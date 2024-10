【東宝大怪獣シリーズ ゴジラ(2023)】2025年1月発売予定価格:26,400円

エクスプラスは通販サイト少年リックにおいて、フィギュア「東宝大怪獣シリーズ ゴジラ(2023)」を2025年1月に発売する。価格は26,400円。

モチーフは映画「ゴジラ-1.0」のゴジラ。焦土と化した日本に、突如現れたゴジラ。戦後の日本を蹂躙し、人々を絶望の淵へと突き落とした姿を全高約22.5cmで立体化。全身の凹凸やマッシブなプロポーションはもちろん、歴代のどのゴジラとも酷似しない特徴的な形状の背びれもリアルに再現している。

少年リック限定版には口閉じ状態の頭部パーツが付属し、頭部パーツの差し替えが可能。異なる二つの表情を楽しめる。

劇中のゴジラを細部まで細かく再現

限定版の口を閉じた頭部も付属

TM & (C) TOHO CO., LTD.