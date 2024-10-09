中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示を見る人。（天津＝新華社配信）

【新華社天津10月9日】中国天津市の元明清天妃宮遺跡博物館で「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」が1日から開かれている。

同市の重要な歴史文化遺産、千像寺造像に焦点を当て、石碑や柱礎、陶製瓦当（がとう＝筒瓦の先端部分）、壁面れんが、経幢（きょうどう）など文化財60点を展示。天津市文化遺産保護センターによる考古学調査・発掘、保護、修復の20年の歩みを系統的に紹介している。

中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示された獣面灰陶瓦当。（天津＝新華社配信）

千像寺造像は遼代（10〜12世紀）の線刻造像群としては現時点で最大の規模を持ち、これまでに552体が見つかっている。文化遺産保護センターで千像寺造像保護プロジェクトの責任者を務める劉健（りゅう・けん）氏は、遼代の仏教考古学や仏教美術、仏教史、民間伝統線刻技術を研究する上での貴重な実物資料だと語った。

同展は入場無料で、会期は2025年8月まで。（記者/周潤健）

中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示された出土文化財。（天津＝新華社配信）

中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示された柱礎。（天津＝新華社配信）

中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示された石碑。（天津＝新華社配信）

中国・天津で千像寺造像の考古学・保護成果展

1日、元明清天妃宮遺跡博物館「梵影千像−千像寺造像考古・保護成果展」で展示された出土文化財。（天津＝新華社配信）