ØÆþ¸å¤â·ÑÂ³Åª¤Ë¹â¤á¤é¤ì¤ë¡£
¤â¤Ã¤È¤â¥Ï¡¼¥É¥¦¥§¥¢¤ÎÀß·×ÃÊ³¬¤Ç¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤ÀÇ½¤Þ¤Ç¹â¤á¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¤Î¿Ê²½¤Ç°¦¼Ö¤È¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤Êý¤¬¿¼¤¯¡¢¤½¤·¤Æ³Ú¤·¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤¾¤Þ¤µ¤ËSDV¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤À¡£
¤Ê¤ª¡¢¤³¤Îµ¡Ç½¤Ë¤Ä¤¤¤Æ³«È¯¤µ¤ì¤¿Êý¡¹¤ÎÀ¼¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ëµ¡Ç½¤Î¾ÜºÙ¤òÉ®¼Ô¤ÎÆ°²è¥µ¥¤¥È¡ÖÀ¾Â¼Ä¾¿Í¤Î¾è¤êÊª¸«Ê¹Ï¿¡×¤Ë¼ýÏ¿¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¹Æ¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊÀ¾Â¼ Ä¾¿Í ¡§ ¸òÄÌ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë